Cristian Chivu, Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter takımını şaşırtıcı bir şekilde mağlup ettikten sonra, Bodo/Glimt'in Inter takımından "çok daha fazla enerjiye" sahip olduğunu itiraf etti
Nerazzurri'nin düşüşü
Bu yenilgi, önceki yönetim altında üç yıl içinde iki finale ulaşan kulüp için önemli bir düşüş anlamına geliyor, ancak Chivu iki takım arasındaki fiziksel kondisyon farkı konusunda dürüst davrandı. Inter teknik direktörü, şu anda ligi ara veren Bodo/Glimt'in, birçok cephede mücadele eden kendi takımından çok daha zinde göründüğünü belirtti. Chivu, yoğun maç programını ana faktör olarak göstererek, Serie A ve Coppa Italia'da maçların arka arkaya geldiği bir dönemde en üst seviyeyi korumak zor olduğunu belirtti.
Chivu kaçırılan fırsatları üzüntüyle anıyor
Şok edici sonucun ardından konuşan eski defans oyuncusu, Nerazzurri'nin neden başarısız olduğunu soğukkanlılıkla değerlendirdi. Chivu, Sky Sport Italia'ya "Başından itibaren elimizden gelen her şeyi denedik" dedi. "Düşük bir savunma bloğu ile çok iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık, 10-11 oyuncu topun arkasında kaldı. Muhtemelen skoru açamamış olmamız, onlara ekstra psikolojik rahatlık verdi, çünkü uzatmaya gitmek için iki gol atmamız gerektiğini biliyorlardı."
Inter'in üstünlüğünü gole çevirmekte zorlanırken, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu gibi kilit oyuncuların yokluğu kritik bir faktör oldu. Teknik direktör, "Hedefimiz rekabetçi olmak idi, bunu her zaman söyledik ve kontrol edemediğimiz şeyler için çok ileriye bakmak istemedik" diye ekledi. "Maalesef, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olamadık. İyi bir başlangıç yaptık ve dört maç üst üste kazandık, sonra maalesef iyi performanslara rağmen birkaç puan kaybettik. Burada seviye çok yüksek, fırsatları gole çeviremez ve doğru seçimleri yapamazsanız, ilk hatada cezalandırılırsınız."
Avrupa'nın başarısızlığındaki yorgunluk faktörü
Bodo/Glimt sadece Avrupa kampanyasına odaklanırken, Inter Serie A'nın zirvesinde 10 puanlık üstünlüğünü korumak için mücadele ediyordu. Chivu, oyuncularının çabasını suçlamayı reddetti ve bunun yerine rakibin fiziksel üstünlüğünü vurguladı. "Oyuncularımı suçlayacak hiçbir şeyim yok, çünkü ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve tüm enerjilerini ortaya koydular. İkinci yarıda Bodo bizden çok daha enerjikti" diye devam etti teknik direktör. "Elimizden gelen her şeyi yaptık, her şekilde skoru açmaya çalıştık, ama ikinci yarı başladıktan sonra onlar iki gol attı."
Maç kondisyonundaki fark, Chivu'nun maç sonrası analizinde tekrar tekrar vurgulanan bir konuydu. "Çok büyük bir hayal kırıklığı var, çünkü maalesef bizden çok daha fazla enerjiye sahip bir takıma karşı oynadık. Çok iyi organize olmuşlardı, ilk maçta 3-1'lik skorun ardından ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı ve bunu mükemmel bir şekilde yaptılar. Bodo/Glimt'i tebrik etmekten başka bir şey yapamayız, onlar bir sonraki tura çıkmayı hak eden bir takım. Üç günde bir maç oynadığınızda enerji bulmak zor. Oyuncularımdan daha fazlasını isteyemem, çünkü bu akşam her şeyi denediler. Eğer skoru açmayı başarabilseydik, bu daha fazla coşku yaratabilirdi, ama 10 kişiyle savunma yaptıkları için çok zordu."
Chivu, Capello'ya sert çıktı
İtalyan efsane Fabio Capello stüdyoda taktiksel düzeni sorguladı ve Nicolo Barella'nın daha geride oynaması gerekip gerekmediğini sordu. Chivu, oyunu genişletme arzusunu açıklayarak yaklaşımını savundu. "Orta saha oyuncuları ve forvetleri savunma hatlarının arkasına zorlamaya çalıştık. Yoğun ve iyi organize olmuş 4-4-2'yi bozmak için topu daha hızlı hareket ettirmelerini ve daha fazla çapraz pas yapmalarını istemiştim. Birkaç kez ceza sahasına girdik, önemli durumlar vardı, ancak doğru pası bulamadık veya markajcıları atlatamadık. Çok sayıda korner vuruşu vardı, ancak daha verimli olsaydık gol atabilirdik. Bazı güçlü ve zayıf yönlerimiz var, daha erken gol atamamamız üzücü, çünkü bu rakibe çok daha fazla baskı yapmamızı sağlardı."
Sonuçta, Inter teknik direktörü iki maçta da daha iyi olan takımın turu geçtiğini kabul etti. "Büyük bir hayal kırıklığı var, çünkü en azından Avrupa'da rekabetçi olmak istiyorduk, ancak son üç ayda dört maç oynayan ve hepsi de Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takıma karşıydık. Bu sayfayı kapatıp ileriye bakıyoruz, bu Şampiyonlar Ligi, rakiplerimize ve başardıklarına saygı duymalıyız" diye konuştu Chivu. Nerazzurri şimdi Scudetto'yu kazanmaya ve Como ile oynayacakları Coppa Italia yarı finaline odaklanmalı.
