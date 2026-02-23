Cristiano Ronaldo, MLS'de Lionel Messi ile takım arkadaşı olacak mı?! Eski USMNT yıldızı, Inter Miami'ye transferin neden gerçekleşebileceğini açıklıyor - ancak bu transfer bir 'karışıklığa' neden olabilir

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Ronaldo ve Messi'nin emekliye ayrılmadan önce aynı takımda forma giymesini çok isterler ve bu birleşmenin Güney Florida'da gerçekleşmesi mümkün görünüyor. MLS Kupası şampiyonu Inter Miami, bu anlaşmayı mümkün kılacak hırs ve fonlara sahip.

Herons'un bir anlaşma yapıp yapamayacağı sorulduğunda, Kanada'daki çevrimiçi kumarhaneler aracılığıyla konuşan Ramos, GOAL'e şunları söyledi: "Bunu imkansız görmüyorum, çünkü Messi, [Luis] Suarez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba ve daha birçok oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini düşünmemiştim. Bence bu olabilir. Olacağını sanmıyorum. Ronaldo buraya gelirse, muhtemelen başka bir takıma gidecektir."

Ronaldo'nun Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerinde bir gelecek gördüğü söylentileri üzerine, bunun nerede olabileceği sorusu üzerine Ramos şunları ekledi: "LA olabilir. LAFC, LA'de manşetlere taşındığı için LA Galaxy olabilir. Belki Galaxy tekrar zirveye çıkmak istiyordur. Ronaldo'nun transferi onlara kesinlikle bu görünürlüğü sağlayacaktır."

Ronaldo'nun Miami'ye gitme olasılığına ve Arjantinli GOAT Messi ile ego çatışması konusunda herhangi bir endişe olup olmadığına geri dönerek Ramos şöyle dedi: "Sanmıyorum. Bence ikisi de artık sadece maçları kazanmak istediklerini bilecek kadar olgunlar. İkisi de kesinlikle kazananlar. Bu arada, Ronaldo kesinlikle Miami'ye gitmeyecek.

"Bunun gerçekleşmesini çok isterim. Bu iki adamın bir veya iki yıl Miami'de birlikte oynaması ne kadar harika olurdu. Umarım bu gerçekleşir. Ego konusunda herhangi bir sorun olur mu? Bence tek sorun, bu adamların nasıl seyahat edecekleri olacak, çünkü bu takımın alacağı ilgi nedeniyle ortalık karışacak."