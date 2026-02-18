Como, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle bu yaz Avrupa'nın en büyük kulüplerinin teknik direktör aday listelerinde Cesc Fabregas'ın neden yer alması gerektiği

Fabregas ayrıca futbol felsefesini geliştirmek için etkileyici bir zaman ve çaba harcadı.

"Futbolda var olan her taktik yapıyı analiz ettik ve bu yapıya karşı en iyi saldırı şeklinin ne olduğunu sorduk. Temel olarak, karşılaştığım formaasyona karşı en iyi saldırı şeklinin ne olduğu konusunda her zaman düşündüğüm bilgilere dayanan bir veri tabanımız vardı" diye açıkladı Fabregas. "Her zaman aynı oyun tarzına, aynı saldırı ve savunma şekline sahip bir teknik direktör olmak istemiyorum. Evet, ilkeler ve yapılar vardır. Ama ben mümkün olduğunca dominant olmak istiyorum ve günümüzde dominant olmak için mümkün olduğunca çok çözüme sahip olmanız gerekiyor.

Çünkü 4-5-1 dizilişiyle derin savunma yapan bir takıma saldırmakla, Atalanta gibi adam adama savunma yapan ve sahada sizi takip eden bir takıma saldırmak aynı şey değildir."

Bu titiz ve derinlemesine yaklaşım kesinlikle karşılığını verdi. Fabregas'ın ilk sezonunun sonunda Como, Serie B'de ikinci sırada bitirerek Serie A'ya yükseldi ve tüm masrafları karşılanan İbiza gezisi, insan yönetimi konusunda ustaca bir hamle oldu.

Ardından, 21 yıl sonra ilk kez üst ligde mücadele ettikleri zorlu bir başlangıcın ardından Como, sezonu 10. sırada tamamladı ve Inter, Fabregas'a teklifte bulundu, ancak bu teklif, kulübü tarafından hemen reddedildi. Başkan Mirwan Muwarso, "Yolumuz uzun, birkaç sezon sürecek ve kulüpten ayrılmayacak olan Cesc Fabregas'ın etrafında dönecek" dedi.

Fabregas'ın San Siro'da Simone Inzaghi'nin yerini almaya açık olduğu yönünde haberler olsa da, kendisi derin ve gerçek anlamda bağlı olduğu kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti hiç olmadı. Dahası, Sinigaglia'da kalmak, gelişimine veya kariyer beklentilerine hiçbir şekilde zarar vermedi, çünkü Como şu anda kulüp tarihindeki ilk kez kıtasal turnuvaya katılmaya çok yakın.

Çarşamba günü AC Milan ile oynanacak maça girerken, Lariani Serie A'da yedinci sırada, Conference League'de Atalanta'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca, Coppa Italia'da yarı finale yükselmiş durumda ve iki maçlı bir seri halinde Inter ile karşılaşacak.