Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona veya Ronaldo Nazario gibi "deha"ya sahip değil, diyor eski Real Madrid teknik direktörü.
Ronaldo hala gündemde
Ronaldo, inanılmaz kariyerinin sonuna yaklaşmış olabilir, ancak dünya çapında manşetlere çıkmaya devam ediyor. Transfer faaliyetleri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle takımın son iki maçını kaçırmasına neden olan Al-Nassr ile yaşadığı son tartışma, 41 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde düzenli olarak gol atmaya devam ediyor. Al-Nassr ile ilk büyük kupasını kazanmak için bu sezon 18 lig maçında 17 gol attı. Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadığı dönemde tüm büyük kupaları kazanarak zaten geniş bir kupa koleksiyonuna sahip ve yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Portekizli süperstar, kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşana kadar oynamaya devam edeceğine söz verdi ve Aralık ayında Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards'da şunları söyledi: "Tutkum yüksek ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığımın önemi yok, ister Orta Doğu'da ister Avrupa'da olsun. Futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefim ne, biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya [1.000 gol] ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım."
Harika bir golcü ama dahi değil
Ronaldo'nun büyük başarısına rağmen, eski Real Madrid, AC Milan ve Juventus teknik direktörü Capello, Portekizli süperstarın hala futbolun gerçek büyükleri ile aynı seviyede olmadığını söyledi. ON Sport'un "Hat-Trick" programında şunları söyledi: "Cristiano harika bir golcü ve inanılmaz bir atlet, ancak Messi, Maradona veya Ronaldo Nazario'nun sahip olduğu deha onda yok. Diğerlerinin sahip olduğu o deha Cristiano'da yok. O, bu üçlüyle karşılaştırılamaz."
İtalyan teknik adam, Real Madrid'in başında olduğu dönemde Ronaldo Nazario'yu çalıştırmış ve "Ronaldo Nazario, büyük partiler veren ve antrenman yapmak istemeyen olumsuz bir liderdi" diye itiraf etmişti.
Real Madrid'in büyük rakibi Barcelona hakkında da konuşan Del Piero, Katalanların "güzel ve çok eğlenceli bir futbol oynadığını" söyledi, ancak "Barça'nın zayıflığı, sürekli ofsayt tuzağına güvenmesidir. Bazen, birkaç santimetre farkla, rakibi kale önünde tek başına bulursunuz." diye ekledi.
Ronaldo'nun GOAT tartışması hakkındaki görüşü
Ronaldo ve Messi uzun zamandır futbol tarihinin en iyi oyuncuları olarak anılıyor. Messi, 2023'te Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, futbolun sunabileceği "her şeyi başardığını" itiraf etti, ancak Ronaldo bunun kendisini daha iyi bir oyuncu yaptığına katılmıyor. Piers Morgan ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Messi benden daha mı iyi? Katılmıyorum. Alçakgönüllü olmak istemiyorum.
Şöyle devam etti: "Bana sorarsan, Cristiano, Dünya Kupası'nı kazanmak bir rüya mı? Hayır, rüya değil. Neyi tanımlamak? Tarihinin en iyilerinden biri olup olmadığımı, altı maçlık, yedi maçlık bir turnuvayı kazanarak mı? Sence bu adil mi?"
Ronaldo için bundan sonra ne olacak?
Al-Nassr, son zamanlarda Ronaldo'nun yokluğuyla başa çıkmak zorunda kaldı, ancak takımın yıldız oyuncusunun Cumartesi günü Suudi Pro Ligi'nde sahalara dönmesini umuyor. Ronaldo, takımla antrenmanlara çıkıyor ve Al-Fateh ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor. Al-Nassr şu anda Al-Hilal'in bir puan gerisinde liderlik koltuğunda oturuyor ve Ronaldo'nun takımının Ocak transfer döneminde aktif olmamasına hayal kırıklığı duyduğu bildiriliyor. Öte yandan, ülkenin Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Al-Hilal, Karim Benzema'yı Al-Ittihad'dan transfer etti.
