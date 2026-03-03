"Cristiano ile ilk temasım pek dostane değildi!" - Manchester United akademisi mezunu, "kızgın" Ronaldo ile yaşadığı çatışmayı anlattı

United'ın antrenman tesislerinin kutsal çimleri sayısız mücadelenin sahne oldu, ancak akademi oyuncularından çok azı Ronaldo'nun kulüpteki ikinci döneminde onun otoritesine meydan okumaya cesaret edebildi. Ancak Kambwala bir istisna olduğunu kanıtladı. Fransız savunma oyuncusu kısa süre önce, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızla ilk tanışmasının, bir gencin idolüyle karşılaşırken bekleneceği gibi saygılı ve hayranlık dolu bir karşılaşma olmadığını açıkladı.

Kambwala'nın fiziksel yaklaşımı ve savunma mücadelelerindeki taviz vermeyen yapısı, kısa sürede birinci takım antrenmanlarında tartışma konusu oldu. Birçok genç oyuncu Ronaldo'nun statüsüne saygı gösterirken, şu anda Villarreal'de forma giyen oyuncu agresifliğini azaltmayı reddetti ve bu da sahada gerginliğin artmasına neden oldu. Bu zihniyet çatışması, genç oyuncunun genellikle onun gibi statüdeki oyunculara ayrılan "efsane muamelesi"ni yapmayı reddetmesi üzerine tecrübeli forvetin soğukkanlılığını kaybetmesine neden oldu.

Bu sürtüşme, Ronaldo'nun akademi mezunu oyuncunun ısrarına açıkça öfkelendiği belirli bir fiziksel çatışmayla doruk noktasına ulaştı. Kambwala, Orange Sport'a "Cristiano ile ilk temasım dostane değildi" dedi.