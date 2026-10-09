Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, şampiyonluk yarışıyla ilgili tartışmalara kamuoyu önünde dahil olan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin sözlerine ilişkin soruları yanıtladı. Chivu, medya kuruluşlarının neden rekabeti tarafsız bir çerçevede ele almak yerine sürekli bir 'anti-Inter' adayı aradığını sorguladı.

Son şampiyon, Serie A'da beş maçın ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Chivu, "Neden anti-Roma, anti-Como, anti-Juve ya da anti-Milan'dan söz etmiyoruz da hep anti-Inter'den bahsediyoruz?" diye sordu.