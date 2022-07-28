Coutinho, Mane ve diğerleri: Klopp döneminde Liverpool'a 600 milyon euro kazandıran transferler

Liverpool'un Klopp idaresindeki yükselişine yakından baktığımızda kulübün başarılı transfer hamleleri dikkat çekiyor.
Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Andy Robertson ve Sadio Mane gibi isimlerin kadroya katılması Liverpool'u tüm kulvarlarda zirveye oynayan bir takım haline getirdi.
Fakat Liverpool sadece yaptığı transferlerde değil, oyuncu satışında da büyük bir beceri ortaya koydu. Akıllıca satışlar ve giden oyuncuların yerini doldurmak için yapılan doğru hamleler takımı her yıl giderek seviye atlamasına ön ayak oldu.
Liverpool, Klopp Ekim 2015'te takımın başına geçtiğinden bu yana oyuncu satışından 600 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etti. Bu trendin son temsilcileri ise Sadio Mane ve Takumi Minamino oldu.
Liverpool'un Klopp dönemindeki transfer gelirleri
Sezon
En büyük satış
Bonservis
Toplam gelir
2022-23
Sadio Mane
£35m
£71.5m
2021-22
Harry Wilson
£12m
£43m
2020-21
Rhian Brewster
£23.5m
£52.5m
2019-20
Danny Ings
£20m
£40m
2018-19
Dominic Solanke
£24m
£45.5m
2017-18
Philippe Coutinho
£142m
£185.5m
2016-17
Christian Benteke
£32m
£86m
Toplam
£524m / 625m euro (Yaklaşık)