Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile gerginlikler sürerken Inter Miami'de Lionel Messi ile 'inanılmaz' bir işbirliği için eski koçunun desteğini aldı.
Ronaldo ve Messi, 2025 yılına kadar sözleşme uzatımı imzaladı.
Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, toplamda 13 Ballon d'Or ödülü kazanan Ronaldo ve Messi'nin emekliye ayrılmadan önce aynı takımda forma giymesini çok isterler. İkili daha önce uluslararası maçlarda ve Barcelona ile Real Madrid'i ayıran El Clasico derbisinde rakip takımlarda forma giymişti.
İkisi de yavaşlama belirtisi göstermiyor. Messi, Amerika'da arka arkaya MVP ödülü kazanarak tarih yazdı. Geçen sezon Güney Florida'ya tarihi bir MLS Kupası zaferi kazandırdı ve sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
41 yaşındaki Ronaldo, 2027 yılına kadar sürecek olan Suudi Arabistan'da kazançlı bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu şartlar, önümüzdeki transfer döneminde devreye girebilecek bir serbest kalma maddesi ile bu yaz bozulabilir.
Ronaldo x Messi: MLS'de birleşme gerçekleşebilir mi?
Eski Manchester United teknik direktörü Rene Meulensteen, bir zamanlar Old Trafford'da CR7 ile birlikte çalışmış olan BetGoat'a, ABD'de neden çarpıcı bir birliktelik kurulabileceğini anlattı. Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Cristiano Ronaldo, MLS'de de başarılı olabilir, sorun yok. Etrafında doğru takım ve oyuncular varsa, %100 başarılı olabilir. Ona pas verin, o da topu ağlara göndersin. MLS'de bunu yapabilir, buna hiç şüphe yok.
Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte oynamak mı? İnanılmaz olurdu. Dürüst olmak gerekirse, harika olurdu. Her hafta en çok izlenen maçlar olurdu. Kim bunu görmek istemez ki? Cristiano ve Messi'nin en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için doğru dengeyi kurduğunuz sürece. Düşünmesi bile heyecan verici, bunu başarabilirlerse futbol tarihinin en büyük ilgi odağı olurdu, orası kesin."
Meulensteen, CR7'nin Amerikan rüyasını kovalaması hakkında daha önce şöyle demişti: "Messi ve Ronaldo'nun Miami'de aynı takımda oynadığını hayal edebiliyor musunuz? Burası harika bir şehir. Bence oraya gitmeyi çok isterdi.
“Aksine, Messi ve Ronaldo'nun rekabetini yeniden alevlendirmek harika olurdu. Neden Los Angeles olmasın? Cristiano muhtemelen Hollywood'a çok yakın olduğu için LA'ya taşınırdı. Muhtemelen bir sonraki durağı orası olur.”
Beckham neden çarpıcı bir anlaşmayı mümkün kılabilir?
Beckham, eski Manchester United'ın 7 numaralı oyuncusu ve şu anda Inter Miami'nin ortak sahibi olarak, büyük transferleri gerçekleştiren kişi olarak kabul ediliyor. Dünya Kupası şampiyonu eski MLS yıldızı Kleberson, GOAL'a Ronaldo'nun Messi ile bir araya gelmesi hakkında şunları söyledi: "Vay canına, bunun gerçekleşeceğini düşünün, Amerika çılgına dönecek! Bu iki oyuncuyu bir araya getirmek için her şeyi satacaklar. Tek bir soyunma odasında Messi, Cristiano Ronaldo ve belki de Neymar. Bu bir rüya takım!"
MLS'de forma giymiş bir başka isim olan eski Toronto FC, Chicago Fire ve Vancouver Whitecaps forveti Rob Earnshaw da GOAL'a, tüm dünyayı konuşacak bir transfer hakkında şunları söyledi: "Böyle bir transferin gerçekleşebileceği bir yer varsa, o da Inter Miami gibi bir yer olurdu.
“Maalesef, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum. Tüm fanatikler olarak, bir gün onların aynı takımda oynadığını ve ikisi de emekli olmadan önce birlikte çalıştığını görmek isteriz. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum ama bir şans olsaydı, bunu gerçekleştirecek kişinin David Beckham olacağını düşünüyorum.”
Ronaldo grevde: Portekizli GOAT geri dönmeye hazırlanıyor
Ronaldo, Al-Nassr'ın tüm turnuvalarda oynadığı son üç maçta forma giymedi. Suudi Pro Ligi'nde transfer fonlarının dağıtılma şeklini eleştiren Ronaldo, ilk maçta forma giymeme kararı aldı ve bu davranışı birçok kişi tarafından eleştirildi.
Orta Doğu'da şampiyonluk mücadelesi sürerken, Ronaldo'nun Cumartesi günü Al-Fateh ile oynanacak maçta sahalara döneceği tahmin ediliyor, ancak bu yaz Portekiz'in Dünya Kupası'nda ölümsüzlük arayışına katılmadan önce kaç maç daha oynayacağı henüz belli değil.
