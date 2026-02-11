Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona veya Ronaldo Nazario gibi "deha"ya sahip değil, diyor eski Real Madrid teknik direktörü.

Ronaldo, inanılmaz kariyerinin sonuna yaklaşmış olabilir, ancak dünya çapında manşetlere çıkmaya devam ediyor. Transfer faaliyetleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle takımın son iki maçını kaçırmasına neden olan Al-Nassr ile yaşadığı son tartışma, 41 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde düzenli olarak gol atmaya devam ediyor. Al-Nassr ile ilk büyük kupasını kazanmak için bu sezon 18 lig maçında 17 gol attı. Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadığı dönemde tüm büyük kupaları kazanarak zaten geniş bir kupa koleksiyonuna sahip ve yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Portekizli süperstar, kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşana kadar oynamaya devam edeceğine söz verdi ve Aralık ayında Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards'da şunları söyledi: "Tutkum yüksek ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığımın önemi yok, ister Orta Doğu'da ister Avrupa'da olsun. Futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefim ne, biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya [1.000 gol] ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım."