Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo'dan nişanlısı Georgina Rodriguez'e duygusal doğum günü mesajı
Ronaldo’dan Suudi Arabistan’dan doğum günü mesajı
Cristiano Ronaldo, pazartesi günü Al-Nassr formasıyla Al-Taawoun karşısında sahaya çıktı ve takımının 1-0’lık galibiyetinde yer aldı. Kariyerindeki 1000. gol hedefine ulaşma yolunda bu maçta gol sevinci yaşayamadı ancak karşılaşma boyunca rakipleriyle sık sık karşı karşıya geldi; maç sonunda ise coşkulu kutlamalara katıldı.
Beş kez Ballon d’Or kazanan yıldız oyuncu, cuma günü oynanacak bir sonraki Suudi Pro Ligi maçı öncesinde dinlenip güç topluyor.
Bu süreçte, uzun süredir birlikte olduğu partnerinin Amerika’da özel bir günü kutladığını da unutmadı. Ronaldo, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Hayatımın kadınına mutlu yıllar!”
Melania galası: Georgina neden ABD’de?
Ronaldo ve Georgina Rodriguez, Ağustos 2025’te nişanlandıklarını açıklamış ve gösterişli bir düğün planladıklarını duyurmuştu. Bu organizasyonun ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, CR7’yi Portekiz formasıyla bir Dünya Kupası finalleri daha bekleyen yoğun bir yaz dönemi bekliyor.
Söz konusu turnuva ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Georgina ise şu sıralar Atlantik’in bu yakasında bulunuyor. Washington D.C.’deki Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı konu alan yeni belgesel **“Melania”**nın özel gösterimine katıldı.
Georgina, galaya katıldığı geceden paylaştığı fotoğrafları şu notla yayımladı: “Prömiyere katılabilmiş olmak ne büyük bir şans. Hem etkileyici hem de ilham verici bir deneyimdi. Filminiz için tebrikler @melaniatrump; perde arkasındaki emek ve bunu böylesine güçlü ve zarif bir şekilde hayata geçirdiğiniz için.”
Georgina ayrıca ABD’nin başkentini gezmeyi de ihmal etmedi ve Washington Anıtı önünde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Bu ziyaret sırasında Ronaldo ise onun yanında yer almadı.
Ronaldo’nun Başkan Trump’la buluştuğu an
Ronaldo, Kasım 2025’te nişanlısıyla birlikte Beyaz Saray’ı da ziyaret etmişti. Portekizli yıldız, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin ardından Trump’la neşeli anlar yaşarken görüntülendi. Toplantıda milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da hazır bulundu.
Trump, bir ara davetlilere hitap ederken şunları söyledi: “Bu oda dünyanın en büyük liderleriyle dolu; iş dünyası, spor… Oğlum Ronaldo’nun büyük bir hayranı. Barron onunla tanışma fırsatı buldu ve sanırım sizi tanıştırdığım için bana olan saygısı biraz daha arttı. Burada olduğunuz için ikinize de teşekkür etmek istiyorum.”
Dünya Kupası hedefi: Ronaldo Messi’yi yakalayabilecek mi?
Cristiano Ronaldo, olağanüstü kariyerine rağmen şimdiye kadar kazanamadığı Dünya Kupası kupasını kaldırmak için ABD’ye geri dönmeye hazırlanıyor. Futboldaki en prestijli ödül, hâlâ CR7’nin ellerine geçebilmiş değil.
Eski Manchester United takım arkadaşı ve 2002 Dünya Kupası şampiyonu Kleberson, kısa süre önce GOAL’a verdiği röportajda Ronaldo’nun, ezeli rakibi Lionel Messi gibi dünya şampiyonu olma arzusunu şu sözlerle anlattı:
“Muhtemelen içinde şöyle hissediyordur: ‘Tanrım, Dünya Kupası’nı kazanmak zorundayım; kariyerimi böyle bitiremem.’ Çok çalışması gerekiyor. Bu sadece onun meselesi değil, başka oyuncular da aynı şeyi düşünüyor. Neymar da muhtemelen ‘Messi’nin Dünya Kupası var, benim yok’ diyordur. Erling Haaland da öyle; belki hiç Dünya Kupası kazanamayacak. Bu duygu, en üst seviyedeki oyuncuların içinde var. Adriano’ya bakın; Brezilya’da büyük bir isim, İtalya’da çok üst düzey oynadı ama Dünya Kupası kazanamadı. Dünya Kupası bazen adil, bazen adaletsizdir. Bence o oyuncular bana bakıp ‘İnanılır gibi değil, Kleberson’un Dünya Kupası var da benim yok!’ diye düşünüyordur. Benim beş Ballon d’Or’um yok ama bir Dünya Kupası’m var!”
Portekiz, 2026 Dünya Kupası’nda K Grubu’nda yer alıyor. Turnuvadaki ilk maçını 17 Haziran’da kıtalararası play-off galibiyle oynayacak olan Portekiz, ardından Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
Reklam