Getty/InstagramCan ÖzerCristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez için Sevgililer Günü'nde masraftan kaçınmadı!Cristiano RonaldoSaudi Pro LeagueAl Nassr FCPortugalCristiano Ronaldo, Sevgililer Günü'nde hiçbir masraftan kaçınmayarak partneri Georgina Rodriguez'i mutlu etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaPortekizli, Suudi Arabistan'da iyi para kazanmaya devam ediyorSon zamanlarda saha dışında kutlayacak çok şeyi olduDaha fazla başarı elde etmek istiyor