Sadio Mane Philippe Coutinho Liverpool transfer gurus GFXGetty/GOAL
Tolga İnan

Coutinho, Mane ve diğerleri: Klopp döneminde Liverpool'a 600 milyon euro kazandıran transferler

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Liverpool başarıların temelini doğru zamanda elden çıkardığı oyunculardan gelen parayla attı.

Liverpool'un Klopp idaresindeki yükselişine yakından baktığımızda kulübün başarılı transfer hamleleri dikkat çekiyor.

Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Andy Robertson ve Sadio Mane gibi isimlerin kadroya katılması Liverpool'u tüm kulvarlarda zirveye oynayan bir takım haline getirdi.

Fakat Liverpool sadece yaptığı transferlerde değil, oyuncu satışında da büyük bir beceri ortaya koydu. Akıllıca satışlar ve giden oyuncuların yerini doldurmak için yapılan doğru hamleler takımı her yıl giderek seviye atlamasına ön ayak oldu.

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Liverpool, Klopp Ekim 2015'te takımın başına geçtiğinden bu yana oyuncu satışından 600 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etti. Bu trendin son temsilcileri ise Sadio Mane ve Takumi Minamino oldu.

Liverpool'un Klopp dönemindeki transfer gelirleri

Sezon

En büyük satış

Bonservis

Toplam gelir

2022-23

Sadio Mane

£35m

£71.5m

2021-22

Harry Wilson

£12m

£43m

2020-21

Rhian Brewster

£23.5m

£52.5m

2019-20

Danny Ings

£20m

£40m

2018-19

Dominic Solanke

£24m

£45.5m

2017-18

Philippe Coutinho

£142m

£185.5m

2016-17

Christian Benteke

£32m

£86m

Toplam

£524m / 625m euro (Yaklaşık)

Gelecek maç