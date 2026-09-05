24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
fabregas eternoGetty Images
Simone Eterno

Çeviri:

Como çok güçlü ve Scudetto için oynayacak

Como
FEATURES
Opinion
C. Fabregas

Bu Serie A’da düşünce derinliği ve sıradan olmayan açık sözlülüğüyle dinlemesi en ilgi çekici teknik direktörlerden biri olan Daniele De Rossi, dün akşam net konuştu: "Como gerçekten çok güçlü bir takım. Belki de burada Genoa’da bulunduğum süre boyunca beni en çok etkileyen ve burada Cenova’ya gelip oynayan takım. Burada Marassi’de, gerek bireysel gerekse kolektif düzeyde onlar gibi bir takım daha önce görmemiştim".


Bunlar ne coşkulu bir taraftarın sözleri ne de çarpıcı başlıklar peşindeki bir yorumcunun. Bunlar, futbolu içeriden bilen bir teknik direktörün maçın hemen ardından yaptığı, neredeyse istemsiz bir kabul. Ve belli ki o da, aramızda dışarıdan bakanlar içinde en hassas olanların hissettiği şeyi hissetti: Como gerçekten çok güçlü.


Öyle güçlü ki - yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için bunu daha üçüncü haftada söylemek istiyoruz - sahada Serie A şampiyonluğu için oynayabilir.


  • fabregas eternoGetty Images

    Hayır, bu bir çıkış ya da sezon başının klasik bir sapkınlığı olmak istemiyor. Ama daha en baştan yapılmasının doğru olduğuna inandığımız bir dizi değerlendirmeye dayanan bir tez.


    Her şeyden önce bizzat De Rossi’nin anlattıkları var. Como güçlü, kişilik sahibi ve birçok takımın ulaşmayı hedeflediği çağdaş futbolu oynuyor. Nokta. İç saha ya da deplasman. Büyük ya da küçük rakip fark etmeksizin, Fabregas’ın Como’su her zaman oyunu belirleyen taraf olmayı hedefliyor. Ve bunu neredeyse her zaman başarıyor. Bu, geçen sezon da bir gerçekti. Bu yıl ise daha da fazla öyle. Bir takım ne yapacağını ve bunu nasıl yapacağını biliyorsa, üstelik sık sık sonuç da alıyorsa, neden onu dikkate almayalım? Göğsünde taşıdığı arma yüzünden mi? İtalyan futbolunda şu anda büyük olan, daha çok mirasın kendisi. Chivu’nun dün basın toplantısında Milan ve Juventus hakkında yaptığı yarı provokatif çıkışın da, her zamanki kahvehane polemiğinin ötesine geçmek istenirse, bir doğruluk payı var.


    • Reklam

  • Bir de işin psikolojik ve duygusal boyutu var. Fabregas’ın Como’su genç, bir şekilde debelenerek kendini yenilemeye çalışan Serie A standartlarına göre ise çok genç. Ancak bu, kelimenin olumlu anlamıyla bir gençlik. Bir pervasızlık, evet. Tarihin yükünü taşımadan oynayan ve bu yüzden cesaret eden bir takım bu: önde baskı yapıyor, topu kaybettikten hemen sonra yeniden pres uyguluyor, kendi oyun karakterinden vazgeçmemek adına arkasında alan bırakma riskini kabul ediyor. Bu, modern bir futbol; oyun kurulumunda yatay olsa bile düşünce olarak dikine bir oyun. Ve bu, başka tür maçlara alışkın rakipleri zor durumda bırakan bir futbol. Nitekim De Rossi’nin de, oyunu teknik direktör olmadan önce bir orta saha oyuncusu olarak okumaya alışkın biri olarak, hem bireysel performanslardan hem de takımdan bu kadar etkilenmiş olması şaşırtıcı değil: bu, Como’nun neye dönüştüğünün kusursuz bir özeti.


  • İkinci konu daha sıradan, ancak bir o kadar da belirleyici: kadro derinliği. Orta sahaya yapılan Milla ve Samuele Ricci takviyeleri, sadece sayıyı artırmaya yönelik transferler değil; teknik direktörün talep ettiği kontrolün anahtarı olan bir hattın, yani orta sahanın dayanıklılığına verilebilecek potansiyel yanıt. Orada Cesc’in vazgeçilmezlerinin biraz olsun nefes almasını sağlayacak iki ek seçeneğe sahip olmak, maçlar çoğalıp aralıklar kısaldığında daha geniş bir hareket alanı anlamına geliyor. Hücumun merkezinde ise Moise Kean’ın gelişi, tam olarak eksik olan şeyi ekliyor: Douvikas’a gerçek bir alternatif, özellikleri bakımından farklı bir profil; derinliğe koşu atabilen ve maçlar sıkıştığında da gol garantisi verebilen bir isim. Douvikas’ın yaptığı değerli iş de göz önüne alındığında, ne sadece bir alternatif ne de mecburen ilk tercih olarak görülebilecek bir oyuncu; ama eldeki seçenekler arasından çıkarılabilecek son derece değerli ekstra bir çözüm. İster ilk 11’de, ister maç içinde. Kısacası Como güçlendi. Kadrosu elbette Inter’inki seviyesinde değil, kabul; ama yine de yeterince derin.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Bir de maddi olmasa da, kadrodaki isimler kadar hatta onlardan daha fazla ağırlık taşıyan bir etken var: zaman. Bu, Fabregas’ın takımın başındaki dördüncü yılı ve oyun prensipleri giderek daha fazla otomatiğe bağlanıyor. Como, bir futbol fikrini içselleştirmiş bir takım: daha da hızlı oynuyor, daha az hata yapıyor, zor anlarda da kimliğini koruyor. Asıl fark da burada; bir senaryoyu oynamakla onu yaşamak arasındaki farkta.


    Elbette en açık itiraz da ortada duruyor; Avrupa’daki maç takvimini ilk kez karşılayacak bir kulüp için herkesin dile getireceği itiraz bu: Şampiyonlar Ligi. “Enerji götürecek, dikkati bölecek, çift kulvara alışık olmayan bir kadroyu fiziksel olarak yıpratacak.” Geçen sezonun bitiminden bu yana ve tüm yaz boyunca Como hakkında öne sürülen temel tez buydu. Kuşkusuz, bu meşru bir endişe. Ancak ligimizin yakın tarihi, korkulandan farklı bir tablo anlatıyor.


  • Gasperini yönetimindeki Atalanta için Avrupa’daki ilk çıkışında da tam olarak aynı şeyler söyleniyordu. Avrupa’nın büyükleri arasındaki ilk gerçek sezonunu yaşayan o Atalanta, bırakın çöküşü, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükseldi. Peki ligde? Sarri’nin Scudetto’yu kazanan Juventus’unun ve Juventus’un arkasında bitiren Conte’nin Inter’inin çok da uzağında olmayan bir farkla üçüncü sıra. Yıpranma falan bir yana: çift kulvar, o takıma ritim, uluslararası farkındalık ve açlık kazandırdı. Como’nun da aynı olumlu paradoksu yaşayamayacağını düşünmek için bir neden yok.


    Kısacası, henüz yolun başında olunmasına rağmen ilk maçlar yeterince fikir verdi: Fabregas’ın Como’su, geçen sezonun “sürpriz”i, gerçi neyin sürpriziyse, rolünde kalmayacak sayılara, doğru yaş ortalamasına, oyun fikrine ve artık kadro derinliğine de sahip. De Rossi’nin sözleri de hiç öyle nezaketen söylenmiş bir övgü gibi durmuyor; daha çok ilgililere bir uyarı niteliği taşıyor.

Şampiyonlar Ligi
Como crest
Como
COM
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL