Cristiano Ronaldo hamstring sakatlığı geçirdi. Al-Nassr, yıldız forvetin ABD büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından Suudi Arabistan'dan kaçtığı iddiaları arasında büyük bir darbe aldığını doğruladı
Ronaldo kenara çekildi: Al-Nassr, hamstring sakatlığını doğruladı
Suudi devleri Salı günü bu teşhisi resmi olarak doğruladı ve yıldız oyuncularının iyileşme sürecine başladığını açıkladı. Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla yayınladığı açıklamada şunları kaydetti: "Cristiano Ronaldo, Al Fayha ile oynanan son maçın ardından hamstring sakatlığı teşhisi kondu. Rehabilitasyon programına başladı ve her gün değerlendirmeye alınacak." Al-Nassr, sakatlığın niteliği hakkında ayrıntılı bilgi verirken, oyuncunun rekabetçi faaliyetlere dönüşü için kesin bir zaman çizelgesi belirlemekten kaçındı.
Ronaldo'nun sakatlığının ayrıntıları
Ronaldo'nun sakatlığı, 28 Şubat'ta Al-Fayha ile oynanan maçın son dakikalarında meydana geldi. Al-Nassr üç puanı garantilemiş olsa da, maçın 12. dakikasında penaltı kaçıran Portekizli yıldız için bu gece hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sonunda 81. dakikada Abdullah Al-Hamdan ile değiştirildi. Bu fiziksel darbe, kulübün Suudi Pro Ligi sıralamasında zirvedeki ince üstünlüğünü korumaya çalıştığı kritik bir dönemde geldi.
Bu sezon 21 gol atan ligin en skorer oyuncusu, önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunda büyük bir soru işareti oluşturuyor. Al-Nassr, Mart ayında ligde Neom SC ve Al-Khaleej ile karşılaşacak, ancak kaptanın forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca, bu ayın sonunda Portekiz'in Meksika ve ABD ile oynayacağı uluslararası dostluk maçlarına katılması da şu anda risk altında. Taraftarlar, efsanevi forvetin ligin sonuna kadar iyileşip iyileşemeyeceğini merakla bekliyor.
Suudi Arabistan'ın aceleci ayrılışına dair söylentiler
Tıbbi endişelerin ötesinde, Ronaldo'nun ülkeyi tamamen terk etmiş olabileceğini öne süren sansasyonel haberler ortaya çıktı. Riyad'daki ABD büyükelçiliğine yapılan drone saldırısının ardından, uçuş takip verileri Ronaldo'nun lüks özel jetinin gece yarısı Suudi Arabistan'dan Madrid'e doğru yola çıktığını ortaya çıkardı. Bu durum, eski Real Madrid yıldızının artan istikrarsızlık ortamında partneri Georgina Rodriguez ve beş çocuğuyla birlikte Avrupa'da güvenli bir sığınak aradığına dair soruları gündeme getirdi.
Ancak, kalıcı bir "kaçış" haberlerinin aksine, duruma yakın bazı kaynaklar, uçağın hareketinin oyuncunun sözleşme yükümlülüklerini terk ettiği anlamına gelmediğini öne sürüyor. Başka yerlerden gelen haberler, onun kaçtığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Cristiano'nun son maçındaki sorunların ardından Al-Nassr antrenman sahasında tedavi gördüğünü belirtiyor. Karışık sinyaller, taraftarları transfer dedikodularını güvenlik durumunun gerçekliğinden ayırmaya çalışırken tedirgin etti.
Bölgesel gerginlik nedeniyle maçlar ertelendi
Bölgedeki spor takvimi, dış etkenler nedeniyle şimdiden aksadı. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) kısa süre önce, Al-Nassr'ın Al Wasl ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2 maçı da dahil olmak üzere birçok önemli maçın erteleneceğini duyurdu. "Orta Doğu'da gelişen durum ışığında, Asya Futbol Konfederasyonu, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde oynanması planlanan AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2025/26 Batı Bölgesi 16 turu ilk maçlarının yeniden planlanacağını doğruladı" dedi.
AFC "hızla gelişen durumu yakından takip etmeye" devam ederken, oyuncuların güvenliği en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Al-Nassr için bu maçların ertelenmesi, kaptanlarının daha fazla eleme maçı kaçırmadan rehabilitasyonuna odaklanmak için daha fazla zaman kazanması açısından küçük bir umut ışığı oluşturuyor.
