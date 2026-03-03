AFP
"Cristiano ile ilk temasım pek dostane değildi!" - Manchester United akademisi mezunu, "kızgın" Ronaldo ile yaşadığı çatışmayı anlattı
Gençlik isyanı efsanevi bir öfkeyle karşılaşır
United'ın antrenman tesislerinin kutsal çimleri sayısız mücadelenin sahne oldu, ancak akademi oyuncularından çok azı Ronaldo'nun kulüpteki ikinci döneminde onun otoritesine meydan okumaya cesaret edebildi. Ancak Kambwala bir istisna olduğunu kanıtladı. Fransız savunma oyuncusu kısa süre önce, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızla ilk tanışmasının, bir gencin idolüyle karşılaşırken bekleneceği gibi saygılı ve hayranlık dolu bir karşılaşma olmadığını açıkladı.
Kambwala'nın fiziksel yaklaşımı ve savunma mücadelelerindeki taviz vermeyen yapısı, kısa sürede birinci takım antrenmanlarında tartışma konusu oldu. Birçok genç oyuncu Ronaldo'nun statüsüne saygı gösterirken, şu anda Villarreal'de forma giyen oyuncu agresifliğini azaltmayı reddetti ve bu da sahada gerginliğin artmasına neden oldu. Bu zihniyet çatışması, genç oyuncunun genellikle onun gibi statüdeki oyunculara ayrılan "efsane muamelesi"ni yapmayı reddetmesi üzerine tecrübeli forvetin soğukkanlılığını kaybetmesine neden oldu.
Bu sürtüşme, Ronaldo'nun akademi mezunu oyuncunun ısrarına açıkça öfkelendiği belirli bir fiziksel çatışmayla doruk noktasına ulaştı. Kambwala, Orange Sport'a "Cristiano ile ilk temasım dostane değildi" dedi.
Kapalı kapılar ardında özel bir barış zirvesi
Antrenman sahasındaki tartışmanın yankıları çim sahada bitmedi, Ronaldo şikayetlerini teknik kadroya iletti. Kambwala için, küresel bir ikonun fiziksel özelliklerinden şikayet etmesini görmek kabul etmesi zor bir durumdu ve bu, antrenmanın geri kalanında iki oyuncu arasında karşılıklı soğukluk yaratmasına neden oldu.
Ancak, Ronaldo'nun tarihi kariyerini yönlendiren elit psikoloji, beklenmedik bir ortamda kısa sürede ön plana çıktı. Genç savunmacıyı şaşırtan bir hamle ile Portekizli kaptan, kameralardan ve takımın geri kalanından uzak, özel bir çözüm aradı. Bu "barış zirvesi", kulübün saunasında gerçekleşti ve burada Ronaldo'nun rekabetçi standartlarının gerçek doğası nihayet Fransız oyuncuya açıklandı.
Karşılaşmadan doğan mentorluk
Değişimin ayrıntılarını anlatan Kambwala, savaşma konusundaki doğal içgüdüsünün nihayetinde efsaneyi ikna ettiğini belirtti. "Bu onu biraz rahatsız etti. Onu biraz zorladım ve o da sinirlendi. Koça konuşmaya gitti ve bu da hoşuma gitmedi" dedi. "Antrenmandan sonra saunada karşılaştık. Kalkıp gitmek istedim ama o kalmamı istedi. Hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. İnanılmazdı. Bana yoğunluğumu ve agresifliğimi takdir ettiğini söyledi."
Ronaldo'nun günümüz gençlerinin "kolay" zihniyetinden duyduğu hayal kırıklığını itiraf etmesi göz önüne alındığında, bu övgü oldukça önemlidir.
"Daha deneyimli veya yaşlı oyunculara saygı duymadıklarını kastetmiyorum, ama onlar farklı bir çağda yaşıyorlar," dedi Ronaldo Talk TV'de. "12 yaşındaki çocuğumu görüyorum. Zihniyetleri aynı değil, acı çekmiyorlar. Açlıkları [farklı]. Bence her şey daha kolay, her şey kolay, acı çekmiyorlar ve umursamıyorlar. Sadece Manchester United'daki birkaç oyuncuyu kastetmiyorum, dünyadaki tüm liglerdeki tüm takımlarda gençler benim neslimle aynı değil."
Kambwala'nın Villarreal'de yaşadığı kondisyon sorunları
2024 yılında Villarreal'e 9,6 milyon sterlinlik transferiyle Kambwala, Carrington'da zorlu bir şekilde öğrendiği dersleri La Liga'nın taktiksel zorluklarına uygulamaya odaklandı, ancak birçok aksilikle karşılaştı. İlk sezonunda fiziksel sorunlar yaşadı ve geçen yıl Ağustos ayında geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz Sarı Denizaltı forması giyemedi. Ancak Ocak ayında takım arkadaşlarıyla antrenmanlara geri döndü ve tam formuna kavuşmak için çalışıyor.
