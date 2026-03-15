Como-Roma, Çelik sakatlık nedeniyle oyundan çıktı: durumu

Roma'dan iyi haberler gelmiyor; takım, Şampiyonlar Ligi'ne göz dikilen Como deplasmanındaki kritik karşılaşmayı kaybetti ve üstüne üstlük Zeki Çelik'i de sakatlık nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya. Türk kanat oyuncusu, Gasperini'nin klasik 3-4-2-1 dizilişinde sağ kanatta maça başladı; oyundan çıkması planlanmamıştı ancak maçın bitimine yirmi dakika kala fiziksel bir sorun nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Onun yerine Tsimikas oyuna girdi, ancak Çelik'in durumu, önümüzdeki maçlar öncesinde Giallorossi camiasını endişelendiriyor. Türk oyuncu, bu hafta içinde sakatlığının ciddiyetini ve özellikle de iyileşme süresini belirlemek için kapsamlı tetkiklere girecek.
