Como, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle bu yaz Avrupa'nın en büyük kulüplerinin teknik direktör aday listelerinde Cesc Fabregas'ın neden yer alması gerektiği

Como'nun oyunu, görünüşte 4-2-3-1 formasyonunda, arkadan inşa etmek ve topu ele geçirmek üzerine odaklanıyor. Bu, teknik yetenekli oyuncuların sevdiği türden maceracı bir yaklaşımdır. Bu nedenle Nico Paz ve Jacobo Ramon gibi oyuncular Fabregas'ın yönetiminde başarılı oldular ve yakın gelecekte Real Madrid tarafından geri satın alınabilirler.
Paz, kulübün medya kanalına "Efsane bir teknik direktöre sahip olmak inanılmaz bir şey" dedi. "Sizi rahatlatan ve hem hayat hem de futbol hakkında çok şey öğreten birisi."
Ancak Fabregas, zaman zaman İtalyan basını tarafından, büyük başarılar elde ettiği, top hakimiyetine önem veren İspanya milli takımının taktiksel yaklaşımından çok etkilendiği için eleştirildi. Örneğin, Aralık ayında San Siro'da Inter'e 4-0 yenildikten sonra , daha az hücumcu bir strateji benimsemeyi düşünüp düşünmediğini sorulduğunda, " Bunu düşündüm , ama kafam hayır dedi. Dürüst olmak gerekirse, bundan memnunum. Bu beni aptal ya da kaybeden gibi gösterebilir.
"Ama bugün takımımın geliştiğini hissediyorum, bu da kazandığınızda ve insanlar size dahi dediğinde olmaz. Ağır bir yenilgiden sonra daha fazla şey öğrenirsiniz, her şeyi biraz daha iyi takdir edersiniz. Ama Como doğru şeyi yapıyor. Bir maça 6-3-1 veya 5-4-1 dizilişiyle savunarak yaklaşabilirsiniz, ama ben bunu yapmaktansa 4-0 kaybetmeyi tercih ederim."
Ancak Fabregas, o anda söylediği kadar inatçı biri değildir. Aynı röportajda, o ayın ilerleyen günlerinde Inter'in Liverpool ile oynayacağı maçı izlemek için San Siro'ya tek başına gideceğini ve Nerazzurri karşısında daha iyi neler yapabileceğini anlamaya çalışacağını açıkladı. Ayrıca, futbolcu olduğu dönemde her türlü taktiksel yaklaşıma maruz kaldığını da belirtmek için çaba sarf etti.
"Antonio Conte ile kazandım, [Jose] Mourinho ile kazandım, Wenger ile kazandım, Guardiola ile kazandım," dedi The Coaches' Voice'a. " Her farklı oyun stilinde kazandım, bu yüzden birinin işe yaradığını, diğerinin yaramadığını asla söylemeyeceğim.
"Ayrıca, geldiğim gün, kulüp ve kulüp sahipleri bana Como Gölü, yaşam tarzı ve hücum futbolu görmek isteyen insanlar hakkında konuştular. Benden istenen buydu. 'Kazan, kazan, kazan' demediler. 'Kazan, ama bir kimlik yarat, Como'da oynamak isteyecek belirli bir tür oyuncu yarat' dediler."
O, bu hedefi şüphesiz gerçekleştirdi. Como artık sadece ünlüler için çekici bir yer değil. Aynı zamanda dünya futbolunda en saygın projelerden birine ev sahipliği yapıyor ve oyuncu olarak olduğu kadar iyi bir teknik direktör olabileceğini kanıtlayabilecek büyüleyici bir figür barındırıyor.