Cristiano Ronaldo, MLS'de Lionel Messi ile takım arkadaşı olacak mı?! Eski USMNT yıldızı, Inter Miami'ye transferin neden gerçekleşebileceğini açıklıyor - ancak bu transfer bir 'karışıklığa' neden olabilir
Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde greve gitti
41 yaşındaki efsane futbolcu, Suudi Arabistan'daki önde gelen takımlar arasında fonların nasıl dağıtıldığına dair soruların sorulduğu Orta Doğu'da hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla üç maçta forma giymedi, ancak sonunda takıma geri döndü.
Rekor kıran kariyeri boyunca 1.000 golü kovalarken, gol atmaya devam ediyor, ancak kazançlı sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu şartlar 2027 yazına kadar geçerli olacak, ancak bozulabilir.
Ronaldo, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de Messi'ye katılacak mı?
Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Ronaldo ve Messi'nin emekliye ayrılmadan önce aynı takımda forma giymesini çok isterler ve bu birleşmenin Güney Florida'da gerçekleşmesi mümkün görünüyor. MLS Kupası şampiyonu Inter Miami, bu anlaşmayı mümkün kılacak hırs ve fonlara sahip.
Herons'un bir anlaşma yapıp yapamayacağı sorulduğunda, Kanada'daki çevrimiçi kumarhaneler aracılığıyla konuşan Ramos, GOAL'e şunları söyledi: "Bunu imkansız görmüyorum, çünkü Messi, [Luis] Suarez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba ve daha birçok oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini düşünmemiştim. Bence bu olabilir. Olacağını sanmıyorum. Ronaldo buraya gelirse, muhtemelen başka bir takıma gidecektir."
Ronaldo'nun Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerinde bir gelecek gördüğü söylentileri üzerine, bunun nerede olabileceği sorusu üzerine Ramos şunları ekledi: "LA olabilir. LAFC, LA'de manşetlere taşındığı için LA Galaxy olabilir. Belki Galaxy tekrar zirveye çıkmak istiyordur. Ronaldo'nun transferi onlara kesinlikle bu görünürlüğü sağlayacaktır."
Ronaldo'nun Miami'ye gitme olasılığına ve Arjantinli GOAT Messi ile ego çatışması konusunda herhangi bir endişe olup olmadığına geri dönerek Ramos şöyle dedi: "Sanmıyorum. Bence ikisi de artık sadece maçları kazanmak istediklerini bilecek kadar olgunlar. İkisi de kesinlikle kazananlar. Bu arada, Ronaldo kesinlikle Miami'ye gitmeyecek.
"Bunun gerçekleşmesini çok isterim. Bu iki adamın bir veya iki yıl Miami'de birlikte oynaması ne kadar harika olurdu. Umarım bu gerçekleşir. Ego konusunda herhangi bir sorun olur mu? Bence tek sorun, bu adamların nasıl seyahat edecekleri olacak, çünkü bu takımın alacağı ilgi nedeniyle ortalık karışacak."
Beckham, çarpıcı bir transferi gerçekleştirecek kişi mi?
Bu konu başka bir gün tartışılacak bir mesele, çünkü Inter Miami, Messi ve Ronaldo'nun bir arada olmasının pazarlama açısından bir rüya olacağının farkında. Herons'un ortak sahibi olan Manchester United efsanesi Sir David Beckham'ın, imkansız gibi görünen bu hayali gerçeğe dönüştürebilecek kişi olabileceği öne sürülüyor.
Bir başka eski MLS yıldızı Rob Earnshaw, GOAL'a bu konu hakkında şunları söyledi: "Bunun gerçekleşebileceği bir yer varsa, o da Inter Miami gibi bir yer olurdu. Ne yazık ki, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum. Tüm fanatikler olarak, bir gün onların aynı takımda oynadıklarını ve ikisi de emekli olmadan önce birlikte çalıştıklarını görmek isteriz. Bunun olacağını sanmıyorum ama bir şans olsaydı, bunu gerçekleştirecek kişinin David Beckham olacağını düşünüyorum."
Bir dönem Amerika'da kulüp kariyerine devam eden Dünya Kupası şampiyonu Kleberson da GOAL'a Inter Miami'nin Ronaldo'yu transfer etmek istediğini söyledi: "Vay canına, bunun gerçekleştiğini hayal edin, Amerika çılgına dönecek! Bu iki oyuncuyu bir araya getirmek için her şeyi satacaklar. Tek bir soyunma odasında Messi, Cristiano Ronaldo ve belki de Neymar. Bu bir rüya takım!"
Messi, 2026 kampanyasına kötü bir başlangıç yaptıktan sonra hayal kırıklığına uğradı.
Inter Miami, 2026 MLS sezonunun açılış maçında LAFC'ye 3-0 gibi ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra kadrosuna yeni oyuncular eklemeye karar verebilir. Messi, Kaliforniya'daki bu maçın sonunda hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi, ancak maçın hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına girdiği yönündeki haberler yalanlandı.
