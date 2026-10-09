Flash Press Agency
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Cristian Chivu, Parma maçı öncesi 'Inter karşıtı' şampiyonluk yarışı söylemlerini reddetti
Chivu, medyanın şampiyonluk yarışı çerçevesini sorguluyor
Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, şampiyonluk yarışıyla ilgili tartışmalara kamuoyu önünde dahil olan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin sözlerine ilişkin soruları yanıtladı. Chivu, medya kuruluşlarının neden rekabeti tarafsız bir çerçevede ele almak yerine sürekli bir 'anti-Inter' adayı aradığını sorguladı.
Son şampiyon, Serie A'da beş maçın ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Chivu, "Neden anti-Roma, anti-Como, anti-Juve ya da anti-Milan'dan söz etmiyoruz da hep anti-Inter'den bahsediyoruz?" diye sordu.
- AFP
Kendi kendine ilan edilen taçlar olmadan başarı için mücadele etmek
Chivu, Scudetto şampiyonluğunu elinde bulundurmanın sahada sürekli çaba gösterilmediği takdirde başarıyı garanti etmediğini vurguladı. Chivu, "Ne olduğumuzun farkındayız ama rekabet gücümüzü iyi bir sonuca ulaştırmak için savaşmamız gerekiyor" dedi.
"Birinin bize başımıza tacı takmak istediğimizi hatırlatmasına ihtiyacımız yok, bunu yapmak için savaşmalıyız."
"Şu anda bunlar hakkında konuşmak için çok erken, 13 puanımız var, 11 puanı olan takımlar var, çok erken."
Geçmiş şampiyonluk zaferlerinden öğrenilen olgunluk
Geçen sezonki şampiyonlukla sonuçlanan kampanyayı değerlendiren Chivu, yüksek profilli derbilerde puan kaybı yaşadıktan sonra bile rakipleri asla küçümsemeyen takımının olgunluğunu övdü. Chivu, "Kağıt üzerinde maçlar hiçbir şey söylemez, tüm gerçeği anlatmaz ve biz bunun farkındayız" dedi.
"Derbileri ve diğer önemli maçları kaybettik ama diğer hiçbir maçta hata yapmadık ve şampiyonluğu bu yüzden kazandık."
"Her maçı kazanmak için ter dökmeli ve kendimizi adamalıyız."
- Getty Images Sport
Gilardino'nun Parma sınavına hazırlandı
Inter, cumartesi günü San Siro'da Parma'yı ağırlayacak; konuk ekip, Carlos Cuesta'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktörü Alberto Gilardino yönetiminde sahaya çıkacak. Chivu, takımını, sert şekilde mücadele edebilen bir rakibe karşı zorlu bir savaşın beklediği konusunda uyardı.
Inter, Serie A sezonundaki yenilgisiz başlangıcını uzatmayı hedefliyor.
Chivu, oyuncularından ilk düdükten itibaren en üst düzey konsantrasyon göstermelerini bekliyor.
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