Cristiano Ronaldo hamstring sakatlığı geçirdi. Al-Nassr, yıldız forvetin ABD büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan'dan kaçtığı iddiaları arasında büyük bir darbe aldığını doğruladı

Ronaldo'nun sakatlığı, 28 Şubat'ta Al-Fayha ile oynanan maçın son dakikalarında meydana geldi. Al-Nassr üç puanı garantilemiş olsa da, maçın 12. dakikasında penaltı kaçıran Portekizli yıldız için bu gece hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sonunda 81. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirildi. Bu fiziksel darbe, kulübün Suudi Pro Ligi sıralamasında zirvedeki ince üstünlüğünü korumaya çalıştığı kritik bir dönemde geldi.

Bu sezon 21 gol atan ligin en skorer oyuncusu, önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunda büyük bir soru işareti oluşturuyor. Al-Nassr, Mart ayında ligde Neom SC ve Al-Khaleej ile karşılaşacak, ancak kaptanın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca, bu ayın sonunda Portekiz'in Meksika ve ABD ile oynayacağı uluslararası dostluk maçlarına katılması da şu anda risk altında. Taraftarlar, efsanevi forvetin ligin sonuna kadar iyileşip iyileşemeyeceğini merakla bekliyor.