Cristiano Ronaldo geri dönüyor! Portekizli süperstar grevi sona erdirmeye hazır, Al-Nassr geri dönüş tarihini belirledi
Ronaldo'nun son vuruşu
A Bola'ya göre Ronaldo, Ocak ayında yapılan transfer işlemlerini protesto etmek için son iki maçı kaçırdıktan sonra Al-Nassr ile antrenmanlara geri döndü. Nassr, önümüzdeki hafta sonu Al-Fateh ile oynanacak maçta Ronaldo'nun dönüş tarihini belirledi. Nassr, hafta ortasında Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Türkmenistan'da Arkadag ile oynayacak, ancak Ronaldo bu maçta forma giymeyecek.
Haberlere göre Ronaldo, Nassr'ın kış transfer döneminde sadece bir genç oyuncu transfer etmesine karşın, şampiyonluk rakibi Al-Hilal'in Al-Ittihad'dan Karim Benzema'yı transfer etmesine izin verilmesi nedeniyle Nassr'ın hareketsizliğinden rahatsız oldu. PIF, üç kulübün de sahibi ve Ronaldo çok öfkelendi, ancak A Bola, Ronaldo'nun Nassr'ın çalışanlarına yapılan ödemelerin gecikmesi nedeniyle de öfkeli olduğunu iddia ediyor. Şimdi, Nassr'ın ödemeyi kabul ettiği ve güç mücadelesinin forvetin zaferiyle sona erdiği söyleniyor.
Ronaldo, SPL tarafından uyarıldı
Ronaldo'nun Nassr'dan ayrılmakla tehdit ettiği bildiriliyor, ancak perde arkasındaki yeni siyasi entrikaların onu kalmaya ikna edip etmeyeceği belli değil. A Bola, iki Portekizli yönetici olan Jose Semedo ve Simao Coutinho'nun transfer dönemi öncesinde yetkilerinin azaltıldığını ve bunun yeni oyuncularla sözleşme imzalama yeteneklerini etkilediğini, ancak bu sorumlulukların şimdi onlara geri verildiğini bildirdi.
Suudi Pro Ligi yöneticileri, Ronaldo'ya ligdeki her kulübün bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu efsanevi oyuncunun ligin genel itibarını zedelemek yerine, sorunlarını kendi işverenleriyle görüşmesi gerektiğini vurguladı.
"Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir" dediler.
"Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.
“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.
“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge seviyesi, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.
“Odak noktası futbolun ait olduğu yer olan sahada ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir yarışma sürdürmek olmaya devam ediyor.”
Profesyoneller tarafından uyarıldı
Ronaldo'nun bu hareketi, yurt içi ve yurt dışındaki izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmadı. Premier Lig efsanesi Alan Shearer, Ronaldo'nun davranışından şok olduğunu belirtti.
Ligin tüm zamanların en golcü oyuncusu şöyle dedi: "Günde 400.000 sterlinin üzerinde kazanan ve grev yapan çok fazla insan yok. O kadar para kazanmasına rağmen işe gelmeyeceğini söylemek güzel bir konum olmalı. Düşündüğünüzde bu çok tuhaf. O bir süperstar ama o seviyede grev yapmak iyi görünmüyor."
Sırada ne var?
Al-Nassr şu anda SPL tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk rakibi Al-Hilal'in sadece bir puan gerisinde, ancak Al-Hilal bu sezon henüz mağlup olmadı. Ronaldo, Suudi Arabistan'da henüz en büyük ödülü kazanamadı ve bu yaz yapılacak 2026 Dünya Kupası öncesinde bunu başarmak için çabalarını sürdürüyor. Elbette, bu turnuva için mümkün olan en iyi formda olmak isteyecektir.
