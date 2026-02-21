Cristiano Ronaldo geri döndü! Portekizli süperstar iki gol atarken, Al-Nassr rahat bir galibiyetle Suudi Pro Ligi zirvesine geri döndü

Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde 12. sırada yer alan rakibi karşısında maça favori olarak başladı, ancak konuk takım Al-Hazem, Omar Al-Somah'ın ceza sahası içinde serbest bir kafa vuruşu yapmasına rağmen, zayıf şutunun Al-Nassr kalecisi Bento'nun eldivenlerine gitmesiyle maçın ilk net fırsatını kaçırdı.

Joao Felix ileriye çıktı ve Abdelmounaim Boutouil ile çarpıştıktan sonra penaltı talep etti, ancak VAR kontrolü sonucunda penaltı ve kırmızı kart kararı verilmedi.

Ancak Al-Nassr, birkaç dakika sonra Ronaldo'nun bir sonraki atakta arka alanda boşluk bulup dar açıdan topu üst köşeye göndererek öne geçti. Bu muhteşem bir vuruştu ve bu kez ev sahibi takım VAR kontrolünden faydalandı, çünkü Portekizli yıldızın mükemmel zamanlamalı koşusu nedeniyle ilk başta ofsayt kararı verilmişti. Onun hatasız vuruşu beklenen bir şeydi ve Al-Nassr 13. dakikada öne geçti.

Bu akıllı golün ardından Ronaldo ikinci golü atmalıydı, ancak yedi dakika sonra daha kolay bir fırsatı kaçırdı. Bir kez daha kaleye doğru oynayan 41 yaşındaki oyuncu, kalecisi Ibrahim Zaied'i geçerek klasını gösterdi, ancak kritik anda dengesini kaybetti ve topu ağlara gönderemedi. Faul yapıldığı iddiası kulak ardı edildi ve skor şimdilik 1-0 olarak kaldı.

Sonuç, yarım saatlik bir süre sonunda Al-Hazem'in ötesine taşındı. Ronaldo'nun açılış golüne asist yapan Coman, Felix'in hücum eden Fransız oyuncuya yaptığı zekice pasın ardından golcü oldu. Coman, sezonun sekizinci golünü kayarak attı ve ev sahibi takımın üstünlüğünü ikiye katladı.

Al-Nassr'ın üstünlüğü ikinci yarıda da devam etti. Felix'in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı, ardından Mohamed Simakan'ın hatası sonucu Youssouf Oumarou'nun şutu üst direğin üzerinden dışarı gitti. Ronaldo ikinci golünü arıyordu, ancak Zaied iki kez kurtarış yaparak konuk takımın kalesini korudu.

Ancak bu kez Brezilyalı orta saha oyuncusu Angelo'nun kaliteli bir hareketiyle mağlup oldu. Angelo, sahanın yarısından fazlasını geçerek dört oyuncuyu geçip gecenin golünü atarak skoru kesinleştirdi. Ancak Ronaldo da geri kalmadı ve sol kanattan yaptığı bir başka etkili vuruşla galibiyeti perçinledi ve Al-Nassr'ı tekrar liderliğe taşıdı.