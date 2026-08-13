Cremonese ile Sampdoria arasında oynanacak maçın adresi Bolzano’daki Druso Stadyumu olacak; İtalya Kupası 32. turuna denk gelen karşılaşma gelecek 17 Ağustos’ta saat 20.45’te başlayacak ve Canale 20’den canlı yayınlanacak. Alto Adige ekibi Südtirol’ün iç saha maçlarını oynadığı stat, güvenlik gerekçesiyle maçın Chiavari’de oynanmasına Valilik tarafından izin verilmemesinin ardından seçildi. Taşınma kararı, Cremona’daki Zini Stadyumu’nun kullanılamaması nedeniyle gerekli oldu.



