Como’nun açıklaması şöyle devam etti: "25 yaşındaki Samuele Ricci, profesyonel kariyerinde şimdiden 200’ün üzerinde maça çıktı ve birçok kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi. Düzenli bir orta saha oyuncusu olan ve teknik kapasitesi yüksek Ricci, Serie A’daki önemli tecrübesi ve orta sahada oyunu yönetme becerisiyle Cesc Fàbregas’ın takımına katılıyor.





Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fàbregas ise şu ifadeleri kullandı: "Samuele, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Büyük bir teknik kaliteye, zekâya ve topu yönetme becerisine sahip. Özelliklerinin oyun tarzımızla çok iyi örtüştüğüne ve bize çok şey katabileceğine inanıyorum. Aramızda olmasından mutluyuz ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz".





Como’ya transferiyle ilgili konuşan Samuele Ricci, "Burada olduğum için mutluyum, ilk andan itibaren izlenimlerim son derece olumluydu. Kulübün bana sunduğu projeyi çok beğendim ve bu yeni deneyime başlamak için kendimi teknik direktörün ve takımın hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.





Como’ya hoş geldin, Samuele".







