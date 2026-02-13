Getty Images Sport
CR7 geri döndü! Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi protestosunun ardından Al-Nassr kadrosuna geri döndü
PIF'e karşı protesto sonrası Ronaldo yok
Ronaldo'nun en son maçı 30 Ocak'ta Al-Nassr'ın Al-Kholood'u yendiği maçta Mohamed Simakan ve Kingsley Coman ile birlikte gol atan oyuncular arasında yer aldı. O günden bu yana son üç maçı kaçırdı, ancak Jorge Jesus'un takımı beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu olmadan da iyi bir performans sergiledi ve gol yemeden üç galibiyet aldı.
Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızının, Suudi Arabistan'daki PIF'in desteğinin eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı düşünülüyor. Takımı, Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılıp şu anda Suudi Pro Ligi'nin zirvesinde yer alan Al-Hilal'e transfer olmasına sadece seyirci kalabildi.
Ronaldo nispeten hızlı bir şekilde antrenmanlara geri döndü ve kısa süre sonra maç kadrosuna geri döneceği yönünde haberler çıktı. Fabrizio Romano'nun Ronaldo'nun Cumartesi günü Al-Nassr'ın Al-Fateh ile oynayacağı maçta forma giyeceğini bildirmesiyle bu haberler doğru çıktı.
CR7 Cumartesi günkü maç için kadroya geri döndü
Portekizli milli oyuncu, protestosu sona ermiş gibi göründüğü için artık Al-Nassr kadrosunda Coman, Joao Felix ve Sadio Mane gibi isimlerin yanına katılacak gibi görünüyor.
Ronaldo, eski Madrid takım arkadaşı Toni Kroos'tan destek gördü. Kroos, "Suudi ligi garip bir fenomen. Cristiano Ronaldo gelmeden önce kimse bu ligi duymamıştı, şimdi ise onları dünya haritasına koyan adama saygısızlık ediyorlar. Cristiano yarın ayrılırsa, bu lig tüm cazibesini yitirecek. Ronaldo olmadan kimse Suudi ligini izlemez" dedi.
Suudi Pro Ligi ise bu kadar anlayışlı değildi ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suudi Pro Ligi basit bir ilkeye göre yapılandırılmıştır: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir.
Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve strateji kararları, sürdürülebilirliği ve rekabetçi dengeyi sağlamak için tasarlanmış bir finansal çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak uygulanır.
Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tamamen bağlı ve kulübün büyümesi ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Her elit rakip gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararları belirleyemez."
Al-Nassr zorlu şampiyonluk yarışında galibiyete aç
41 yaşındaki oyuncunun dönüşü, Al-Nassr için yedi maçlık galibiyet serisinin ortasında olsa bile yadsınamaz bir destek anlamına geliyor. Ronaldo bu sezon Suudi Pro Ligi'nde 17 gol attı ve sadece Ivan Toney ve Julian Quinones sırasıyla 20 ve 18 golle onu geride bıraktı.
Ronaldo ve arkadaşları için hafta sonu galibiyet şart. Şu anda ligde üçüncü sırada yer alan takım, Maydan Tamweel Al-Oula'da galip gelirse ikinci sıraya yükselebilir ve Al-Hilal'in sadece bir puan gerisinde olur.
Al-Hilal Cuma günü sahaya çıktı ve Mohamed Kanno ve Salem Al-Dawsari'nin golleriyle Al-Ettifaq'ı 2-0 yendi.
Ronaldo, kariyerinde 1000 gol hedefine yeniden ulaşmak için mücadeleye devam edecek
Ronaldo'nun düşünceleri artık emekli olmadan önce profesyonel kariyerinde 1.000 gol atma hedefine geri dönecek. Son golüyle 961 gole ulaşan Ronaldo, dört haneli rakama ulaşmak için sadece 39 gol daha atması gerekiyor. Al-Nassr ile geçireceği sezonun geri kalanında bu toplamdan önemli bir kısmını tamamlamak isteyecektir, ancak Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübünde kalıp kalmayacağı ya da tüm bu saha dışı dramların ardından başka bir yerde son bir meydan okuma arayıp aramayacağı henüz belli değil.
