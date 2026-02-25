Cristian Chivu, Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter takımını şaşırtıcı bir şekilde mağlup ettikten sonra, Bodo/Glimt'in Inter takımından "çok daha fazla enerjiye" sahip olduğunu itiraf etti

Şok edici sonucun ardından konuşan eski defans oyuncusu, Nerazzurri'nin neden başarısız olduğunu soğukkanlılıkla değerlendirdi. Chivu, Sky Sport Italia'ya "Başından itibaren elimizden gelen her şeyi denedik" dedi. "Düşük bir savunma bloğu ile çok iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık, 10-11 oyuncu topun arkasında kaldı. Muhtemelen skoru açamamış olmamız, onlara ekstra psikolojik rahatlık verdi, çünkü uzatmaya gitmek için iki gol atmamız gerektiğini biliyorlardı."

Inter'in üstünlüğünü gole çevirmekte zorlanırken, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu gibi kilit oyuncuların yokluğu kritik bir faktör oldu. Teknik direktör, "Hedefimiz rekabetçi olmak idi, bunu her zaman söyledik ve kontrol edemediğimiz şeyler için çok ileriye bakmak istemedik" diye ekledi. "Maalesef, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olamadık. İyi bir başlangıç yaptık ve dört maç üst üste kazandık, sonra maalesef iyi performanslara rağmen birkaç puan kaybettik. Burada seviye çok yüksek, fırsatları gole çeviremez ve doğru seçimleri yapamazsanız, ilk hatada cezalandırılırsınız."