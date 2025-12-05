Cristiano Ronaldo'dan ChatGPT'ye büyük darbe! Servetine servet katacak

Ronaldo, 2022 yılında kurulan ve hızla ChatGPT'ye en büyük rakiplerden biri haline gelen yapay zeka destekli yanıt motoru Perplexity'ye yatırım yaptığını doğruladı. Duyuru, sosyal medya kanallarında yayınlanan ve şirketle yeni ilişkisini ayrıntılarıyla anlattığı ve özel bir "Perplexity x CR7" deneyimi tanıttığı bir tanıtım videosuyla yapıldı. Bu ortaklık, Ronaldo'yu yalnızca bir marka elçisi değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli vizyonunu ve büyüyen küresel etkisini destekleyen bir yatırımcı olarak konumlandırıyor.

Bu karar, Ronaldo'nun sağlık, konaklama ve teknolojiyi kapsayan giderek çeşitlenen iş stratejisine yeni bir boyut katıyor. Yapay zekaya geçişi, elit sporcuların daha geniş girişimcilik rollerine geçiş yaparken yüksek büyüme gösteren teknoloji sektörlerine yatırım yapma eğilimiyle örtüşüyor. Son zamanlarda yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olan Perplexity, Portekizli yıldızın portföyünü dönüştürücü dijital sektörlere genişletmeyi hedeflediği şirketler listesine katılıyor.

Bu iş birliği, Ronaldo'nun Ekim ayında Portekiz Futbol Küreleri'nde yapacağı konuşmaya hazırlanmak için Perplexity'yi bizzat kullandığı, daha önce pek bilinmeyen bir anıya da dayanıyor. Etkinlik sırasında, platforma açıkça atıfta bulunarak, aldığı ödülün ardındaki anlam konusunda endişelendiğinde platforma güvendiğini açıklamıştı. O an, o dönemde dünya çapında ilgi görmüş ve futbolun en büyük ikonlarından biri ile yapay zekanın en hızlı büyüyen platformlarından biri arasında tam teşekküllü bir ortaklığın habercisi olmuştu.