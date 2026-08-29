Lario ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Como 1907, İtalyan orta saha oyuncusu Samuele Ricci'nin 2026/27 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte AC Milan'dan kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.
2001 doğumlu Ricci, Empoli altyapısında yetişti ve 2019'da Serie B'de profesyonel kariyerine başlamadan önce alt yaş kategorilerinde yükseldi.
Empoli formasıyla 90'ın üzerinde maça çıkan Ricci, Ocak 2022'de önce kiralık, ardından bonservisiyle Torino'ya geçti. Torino'da üç buçuk sezon geçiren orta saha oyuncusu, Temmuz 2025'te Milan'a transfer oldu."