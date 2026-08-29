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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Como'dan Ricci transferi resmileşti: Milan'dan yapılan açıklama

Como
Transfers
AC Milan
S. Ricci

Como kulübü, orta saha oyuncusunun Milan'dan gelişini resmen açıkladı

Lario ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Como 1907, İtalyan orta saha oyuncusu Samuele Ricci'nin 2026/27 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte AC Milan'dan kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.


2001 doğumlu Ricci, Empoli altyapısında yetişti ve 2019'da Serie B'de profesyonel kariyerine başlamadan önce alt yaş kategorilerinde yükseldi.


Empoli formasıyla 90'ın üzerinde maça çıkan Ricci, Ocak 2022'de önce kiralık, ardından bonservisiyle Torino'ya geçti. Torino'da üç buçuk sezon geçiren orta saha oyuncusu, Temmuz 2025'te Milan'a transfer oldu."


  • Como’nun açıklaması şöyle devam etti: "25 yaşındaki Samuele Ricci, profesyonel kariyerinde şimdiden 200’ün üzerinde maça çıktı ve birçok kez İtalya A Milli Takımı formasını giydi. Düzenli bir orta saha oyuncusu olan ve teknik kapasitesi yüksek Ricci, Serie A’daki önemli tecrübesi ve orta sahada oyunu yönetme becerisiyle Cesc Fàbregas’ın takımına katılıyor.


    Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fàbregas ise şu ifadeleri kullandı: "Samuele, iyi tanıdığımız bir oyuncu. Büyük bir teknik kaliteye, zekâya ve topu yönetme becerisine sahip. Özelliklerinin oyun tarzımızla çok iyi örtüştüğüne ve bize çok şey katabileceğine inanıyorum. Aramızda olmasından mutluyuz ve birlikte çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz".


    Como’ya transferiyle ilgili konuşan Samuele Ricci, "Burada olduğum için mutluyum, ilk andan itibaren izlenimlerim son derece olumluydu. Kulübün bana sunduğu projeyi çok beğendim ve bu yeni deneyime başlamak için kendimi teknik direktörün ve takımın hizmetine sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" yorumunu yaptı.


    Como’ya hoş geldin, Samuele".



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