Como, Kaiki’nin transferi resmiyet kazandı: transferin rakamları

Futbol kariyerine Cruzeiro’nun altyapısında başlayan Kaiki, A takımda 129 maça çıktı ve 2 gol attı. Kazandığı şampiyonluklar arasında bir B Sınıfı Brezilya Şampiyonası, bir Mineirao Eyalet Şampiyonası ve Brezilya milli takımıyla kazandığı bir Güney Amerika U-20 Şampiyonası yer alıyor; bu milli takımda A takımda bir kez forma giydi. Como, sözleşmesi sona eren Alberto Moreno’nun yerine geçmesi için Kaiki’yi transfer etti.