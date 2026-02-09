Cristiano Ronaldo geri dönüyor! Portekizli süperstar grevi sona erdirmeye hazır, Al-Nassr geri dönüş tarihini belirledi

Ronaldo'nun Nassr'dan ayrılmakla tehdit ettiği bildiriliyor, ancak perde arkasındaki yeni siyasi entrikaların onu kalmaya ikna edip etmeyeceği belli değil. A Bola, iki Portekizli yönetici olan Jose Semedo ve Simao Coutinho'nun transfer dönemi öncesinde yetkilerinin azaltıldığını ve bunun yeni oyuncularla sözleşme imzalama yeteneklerini etkilediğini, ancak bu sorumlulukların şimdi onlara geri verildiğini bildirdi.

Suudi Pro Ligi yöneticileri, Ronaldo'ya ligdeki her kulübün bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu efsanevi oyuncunun ligin genel itibarını zedelemek yerine, sorunlarını kendi işverenleriyle görüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir" dediler.

"Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji ile ilgili kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.

Cristiano, geldiği günden bu yana Al Nassr'a tam olarak bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez.

“Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış finansal parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.

“Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı hala çok canlı. Bu denge seviyesi, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor.

“Odak noktası futbolun ait olduğu yer olan sahada ve oyuncular ve taraftarlar için güvenilir, rekabetçi bir yarışma sürdürmek olmaya devam ediyor.”

