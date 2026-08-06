Como, Couto’yu resmen açıkladı. Fabregas: "Cesur bir oyuncu"

Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fàbregas şu değerlendirmede bulundu: "Yan, cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu; bize sağ kanatta farklı seçenekler sunuyor. İleriye dönük oynamayı seviyor, yüksek bir enerjiye sahip ve oyun tarzımıza iyi uyum sağlıyor. Hâlâ genç, ancak şimdiden önemli bir deneyim kazandı ve bizimle birlikte gelişimini sürdürmeye devam edebileceğine inanıyoruz".





Transferiyle ilgili konuşan Yan ise şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum, takımın oyun tarzını ve felsefesini çok beğeniyorum, umarım takımın daha da gelişmesine yardımcı olabilirim. Bunun kariyerim adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum, başlamak için sabırsızlanıyorum".



