CR7 geri döndü! Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi protestosunun ardından Al-Nassr kadrosuna geri döndü

Ronaldo'nun en son maçı 30 Ocak'ta Al-Nassr'ın Al-Kholood'u yendiği maçta Mohamed Simakan ve Kingsley Coman ile birlikte gol atan oyuncular arasında yer aldı. O günden bu yana son üç maçı kaçırdı, ancak Jorge Jesus'un takımı beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu olmadan da iyi bir performans sergiledi ve gol yemeden üç galibiyet aldı.

Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının, Suudi Arabistan'daki PIF'in desteğinin eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı düşünülüyor. Takımı, Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılıp şu anda Suudi Pro Ligi'nin zirvesinde yer alan Al-Hilal'e transfer olmasına sadece seyirci kalabildi.

Ronaldo nispeten hızlı bir şekilde antrenmanlara geri döndü ve kısa süre sonra maç kadrosuna geri döneceği yönünde haberler çıktı. Fabrizio Romano'nun Ronaldo'nun Cumartesi günü Al-Nassr'ın Al-Fateh ile oynayacağı maçta forma giyeceğini bildirmesiyle bu haberler doğru çıktı.