Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo'dan ChatGPT'ye büyük darbe! Servetine servet katacak
Ronaldo yatırımlarını sürdürüyor
Ronaldo, 2022 yılında kurulan ve hızla ChatGPT'ye en büyük rakiplerden biri haline gelen yapay zeka destekli yanıt motoru Perplexity'ye yatırım yaptığını doğruladı. Duyuru, sosyal medya kanallarında yayınlanan ve şirketle yeni ilişkisini ayrıntılarıyla anlattığı ve özel bir "Perplexity x CR7" deneyimi tanıttığı bir tanıtım videosuyla yapıldı. Bu ortaklık, Ronaldo'yu yalnızca bir marka elçisi değil, aynı zamanda şirketin uzun vadeli vizyonunu ve büyüyen küresel etkisini destekleyen bir yatırımcı olarak konumlandırıyor.
Bu karar, Ronaldo'nun sağlık, konaklama ve teknolojiyi kapsayan giderek çeşitlenen iş stratejisine yeni bir boyut katıyor. Yapay zekaya geçişi, elit sporcuların daha geniş girişimcilik rollerine geçiş yaparken yüksek büyüme gösteren teknoloji sektörlerine yatırım yapma eğilimiyle örtüşüyor. Son zamanlarda yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olan Perplexity, Portekizli yıldızın portföyünü dönüştürücü dijital sektörlere genişletmeyi hedeflediği şirketler listesine katılıyor.
Bu iş birliği, Ronaldo'nun Ekim ayında Portekiz Futbol Küreleri'nde yapacağı konuşmaya hazırlanmak için Perplexity'yi bizzat kullandığı, daha önce pek bilinmeyen bir anıya da dayanıyor. Etkinlik sırasında, platforma açıkça atıfta bulunarak, aldığı ödülün ardındaki anlam konusunda endişelendiğinde platforma güvendiğini açıklamıştı. O an, o dönemde dünya çapında ilgi görmüş ve futbolun en büyük ikonlarından biri ile yapay zekanın en hızlı büyüyen platformlarından biri arasında tam teşekküllü bir ortaklığın habercisi olmuştu.
- Getty Images Sport
Ne söyledi?
Ronaldo, Perplexity'ye yaptığı yatırım hakkında şunları yazdı: "Merak, büyüklük için bir gerekliliktir. Her gün yeni sorular sormaya devam ettiğinizde kazanırsınız. Bu yüzden Perplexity'ye yaptığım yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum."
“Perplexity, dünyanın merakını besliyor ve birlikte herkesi daha iddialı sorular sormaya teşvik edeceğiz. http://Perplexity.ai/ronaldo sadece bir başlangıç!”
Ekim ayında bir ödül töreninde konuşan Ronaldo, platformu ilk kez nasıl kullandığını önemli bir konuşmasında şöyle açıklamıştı: "Prestij Ödülü nedir? Kariyer sonu ödülü mü? Biraz gerildim ve 'Olamaz' diye düşündüm. Bu yüzden Perplexity'de bir arama yaptım, bilmiyorsanız ne olduğunu öğrenmek için bakın ve biraz yardım aldım."
- AFP
İçerik üreticilerinin favorisi
Perplexity'nin hızlı yükselişi, onu dünyanın en çok konuşulan yapay zeka şirketlerinden biri haline getirdi ve kullanıcılarına, insanların arama yapma biçimlerini yeniden düşünmeyi amaçlayan bir konuşma arayüzü aracılığıyla gerçek zamanlı, alıntılanmış bilgiler sunuyor. Şirketin yanıt motoru modeli, onu geleneksel arama motorlarına ve diğer üretken yapay zeka araçlarına doğrudan rakip olarak konumlandırıyor ve Ronaldo'nun katılımını teknoloji sektörü dışından önemli bir destek haline getiriyor. Haftalık on milyondan fazla sorgu ve sürekli genişlemesiyle platform, teknoloji meraklısı profesyoneller ve içerik üreticileri arasında hızla favori haline geldi.
Ronaldo'nun varlığı, şirkete muazzam bir görünürlük sağlıyor ve destekçi ve işbirlikçi ağına küresel bir isim daha ekliyor. Bu ortaklık, Perplexity tarafından derlenen bir CR7 arşivini de içeriyor ve hayranların efsanevi futbol yolculuğunu tek ve kapsamlı bir dijital merkez üzerinden keşfetmelerine olanak tanıyor. Bu özellik, teknolojiyi spor tarihiyle harmanlayarak, taraftarların Ronaldo'nun yirmi yıllık kariyerinin rekorları, hikâyeleri ve kilometre taşlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımlamayı amaçlıyor.
Yatırımı, atletik kariyerinde iyileşmeyi ve uzun ömürlülüğü artırdığını düşündüğü performans takip şirketi Whoop gibi inovasyon odaklı girişimleri destekleme konusundaki daha geniş kapsamlı yaklaşımıyla da örtüşüyor. Ronaldo, etkisini giderek daha fazla kullanarak sağlık, öğrenme ve kişisel gelişimi geliştiren araçları öne çıkarıyor ve kendini bir futbolcudan daha fazlası olarak konumlandırıyor.
Ortaklık genişleyecek
Ronaldo ve Perplexity arasındaki ortaklık, önümüzdeki aylarda "Perplexity x CR7" deneyimini daha da etkileşimli hale getirmek için planlanan güncellemelerle daha da genişleyecek. Şirket küresel lansmanını sürdürürken, Ronaldo'nun merak, öğrenme ve teknolojik güçlendirme odaklı gelecekteki kampanyalarda yer alması bekleniyor. Şimdilik her iki taraf da bu yatırımı, elit sporu, kişisel mükemmelliği ve son teknoloji yapay zeka inovasyonunu harmanlayan uzun vadeli bir iş birliğinin başlangıcı olarak görüyor.
Ronaldo, sahada yenilenen Al-Nassr kadrosuyla etkileyici performansını sürdürüyor. Faris Najd, Suudi Pro Ligi'nde dokuz maçta aldığı galibiyetle domine etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan futbol camiasının kış tatiline girmesiyle birlikte, beş kez Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncu, 21 Aralık'ta Al-Nassr'ın Al-Najma SC ile karşılaşacağı maçta sahalara geri dönecek.
Reklam