Cole Palmer'ın yakın arkadaşı, Chelsea yıldızını Man Utd'ye katılmaya ikna edeceğini iddia ediyor

Manchester merkezli rapçi Tunde, Palmer'ı iyi tanıyor ve Chelsea'nin 2025-26 sezonundaki nadir bir boşluğu değerlendirerek Dubai'de güneşli bir tatil için ona katıldı. Orta Doğu'da uzun vadeli geleceğin ne getirebileceği konusunda görüşmeler yapıldığı görülüyor.

Palmer'ın sezon ortası tatilinden fotoğraflar paylaştığını gören Tunde, kendi Instagram hesabında şöyle yazdı: "Bir gün CP'yi ait olduğu yere, UTD'ye geri getireceğim. Gidip ona en sevdiği takımın hangisi olduğunu sorun."

Palmer, Chelsea'nin birçok cephede kupa mücadelesine yeniden başlaması öncesinde enerjisini topluyor. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, FA Cup'ta ise beşinci tura yükseldi. FA Cup'ta Ryan Reynolds ve Rob Mac'in takımı Wrexham ile karşılaşacak olan Chelsea, aynı zamanda Premier League'de ilk dörtte yer almak için mücadele ediyor.

Chelsea, Palmer'ın son iki maçında dört gol attığını gördü, bu gollerin arasında Wolves'a karşı attığı hat-trick de var. Kendisi hakkında devam eden transfer spekülasyonlarını çabucak bir kenara attı.

Palmer, Match of the Day programında bu söylentilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Herkes saçma sapan konuşmayı sever, değil mi? Ben buna fazla dikkat etmiyorum. Bazı şeyler görüyorsunuz. Ama ben zaten güçlü bir yerden geldiğimi hissediyorum, bu yüzden buna dikkat etmiyorum."

Chelsea menajeri Liam Rosenior da yetenekli orta saha oyuncusunun Stamford Bridge'den ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Rosenior, "O dokunulmaz mı, mutlu mu? Evet ve evet. Çok basit, Cole Palmer takımdaki birçok oyuncu gibi inanılmaz bir oyuncu.

“Cole burada, çok mutlu ve onun sahaya dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Cole çok mutlu. Onunla birçok kez konuştum. Düşüncelerimiz, bu takımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz, onun nasıl gelişebileceği ve ona nasıl yardımcı olabileceğim üzerine. Burada olmayı seviyor ve Chelsea oyuncusu olmak istiyor.”