Cremonese, resmi açıklama: Giampaolo görevinde kaldı

Açıklama şöyle devam ediyor: "Abruzzo doğumlu teknik direktörün deneyimi, kulübün önümüzdeki sezonda izlemeyi planladığı yolda temel bir unsur teşkil ediyor. Nitekim, yirmi yıllık kariyeri boyunca Giampaolo, genç yetenekleri geliştirme konusunda her zaman büyük bir beceri sergilemiştir; bu yeteneği, 2014/15 sezonunda 21 yaşındaki Federico Di Francesco ve çok genç Rey Manaj'ı ön plana çıkararak Grigiorosso'daki ilk görevinde de kanıtlamıştı. Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick ve Milan Skriniar gibi diğer yetenekli oyuncular da Giampaolo ile geçirdikleri dönemde, ulusal ve uluslararası futbolun en üst seviyelerinde kendilerini kanıtlamadan önce değer kazanma fırsatı buldular.





Profesyonel liglerde 413 maçın eşlikçiliğini tamamlayan Giampaolo, kariyerinde daha önce 35 maçta çalıştırdığı Cremo'da yeniden göreve başlıyor.





İyi çalışmalar, hoca!"



