Zeki Celik Roma 2025-26
Como-Roma, Çelik sakatlık nedeniyle oyundan çıktı: durumu

Türk kanat oyuncusu, maçın bitimine yirmi dakika kala fiziksel bir sorun nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı; onun yerine Tsimikas oyuna girdi

Roma'dan iyi haberler gelmiyor; takım, Şampiyonlar Ligi'ne göz dikilen Como deplasmanındaki kritik karşılaşmayı kaybetti ve üstüne üstlük Zeki Çelik'i de sakatlık nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya. Türk kanat oyuncusu, Gasperini'nin klasik 3-4-2-1 dizilişinde sağ kanatta maça başladı; oyundan çıkması planlanmamıştı ancak maçın bitimine yirmi dakika kala fiziksel bir sorun nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Onun yerine Tsimikas oyuna girdi, ancak Çelik'in durumu, önümüzdeki maçlar öncesinde Giallorossi camiasını endişelendiriyor. Türk oyuncu, bu hafta içinde sakatlığının ciddiyetini ve özellikle de iyileşme süresini belirlemek için kapsamlı tetkiklere girecek.

  • CELİK'İN YERİNE KİM OYNAYABİLİR?

    Roma'nın takvimdeki bir sonraki maçı, 19 Mart Perşembe günü saat 21:00'de, Olimpico Stadyumu'nda Bologna ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı olarak planlanıyor (gidiş maçı 1-1 berabere sonuçlanmıştı). Çelik'in bu maçta forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil; eğer oynayamazsa, Como maçında 56. dakikada oyuna giren Rensch (El Shaarawy'nin yerine) ya da Fabregas'ın takımına karşı kaybedilen maçta Celik'in yerine geçen Tsimikas oynayabilir, ancak bu durumda sol kanada kayacak ve Wesley (bugünkü kırmızı kart nedeniyle bir sonraki lig maçında Lecce karşısında cezalı olacak) sağ kanada geçecektir.

