Roma, Cenova'daki mağlubiyetin ardından yeniden toparlanmak istiyor. Como maçı, Giallorossi'nin sezonu için hayati bir dönüm noktası: Fabregas'ın takımı, son iki maçta sadece bir puan toplayarak puan kaybeden Giallorossi ile aynı puanda. Bir puan geride ise, her iki takımı da geçmeye hazır olan Juventus var. İlk yarıda Wesley'in golüyle maç 1-0 Roma lehine sonuçlanmıştı.
Como-Roma: Nereden izlenir, hangi kanalda, canlı yayın, ilk onbirler
COMO-ROMA TV KANALI VE CANLI YAYIN
Maç: Como-Roma
Tarih: 15 Mart Pazar
Saat: 18
TV kanalı: DAZN, Sky
Canlı yayın: DAZN, Sky Go, Now
COMO-ROMA MAÇINDA MUHTEMEL KADROLARCOMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Teknik direktör : Fabregas.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Teknik direktör : Gasperini.
KADROLARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER
Ndicka cezalı olduğu için, onun yerine Hermoso ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır. Gasperini'nin kadrosunda çok sayıda eksik var; Dybala, Ferguson ve Dovbyk'tan yoksun kalacak. Forvette, Avrupa Ligi'nde Bologna'ya attığı golle moral bulan Pellegrini ilk 11'e dönmeye hazır, yanında ise Malen yer alacak. Perşembe günkü maçı kas yorgunluğu nedeniyle kaçıran Koné'nin durumu ciddi değil. Fabregas, ilk dakikadan itibaren sahaya dönmeyi hedefleyen Perrone'yi kadroya dahil ediyor. Addai kadroda yok.
COMO-ROMA MAÇINI TELEVİZYONDA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?Como ile Roma arasındaki maç DAZN tarafından yayınlanacak: Maçı televizyondan izlemek için uyumlu bir akıllı TV'ye veya Playstation ya da Xbox konsoluna DAZN uygulamasını indirmeniz ya da Amazon Firestick, Google Chromecast veya TIMVISION Box gibi cihazları kullanmanız gerekecek. Maç ayrıca Sky'da Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K ve Sky Sport (251) kanallarından da izlenebilecek.
COMO-ROMA MAÇINI CANLI YAYINLA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?Como-Roma maçını canlı olarak izlemek için DAZN uygulamasını bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza veya tabletinize indirmeniz ya da alternatif olarak bilgisayar veya dizüstü bilgisayarınızla DAZN web sitesine girip ilgili maç sayfasını seçmeniz gerekecektir. Sky aboneleri ise Sky Go hizmetini kullanabilirler; diğer seçenek ise NOW'dur.
