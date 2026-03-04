Cristiano Ronaldo, hamstring sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası öncesi Portekiz'in son kampını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

Martinez, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak iki dostluk maçı için kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, bu aksilik özellikle hassas bir zamanda geldi. Portekiz, 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile karşılaşacak. Bu maçlar, yazın yapılacak önemli turnuva için hayati bir hazırlık olarak görülüyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu durumla ilgili olarak, Ronaldo'nun iyileşme süresinin uluslararası maçlar için tamamen kenara çekilmesine yetecek kadar uzun olabileceğini öne sürdü. Romano, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Cristiano Ronaldo, kas sakatlığı nedeniyle dört haftaya kadar sahalardan uzak kalabilir. Cristiano, hamstring problemi sonrası bir an önce sahalara dönmek için net bir hedef belirlediğinden, yakında daha fazla test yapılacak. İyileşmesi en fazla 2-4 hafta sürebileceğinden, önümüzdeki iki maçı kaçıracağı tahmin ediliyor. Bu durum, bu ay Portekiz milli takımında yer alıp almayacağına da etki edecek."