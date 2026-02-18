Goal.com
Canlı
Cesc Fabregas GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Como, kupa ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle bu yaz Avrupa'nın en büyük kulüplerinin teknik direktör aday listelerinde Cesc Fabregas'ın neden yer alması gerektiği

Cesc Fabregas, neslinin en iyi orta saha oyuncularından biriydi. 16 yaşında Arsenal'de ilk kez forma giydi ve 23 yaşında İspanya ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bu nedenle, Como spor direktörü Carlalberto Ludi'nin Fabregas'ın oyuncu olarak olduğundan "koç olarak daha da iyi" olduğunu söylemesi oldukça iddialı bir ifade.

Ancak Fabregas'ın muhteşem bir teknik direktör olmaya aday olduğu inkar edilemez. Bu nedenle 38 yaşındaki teknik adamın, çok geçmeden Avrupa'nın en iyi takımlarından birinin başına geçeceği tahmin ediliyor.

Peki Fabregas, Como'da neden bu kadar yüksek puan alıyor? Ve dünya futbolunun en büyük görevlerinden birine gerçekten hazır mı? GOAL, Serie A'nın en şaşırtıcı başarı hikayelerinden birinin kilit karakterlerinden birini daha yakından inceliyor...

  • 'Parayı umursamadı'

    Como'nun, dünyanın en zengin adamlarından ikisi olan Hartono kardeşler Robert Budi ve Michael Bambang'ın liderliğindeki Djarum Group'un büyük finansal desteği olmasaydı, 2019'da İtalyan futbolunun dördüncü kademesinden bugün Serie A'nın yedinci kademesine yükselemeyeceğini baştan kabul etmek önemlidir.

    Kulübün stadyumunun, dünyanın dört bir yanından turistleri ve ünlüleri çeken İtalya'nın en güzel göllerinden biri olan Lago di Como'nun kıyısında yer alması da yardımcı oluyor.

    Ancak, Fabregas'ı 2022'de Como'ya katılmaya ikna eden, inanılmaz derecede iddialı bir projede önemli bir rol oynama vaadi oldu - ve sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir hissedar olarak da.

    İspanyol oyuncu, "Para umurumda değildi" diye ısrar etti. "Sadece beni heyecanlandıran bir projeye katılmak istedim. Bu kulübün uzun vadeli bir geleceği olduğunu düşünüyorum."

    • Reklam

  • 'Temelde sıfırdan başladım'

    Fabregas için belki de en önemlisi, planın ayrılmaz bir parçası olarak görülmesiydi, çünkü yönetim kademesine açık bir yol, Como'nun yaşlanan oyun kurucuya sunduğu orijinal teklifin bir parçasıydı. Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger, böylesine zeki ve çok yönlü bir futbolcunun eninde sonunda yönetim kademesine geçeceğinden hiç şüphe duymamıştı, ancak Fabregas'ın Como'nun A takımına terfisi herkesin beklediğinden daha hızlı gerçekleşti.

    2023 yazında emekli olduktan sonra, hemen Como'nun 19 yaş altı ve B takımlarında çalışmaya başladı, ancak yeni sezonun başlamasından üç ay geçmeden kulüp Moreno Longo'yu kovduğunda henüz tüm UEFA yeterliliklerini almamıştı. Sonuç olarak, Como 2023-24 sezonu sonuna kadar Osian Roberts'ı geçici teknik direktör olarak atamak ve Fabregas'ı Galli teknik adamın yardımcısı olarak atamak zorunda kaldı.

    Ancak İspanyol teknik adam açıkça ipleri elinde tutuyordu ve İtalya'daki çoğu teknik direktörden daha fazla etki ve kontrol sahibi oldu. Manchester City'deki Pep Guardiola'yı düşünün, ancak çok daha küçük ölçekte.

    "Como'da temelde sıfırdan başladık" diye açıkladı. "Antrenman sahamız bile yoktu. Kulübün yapısı çok zayıftı. Bu yüzden, sadece birinci takım için değil, akademiler için de neler yapabileceğimizi düşünmek için zaman ayırdım."

  • Como v Cosenza Calcio - Serie BGetty Images Sport

    'Mümkün olduğunca çok çözüm'

    Fabregas ayrıca futbol felsefesini geliştirmek için etkileyici bir zaman ve çaba harcadı.

    "Futbolda var olan her taktik yapıyı analiz ettik ve bu yapıya karşı en iyi saldırı şeklinin ne olduğunu sorduk. Temel olarak, karşılaştığım formaasyona karşı en iyi saldırı şeklinin ne olduğu konusunda her zaman düşündüğüm bilgilere dayanan bir veri tabanımız vardı" diye açıkladı Fabregas. "Her zaman aynı oyun tarzına, aynı saldırı ve savunma şekline sahip bir teknik direktör olmak istemiyorum. Evet, ilkeler ve yapılar vardır. Ama ben mümkün olduğunca dominant olmak istiyorum ve günümüzde dominant olmak için mümkün olduğunca çok çözüme sahip olmanız gerekiyor.

    Çünkü 4-5-1 dizilişiyle derin savunma yapan bir takıma saldırmakla, Atalanta gibi adam adama savunma yapan ve sahada sizi takip eden bir takıma saldırmak aynı şey değildir."

    Bu titiz ve derinlemesine yaklaşım kesinlikle karşılığını verdi. Fabregas'ın ilk sezonunun sonunda Como, Serie B'de ikinci sırada bitirerek Serie A'ya yükseldi ve tüm masrafları karşılanan İbiza gezisi, insan yönetimi konusunda ustaca bir hamle oldu.

    Ardından, 21 yıl sonra ilk kez üst ligde mücadele ettikleri zorlu bir başlangıcın ardından Como, sezonu 10. sırada tamamladı ve Inter, Fabregas'a teklifte bulundu, ancak bu teklif, kulübü tarafından hemen reddedildi. Başkan Mirwan Muwarso, "Yolumuz uzun, birkaç sezon sürecek ve kulüpten ayrılmayacak olan Cesc Fabregas'ın etrafında dönecek" dedi.

    Fabregas'ın San Siro'da Simone Inzaghi'nin yerini almaya açık olduğu yönünde haberler olsa da, kendisi derin ve gerçek anlamda bağlı olduğu kulüpten ayrılmak gibi bir niyeti hiç olmadı. Dahası, Sinigaglia'da kalmak, gelişimine veya kariyer beklentilerine hiçbir şekilde zarar vermedi, çünkü Como şu anda kulüp tarihindeki ilk kez kıtasal turnuvaya katılmaya çok yakın.

    Çarşamba günü AC Milan ile oynanacak maça girerken, Lariani Serie A'da yedinci sırada, Conference League'de Atalanta'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca, Coppa Italia'da yarı finale yükselmiş durumda ve iki maçlı bir seri halinde Inter ile karşılaşacak.

  • Como 1907 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Allegri'ye karşı kendini sınamak

    Massimiliano Allegri'nin Milan'ının ziyareti, sadece Fabregas'ın taktiksel zekasını değil, aynı zamanda bir menajer olarak olgunluğunu da sınayan bir başka ilginç test olacak. İki takım bir ay kadar önce Sinigaglia'da karşılaştığında, Como top hakimiyetini ve sahayı domine etmiş, en önemli olan skor tabelası dışında oyunun neredeyse her alanında çok daha üstün rakamlar kaydetmişti.

    Sonuç olarak, takımının 3-1'lik büyük hayal kırıklığı yaratan yenilgisinin ardından kameraların karşısına çıkan Fabregas, biraz acı bir tonda konuştu.

    "Sonuçlara odaklananlar bu maçı sevecekler" diyen Fabregas, İtalya'da yaygın olan "kazanmak tek önemli şey" zihniyetini hedef almış gibi görünüyordu. "Ancak futbol izlemekten zevk alanlar, Como'nun 10 maçın 8'ini kazandığını düşünecekler. Biz 700 pas yaptık, onlar 200 pas yaptı - inanılmaz."

    Ünlü pragmatik ve başarılı Allegri, Fabregas'ın Milan'ın kazanmasının şans eseri olduğu yönündeki imasından pek de etkilenmedi.

    "Şans hayatın bir parçasıdır, ancak sonuçlarımızı şansa indirgemek saygısızlıktır" dedi Rossoneri teknik direktörü gazetecilere. "Sıkı çalışmamız gerektiğini biliyoruz, ancak bu takım sınırlarını anlayacak ve bu sınırlar içinde çalışacak alçakgönüllülüğe sahiptir. Fabregas, şimdiden çok şey başarmış ve daha çok şey başaracak genç bir teknik direktördür, ancak maçlarda 'eğer'ler ve 'ama'lar pek bir anlam ifade etmez."

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Hatalarından ders almak

    Fabregas'a adil olmak gerekirse, maçtan önce Allegri gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir teknik direktörle karşılaştırıldığında kendisinin Serie D seviyesinde olduğunu söylediğinde hiç de kibirli görünmüyordu. Ayrıca maçların hemen ardından "duygularını daha iyi yönetmesi" gerektiğini alçakgönüllülükle kabul etti.

    Ancak o, İtalya'nın en öfkeli teknik direktörlerinden biri değil - Allegri, Fabregas'tan daha çok öfke patlamalarıyla tanınıyor - ve geçen hafta sonu Fiorentina'ya evinde aldığı şok yenilgiye verdiği oldukça ölçülü tepkiye bakılırsa, hayal kırıklığıyla başa çıkmayı öğrenmeye başlamış durumda.

    Dahası, Fabregas cumartesi günü Fiorentina maçında aptalca kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli forvet ve eski takım arkadaşı Alvaro Morata'yı azarlarken, Como'nun ilk dörtte yer alma şansını geri kazanacak üç puanı kaybetmesinin tüm sorumluluğunu üstlendi.

    DAZN'a verdiği demeçte , "Oyuncuların maçın önemini anlamalarına yardımcı olamadığım için kızgınım" dedi. " Hafta boyunca onlara futbolcu olarak deneyimlerimden bahsettim, belki de fazla konuştum, ama bu yeterli olmadı. Tutumumuzda bir hata yaptık, oyunumuzu oynamak istiyorsak daha fazla istek göstermeli ve hücumda daha iyi olmalıyız."

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    'İşleri doğru şekilde yapmak'

    Como'nun oyunu, görünüşte 4-2-3-1 formasyonunda, arkadan inşa etmek ve topu ele geçirmek üzerine odaklanıyor. Bu, teknik yetenekli oyuncuların sevdiği türden maceracı bir yaklaşımdır. Bu nedenle Nico Paz ve Jacobo Ramon gibi oyuncular Fabregas'ın yönetiminde başarılı oldular ve yakın gelecekte Real Madrid tarafından geri satın alınabilirler.

    Paz, kulübün medya kanalına "Efsane bir teknik direktöre sahip olmak inanılmaz bir şey" dedi. "Sizi rahatlatan ve hem hayat hem de futbol hakkında çok şey öğreten birisi."

    Ancak Fabregas, zaman zaman İtalyan basını tarafından, büyük başarılar elde ettiği, top hakimiyetine önem veren İspanya milli takımının taktiksel yaklaşımından çok etkilendiği için eleştirildi. Örneğin, Aralık ayında San Siro'da Inter'e 4-0 yenildikten sonra , daha az hücumcu bir strateji benimsemeyi düşünüp düşünmediğini sorulduğunda, " Bunu düşündüm , ama kafam hayır dedi. Dürüst olmak gerekirse, bundan memnunum. Bu beni aptal ya da kaybeden gibi gösterebilir.

    "Ama bugün takımımın geliştiğini hissediyorum, bu da kazandığınızda ve insanlar size dahi dediğinde olmaz. Ağır bir yenilgiden sonra daha fazla şey öğrenirsiniz, her şeyi biraz daha iyi takdir edersiniz. Ama Como doğru şeyi yapıyor. Bir maça 6-3-1 veya 5-4-1 dizilişiyle savunarak yaklaşabilirsiniz, ama ben bunu yapmaktansa 4-0 kaybetmeyi tercih ederim."

    Ancak Fabregas, o anda söylediği kadar inatçı biri değildir. Aynı röportajda, o ayın ilerleyen günlerinde Inter'in Liverpool ile oynayacağı maçı izlemek için San Siro'ya tek başına gideceğini ve Nerazzurri karşısında daha iyi neler yapabileceğini anlamaya çalışacağını açıkladı. Ayrıca, futbolcu olduğu dönemde her türlü taktiksel yaklaşıma maruz kaldığını da belirtmek için çaba sarf etti.

    "Antonio Conte ile kazandım, [Jose] Mourinho ile kazandım, Wenger ile kazandım, Guardiola ile kazandım," dedi The Coaches' Voice'a. " Her farklı oyun stilinde kazandım, bu yüzden birinin işe yaradığını, diğerinin yaramadığını asla söylemeyeceğim.

    "Ayrıca, geldiğim gün, kulüp ve kulüp sahipleri bana Como Gölü, yaşam tarzı ve hücum futbolu görmek isteyen insanlar hakkında konuştular. Benden istenen buydu. 'Kazan, kazan, kazan' demediler. 'Kazan, ama bir kimlik yarat, Como'da oynamak isteyecek belirli bir tür oyuncu yarat' dediler."

    O, bu hedefi şüphesiz gerçekleştirdi. Como artık sadece ünlüler için çekici bir yer değil. Aynı zamanda dünya futbolunda en saygın projelerden birine ev sahipliği yapıyor ve oyuncu olarak olduğu kadar iyi bir teknik direktör olabileceğini kanıtlayabilecek büyüleyici bir figür barındırıyor.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Como crest
Como
COM
0