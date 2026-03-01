Coleen Rooney, Wayne'in evde olmasının can sıkıcı olduğunu itiraf ediyor ve Man Utd efsanesiyle yaşadığı iniş çıkışları anlatıyor

Liverpool'da gençlik yıllarından beri birlikte olan çift, Wayne'in kariyerinin başlarında yaşadığı skandallardan 2017'de alkollü araç kullanmaktan tutuklanmasına kadar birçok kamuoyu fırtınasını atlattı. Sık sık manşetlere taşınan haberlere ve Rebekah Vardy ile yaşadığı "Wagatha Christie" adlı hukuk savaşına rağmen, Coleen ailenin temel taşı olmaya devam ediyor. Wayne, Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olduğunda, eşinin hayatı üzerindeki etkisini överek şöyle demiştir: "Eğer o olmasaydı, ben ölmüş olurdum. Bana bakması gerekiyordu, çünkü bakılmaya ihtiyacım vardı."

Coleen, 40. yaş gününe yaklaşırken, geçmişteki yolculuklarını bir bakış açısıyla değerlendiriyor. "Tabii ki, yaş, çocukların doğumu ve kariyer değişiklikleri ile birlikte hayatımız değişti" diyor. "Hayatta inişler ve çıkışlar olur, bazı şeyler olur. Ama bence genç yaştan beri birlikte olduğumuz için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz bir takımız. Yani hayır, değiştiğimizi söyleyemem. Etrafımızdaki şeyler değişti diyebilirim."