Luis Milla'nın ardından Como, günün ikinci transferini resmen açıkladı. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı takım, Cruzeiro'dan 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Kaiki'yi kadrosuna kattı. Transfer, 15 milyon avro (bonuslar dahil) bedelli satın alma zorunluluğu içeren kiralama şeklinde gerçekleşti.
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Como, Kaiki’nin transferi resmiyet kazandı: transferin rakamları
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İşte transferin tamamlanmasına ilişkin resmi açıklama: “Como 1907, Cruzeiro Esporte Clube’den gelen Brezilya milli takım oyuncusu Kaiki Bruno da Silva’nın transferi konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 23 yaşındaki sol bek, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılacak ve Cesc Fàbregas’ın kadrosuna hız, yoğunluk ve uluslararası deneyim katacak.”
ALBERTO MORENO'NUN YERİNE
Futbol kariyerine Cruzeiro’nun altyapısında başlayan Kaiki, A takımda 129 maça çıktı ve 2 gol attı. Kazandığı şampiyonluklar arasında bir B Sınıfı Brezilya Şampiyonası, bir Mineirao Eyalet Şampiyonası ve Brezilya milli takımıyla kazandığı bir Güney Amerika U-20 Şampiyonası yer alıyor; bu milli takımda A takımda bir kez forma giydi. Como, sözleşmesi sona eren Alberto Moreno’nun yerine geçmesi için Kaiki’yi transfer etti.