Kulübün resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, Como 1907, Brezilya Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Yan Couto'nun Borussia Dortmund'dan 2026/27 sezonu için kiralık olarak transfer edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar.
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Como, Couto’yu resmen açıkladı. Fabregas: "Cesur bir oyuncu"
KARİYERİ
2002 doğumlu Couto, kariyerine Coritiba'da başladıktan sonra 2020'de Manchester City'ye transfer oldu.Daha sonra Girona, Braga ve Borussia Dortmund'da tecrübe kazandı; 2025'te bonservisiyle Alman kulübüne katıldı.
Dinamik yapısı ve teknik becerileriyle öne çıkan Couto, sağ kanatta farklı rollerde görev yapabiliyor ve Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ile Kulüpler Dünya Kupası'nda edindiği deneyimi Como'ya taşıyor.
Uluslararası düzeyde ise 2019'da Brezilya ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı ve 2023'te A Milli Takım'daki ilk maçına çıktı.
Fabregas ve Couto'nun sözleri
Como 1907 Teknik Direktörü Cesc Fàbregas şu değerlendirmede bulundu: "Yan, cesur ve teknik açıdan güçlü bir oyuncu; bize sağ kanatta farklı seçenekler sunuyor. İleriye dönük oynamayı seviyor, yüksek bir enerjiye sahip ve oyun tarzımıza iyi uyum sağlıyor. Hâlâ genç, ancak şimdiden önemli bir deneyim kazandı ve bizimle birlikte gelişimini sürdürmeye devam edebileceğine inanıyoruz".
Transferiyle ilgili konuşan Yan ise şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum, takımın oyun tarzını ve felsefesini çok beğeniyorum, umarım takımın daha da gelişmesine yardımcı olabilirim. Bunun kariyerim adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum, başlamak için sabırsızlanıyorum".
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