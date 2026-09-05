Bu Serie A’da düşünce derinliği ve sıradan olmayan açık sözlülüğüyle dinlemesi en ilgi çekici teknik direktörlerden biri olan Daniele De Rossi, dün akşam net konuştu: "Como gerçekten çok güçlü bir takım. Belki de burada Genoa’da bulunduğum süre boyunca beni en çok etkileyen ve burada Cenova’ya gelip oynayan takım. Burada Marassi’de, gerek bireysel gerekse kolektif düzeyde onlar gibi bir takım daha önce görmemiştim".





Bunlar ne coşkulu bir taraftarın sözleri ne de çarpıcı başlıklar peşindeki bir yorumcunun. Bunlar, futbolu içeriden bilen bir teknik direktörün maçın hemen ardından yaptığı, neredeyse istemsiz bir kabul. Ve belli ki o da, aramızda dışarıdan bakanlar içinde en hassas olanların hissettiği şeyi hissetti: Como gerçekten çok güçlü.





Öyle güçlü ki - yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için bunu daha üçüncü haftada söylemek istiyoruz - sahada Serie A şampiyonluğu için oynayabilir.



