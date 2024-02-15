Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Valentine's Day 2024Getty/Instagram
Can Özer

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez için Sevgililer Günü'nde masraftan kaçınmadı!

Cristiano RonaldoSaudi Pro LeagueAl Nassr FCPortugal

Cristiano Ronaldo, Sevgililer Günü'nde hiçbir masraftan kaçınmayarak partneri Georgina Rodriguez'i mutlu etti.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Portekizli, Suudi Arabistan'da iyi para kazanmaya devam ediyor
  • Son zamanlarda saha dışında kutlayacak çok şeyi oldu
  • Daha fazla başarı elde etmek istiyor

Editörün Seçtikleri