Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile gerginlikler sürerken Inter Miami'de Lionel Messi ile 'inanılmaz' bir işbirliği için eski koçunun desteğini aldı.

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, toplamda 13 Ballon d'Or ödülü kazanan Ronaldo ve Messi'nin emekliye ayrılmadan önce aynı takımda forma giymesini çok isterler. İkili daha önce uluslararası maçlarda ve Barcelona ile Real Madrid'i ayıran El Clasico derbisinde rakip takımlarda forma giymişti.

İkisi de yavaşlama belirtisi göstermiyor. Messi, Amerika'da arka arkaya MVP ödülü kazanarak tarih yazdı. Geçen sezon Güney Florida'ya tarihi bir MLS Kupası zaferi kazandırdı ve sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

41 yaşındaki Ronaldo, 2027 yılına kadar sürecek olan Suudi Arabistan'da kazançlı bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu şartlar, önümüzdeki transfer döneminde devreye girebilecek bir serbest kalma maddesi ile bu yaz bozulabilir.