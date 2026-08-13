Cremonese ile Sampdoria arasında oynanacak maçın adresi Bolzano’daki Druso Stadyumu olacak; İtalya Kupası 32. turuna denk gelen karşılaşma gelecek 17 Ağustos’ta saat 20.45’te başlayacak ve Canale 20’den canlı yayınlanacak. Alto Adige ekibi Südtirol’ün iç saha maçlarını oynadığı stat, güvenlik gerekçesiyle maçın Chiavari’de oynanmasına Valilik tarafından izin verilmemesinin ardından seçildi. Taşınma kararı, Cremona’daki Zini Stadyumu’nun kullanılamaması nedeniyle gerekli oldu.
Çeviri:
Coppa Italia: Cremonese-Sampdoria neden Bolzano'da oynanıyor ve 32. tur programı
32. tur programı
Coppa Italia 2026/27, Son 32 turu: program ve maçların TV yayın bilgisi
Parma-Catania, 14 Ağustos Cuma saat 18.00. TV: Canale 20
Cagliari-Arezzo, 14 Ağustos Cuma saat 18.30. TV: Italia 1
Monza-Avellino, 14 Ağustos Cuma saat 20.45. TV: Canale 20
Fiorentina-Benevento, 14 Ağustos Cuma saat 21.15. TV: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, 15 Ağustos Cumartesi saat 18.00. TV: Canale 20
Udinese-Padova, 15 Ağustos Cumartesi saat 18.30. TV: Italia 1
Venezia-Modena, 15 Ağustos Cumartesi saat 20.45. TV: Canale 20
Torino-Carrarese, 15 Ağustos Cumartesi saat 21.15. TV: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, 16 Ağustos Pazar saat 18.00. TV: Canale 20
Genoa-Ascoli, 16 Ağustos Pazar saat 18.30. TV: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, 16 Ağustos Pazar saat 20.45. TV: Canale 20
Lazio-Mantova, 16 Ağustos Pazar saat 21.15. TV: Italia 1
Pisa-Empoli, 17 Ağustos Pazartesi saat 18.00. TV: Canale 20
Sassuolo-Cesena, 17 Ağustos Pazartesi saat 18.30. TV: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, 17 Ağustos Pazartesi saat 20.45. TV: Canale 20
Palermo-Lecce, 17 Ağustos Pazartesi saat 21.15. TV: Italia 1
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun