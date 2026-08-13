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Gianluca Minchiotti

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Coppa Italia: Cremonese-Sampdoria neden Bolzano'da oynanıyor ve 32. tur programı

İtalya Kupası
Cremonese
Sampdoria

14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak İtalya Kupası turu televizyonda nereden izlenir?

Cremonese ile Sampdoria arasında oynanacak maçın adresi Bolzano’daki Druso Stadyumu olacak; İtalya Kupası 32. turuna denk gelen karşılaşma gelecek 17 Ağustos’ta saat 20.45’te başlayacak ve Canale 20’den canlı yayınlanacak. Alto Adige ekibi Südtirol’ün iç saha maçlarını oynadığı stat, güvenlik gerekçesiyle maçın Chiavari’de oynanmasına Valilik tarafından izin verilmemesinin ardından seçildi. Taşınma kararı, Cremona’daki Zini Stadyumu’nun kullanılamaması nedeniyle gerekli oldu.


  • 32. tur programı

    Coppa Italia 2026/27, Son 32 turu: program ve maçların TV yayın bilgisi


    Parma-Catania, 14 Ağustos Cuma saat 18.00. TV: Canale 20

    Cagliari-Arezzo, 14 Ağustos Cuma saat 18.30. TV: Italia 1

    Monza-Avellino, 14 Ağustos Cuma saat 20.45. TV: Canale 20

    Fiorentina-Benevento, 14 Ağustos Cuma saat 21.15. TV: Italia 1


    Catanzaro-Sudtirol, 15 Ağustos Cumartesi saat 18.00. TV: Canale 20

    Udinese-Padova, 15 Ağustos Cumartesi saat 18.30. TV: Italia 1

    Venezia-Modena, 15 Ağustos Cumartesi saat 20.45. TV: Canale 20

    Torino-Carrarese, 15 Ağustos Cumartesi saat 21.15. TV: Italia 1


    Frosinone-Juve Stabia, 16 Ağustos Pazar saat 18.00. TV: Canale 20

    Genoa-Ascoli, 16 Ağustos Pazar saat 18.30. TV: Italia 1

    Hellas Verona-Virtus Entella, 16 Ağustos Pazar saat 20.45. TV: Canale 20

    Lazio-Mantova, 16 Ağustos Pazar saat 21.15. TV: Italia 1


    Pisa-Empoli, 17 Ağustos Pazartesi saat 18.00. TV: Canale 20

    Sassuolo-Cesena, 17 Ağustos Pazartesi saat 18.30. TV: Italia 1

    Cremonese-Sampdoria, 17 Ağustos Pazartesi saat 20.45. TV: Canale 20

    Palermo-Lecce, 17 Ağustos Pazartesi saat 21.15. TV: Italia 1




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