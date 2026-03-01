Getty Images Entertainment
Coleen Rooney, Wayne'in evde olmasının can sıkıcı olduğunu itiraf ediyor ve Man Utd efsanesiyle yaşadığı iniş çıkışları anlatıyor
Ev içi sürtüşmeler: Wayne ile evde yaşamak
Programdaki değişiklik, çiftin 20 milyon sterlinlik Cheshire malikanesindeki ev dinamiklerini önemli ölçüde değiştirdi. Yirmi yıl boyunca spot ışıklarının altında geçirdikleri zamanın ardından artık birlikte geçirdikleri zamanın artmasını değerlendiren Coleen, The Times gazetesine verdiği röportajda eski forvetle birlikte yaşamaya geçiş sürecini şöyle açıkladı: "Bazı yönlerden iyi, bazı yönlerden can sıkıcı, çünkü daha önce hiç bu kadar çok zaman birlikte geçirmemiştik. Ben her şeyin düzenli olmasını severim, o ise biraz daha rahat." Eski Everton ve United oyuncusuna patronluk taslayıp taslamadığı sorulduğunda ise şöyle ekledi: "O muhtemelen öyle derdi, ama ben bazen ona söylenmesi gerektiğini söylerdim."
Gündemdeki bir evliliğin evrimi
Liverpool'da gençlik yıllarından beri birlikte olan çift, Wayne'in kariyerinin başlarında yaşadığı skandallardan 2017'de alkollü araç kullanmaktan tutuklanmasına kadar birçok kamuoyu fırtınasını atlattı. Sık sık manşetlere taşınan haberlere ve Rebekah Vardy ile yaşadığı "Wagatha Christie" adlı hukuk savaşına rağmen, Coleen ailenin temel taşı olmaya devam ediyor. Wayne, Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olduğunda, eşinin hayatı üzerindeki etkisini överek şöyle demiştir: "Eğer o olmasaydı, ben ölmüş olurdum. Bana bakması gerekiyordu, çünkü bakılmaya ihtiyacım vardı."
Coleen, 40. yaş gününe yaklaşırken, geçmişteki yolculuklarını bir bakış açısıyla değerlendiriyor. "Tabii ki, yaş, çocukların doğumu ve kariyer değişiklikleri ile birlikte hayatımız değişti" diyor. "Hayatta inişler ve çıkışlar olur, bazı şeyler olur. Ama bence genç yaştan beri birlikte olduğumuz için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz bir takımız. Yani hayır, değiştiğimizi söyleyemem. Etrafımızdaki şeyler değişti diyebilirim."
Birleşik Devletler'in gelecek nesil yıldızlarını yetiştirmek
Rooney mirası Old Trafford'da devam ediyor. Oğulları Kai ve Klay şu anda Manchester United Akademisi'nde kayıtlı. 16 yaşındaki Kai, babasının izinden giderek gençlik liglerinde şimdiden ses getirmeye başladı. Yıllarca tribünden Wayne'i izleyen Coleen, artık bir "futbol annesi" olarak, sıklıkla şezlongu ve kahvesiyle saha kenarında görülüyor. Profesyonel futboldaki deneyimlerinin, çocuklarının bu sporun getirdiği baskılarla başa çıkmalarına yardımcı olacağına inanıyor.
"Ne bekleyeceğimizi bilmemiz güzel. Ve ona rehberlik etmeye çalışabiliriz. Tabii ki bu onun hayatı, onun tutkusu — ne yapmak istediğine kendisi karar verebilir. Ama bu konuda bilgi sahibi olmamızın iyi olduğunu düşünüyorum," diye Kai'nin gelişimiyle ilgili olarak belirtti. Oğlunun spot ışıklarıyla başa çıkma yeteneği hakkında ise şunları ekledi: "Küçük yaştan beri bunu yaşıyor. O daha küçükken maçlara gittiğimizde, birçok kişi gelip 'Wayne Rooney'nin oğlu musun?' diye sorardı. Ama o her zaman güçlü bir iradeye sahipti. Bununla nasıl başa çıktığı konusunda hiçbir endişem yok."
Futbolun ötesinde: Domuzlar ve moda
Wayne medya kariyerine odaklanırken ve oğulları futbol hayallerinin peşinden giderken, Coleen yeni moda koleksiyonu ve yakında çıkacak Disney belgeseli gibi kendi projeleriyle meşgul. Muazzam servetlerine rağmen, çocuklarının ayaklarının yere basmasını ve Croxteth'teki köklerine bağlı kalmasını ısrarla istiyor. Evdeki sakin anlarda bile meşgul olduğunu hatırlatarak, son zamanlarda Wayne çocukları okula götürürken evdeki tüm çekmeceleri temizlediğini anlattı. "Wayne çocukları okula götürdü ama ben hala işlerimi yapıyordum," dedi. "O da bana, 'Sen burada bir şeylerin peşindesin, değil mi?' dedi."
Rooney ailesi, çocuklarını meşgul etmek için ev hayatlarına bazı sıra dışı yenilikler de getirdi. "On yaşındaki oğlum bir evcil hayvan istiyordu," diye açıkladı. "Sonra bir domuz istediği ortaya çıktı. Ve bir tane alamazsınız, iki tane almak zorundasınız. Şimdi bahçemizde bir domuz ağılı var. Bu, annesinin parlak bir fikriydi. Ama pisliği temizlemek zorunda olan benim. Ama biliyor musunuz? Buna alışmaya başladım. Artık bu domuzlarla bir bağ kurmaya başladım." İster domuzları ister futbolun en büyük ikonlarından birini yönetsin, Coleen Rooney ailesinin istikrarlı elini tutmaya devam ediyor.
