Cristiano Ronaldo'dan nişanlısı Georgina Rodriguez'e duygusal doğum günü mesajı

Ronaldo ve Georgina Rodriguez, Ağustos 2025’te nişanlandıklarını açıklamış ve gösterişli bir düğün planladıklarını duyurmuştu. Bu organizasyonun ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, CR7’yi Portekiz formasıyla bir Dünya Kupası finalleri daha bekleyen yoğun bir yaz dönemi bekliyor.

Söz konusu turnuva ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Georgina ise şu sıralar Atlantik’in bu yakasında bulunuyor. Washington D.C.’deki Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı konu alan yeni belgesel **“Melania”**nın özel gösterimine katıldı.

Georgina, galaya katıldığı geceden paylaştığı fotoğrafları şu notla yayımladı: “Prömiyere katılabilmiş olmak ne büyük bir şans. Hem etkileyici hem de ilham verici bir deneyimdi. Filminiz için tebrikler @melaniatrump; perde arkasındaki emek ve bunu böylesine güçlü ve zarif bir şekilde hayata geçirdiğiniz için.”

Georgina ayrıca ABD’nin başkentini gezmeyi de ihmal etmedi ve Washington Anıtı önünde verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Bu ziyaret sırasında Ronaldo ise onun yanında yer almadı.