Getty Images Sport
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, hamstring sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası öncesi Portekiz'in son kampını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
Veteran için hamstring kalp kırıklığı
Al-Nassr'ın Al-Fayha ile yaptığı son maçta 41 yaşındaki oyuncu 81. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalınca endişeler arttı. Suudi devleri, yıldız oyuncunun durumu hakkında endişe verici bir açıklama yaptı. Kulüp resmi açıklamasında, "Cristiano Ronaldo, Al-Fayha ile oynanan son maçın ardından hamstring sakatlığı teşhisi kondu. Rehabilitasyon programına başladı ve her gün değerlendirmeye alınacak" dedi. Bu haber, sezonun en kritik aşamasına girerken hem kulüp hem de ülke için kabus gibi bir zamanda geldi.
- Getty
Portekiz sakatlık sorunu ile karşı karşıya
Martinez, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak iki dostluk maçı için kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, bu aksilik özellikle hassas bir zamanda geldi. Portekiz, 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile karşılaşacak. Bu maçlar, yazın yapılacak önemli turnuva için hayati bir hazırlık olarak görülüyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu durumla ilgili olarak, Ronaldo'nun iyileşme süresinin uluslararası maçlar için tamamen kenara çekilmesine yetecek kadar uzun olabileceğini öne sürdü. Romano, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Cristiano Ronaldo, kas sakatlığı nedeniyle dört haftaya kadar sahalardan uzak kalabilir. Cristiano, hamstring problemi sonrası bir an önce sahalara dönmek için net bir hedef belirlediğinden, yakında daha fazla test yapılacak. İyileşmesi en fazla 2-4 hafta sürebileceğinden, önümüzdeki iki maçı kaçıracağı tahmin ediliyor. Bu durum, bu ay Portekiz milli takımında yer alıp almayacağına da etki edecek."
Al-Nassr yıldızı rehabilitasyona girdi
Bu sakatlık, Al-Nassr'ın şampiyonluk hedefleri için önemli bir darbe oldu, zira golcü forvet bu sezon şimdiden 21 gol kaydetmişti. Kulübün sağlık ekibi, 41 yaşındaki oyuncunun iyileşme sürecini yönetmek için şu anda gece gündüz çalışıyor. Oyuncu fiziksel kondisyonuna büyük önem verdiği biliniyor, ancak kariyerinin bu aşamasında yaşanan kas yırtılmaları, Dünya Kupası'na katılımını tamamen tehlikeye atabilecek daha uzun vadeli hasarları önlemek için genellikle temkinli bir yaklaşım gerektirir. Romano'nun verdiği bilgi doğruysa, Ronaldo Al-Nassr'ın Neom ve Al-Khaleej ile oynayacağı önümüzdeki iki Suudi Pro Ligi maçını kaçıracak.
- Getty
Jeopolitik söylentiler yalanlandı
Sakatlık haberi, bölgesel istikrarsızlığın ardından Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki durumuna ilişkin spekülasyonlarla da aynı zamana denk geldi. Bazı haberlerde oyuncunun güvenlik nedenleriyle ülkeyi terk ettiği öne sürüldü, ancak bu iddialar oyuncuya yakın kişiler tarafından önemsizleştirildi ve Al-Nassr, forvetin antrenman tesisinde aktif olarak çalıştığını gösteren fotoğraflar yayınladı.
Portekiz futbol federasyonu, Martinez resmi olarak kadro listesini sunmadan önce durumu yakından takip etmeye devam edecek. Ronaldo oynayamazsa, teknik direktör Kuzey Amerika'daki rakiplere karşı alternatif hücum düzenleri denemek zorunda kalacak. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusunun bu son engeli aşıp ülkesini bu yaz son bir Dünya Kupası kampanyasına taşıyabileceğini umarak nefeslerini tutacaklar.
Reklam