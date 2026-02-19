Getty/Instagram
Cole Palmer'ın yakın arkadaşı, Chelsea yıldızını Man Utd'ye katılmaya ikna edeceğini iddia ediyor
Palmer, 2033 yılına kadar Batı Londra'da bir sözleşmeye bağlı ve Chelsea, değerli bir oyuncuyu elinden kaçırmamak için istekli. Kulüp, değişken 10 numarasının Batı Londra'da geçirdiği süre içinde PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanmasını ve aynı zamanda Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarılar elde etmesini izledi.
115 maçta Chelsea formasıyla 52 gol atan 23 yaşındaki oyuncunun, İngiltere'nin başkentinde geçirdiği süre boyunca memleketini özlediği yönünde iddialar var. Bu da Manchester'a geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesine neden oldu.
Manchester merkezli rapçi Tunde, Palmer'ı iyi tanıyor ve Chelsea'nin 2025-26 sezonundaki nadir bir boşluğu değerlendirerek Dubai'de güneşli bir tatil için ona katıldı. Orta Doğu'da uzun vadeli geleceğin ne getirebileceği konusunda görüşmeler yapıldığı görülüyor.
Palmer'ın sezon ortası tatilinden fotoğraflar paylaştığını gören Tunde, kendi Instagram hesabında şöyle yazdı: "Bir gün CP'yi ait olduğu yere, UTD'ye geri getireceğim. Gidip ona en sevdiği takımın hangisi olduğunu sorun."
Palmer, Chelsea'nin birçok cephede kupa mücadelesine yeniden başlaması öncesinde enerjisini topluyor. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, FA Cup'ta ise beşinci tura yükseldi. FA Cup'ta Ryan Reynolds ve Rob Mac'in takımı Wrexham ile karşılaşacak olan Chelsea, aynı zamanda Premier League'de ilk dörtte yer almak için mücadele ediyor.
Chelsea, Palmer'ın son iki maçında dört gol attığını gördü, bu gollerin arasında Wolves'a karşı attığı hat-trick de var. Kendisi hakkında devam eden transfer spekülasyonlarını çabucak bir kenara attı.
Palmer, Match of the Day programında bu söylentilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Herkes saçma sapan konuşmayı sever, değil mi? Ben buna fazla dikkat etmiyorum. Bazı şeyler görüyorsunuz. Ama ben zaten güçlü bir yerden geldiğimi hissediyorum, bu yüzden buna dikkat etmiyorum."
Chelsea menajeri Liam Rosenior da yetenekli orta saha oyuncusunun Stamford Bridge'den ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Rosenior, "O dokunulmaz mı, mutlu mu? Evet ve evet. Çok basit, Cole Palmer takımdaki birçok oyuncu gibi inanılmaz bir oyuncu.
“Cole burada, çok mutlu ve onun sahaya dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Cole çok mutlu. Onunla birçok kez konuştum. Düşüncelerimiz, bu takımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz, onun nasıl gelişebileceği ve ona nasıl yardımcı olabileceğim üzerine. Burada olmayı seviyor ve Chelsea oyuncusu olmak istiyor.”
Batı Londra'dakiler ayrılık söylentilerini bastırmak için can atarken, kuzeybatıda Premier League'in ağır toplarıyla bağlantıları olanlar potansiyel transfer hakkında konuşmaya devam ediyor - United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeniden canlanma belirtileri gösteriyor.
Eski Red Devils forveti Louis Saha, Old Trafford'da takımın sembolü olan kaptan Bruno Fernandes'in uzun vadeli halefi olabilecek isim hakkında şunları söyledi: "Cole Palmer'ı Manchester United'da görmek inanılmaz heyecan verici olurdu. Artık Man City oyuncusu değil... Hücumda hemen hemen her pozisyonda oynayabilir.
Chelsea'de belki 10 farklı tipte forvetle oynamayı başardı ve yine de ana adam olmaya devam etti. Bu da onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor."
Sırada ne var?
United'ın Palmer'ı "hayalindeki hedef" olarak gördüğü ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederek yaz transfer bütçesini güçlendirmeyi amaçladığı söyleniyor. Ancak Chelsea, bu transferi yapmak istemiyor.
Uzun vadeli sözleşmeleri, 2023 yılında 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında transfer edilen oyuncu için mümkün olan en yüksek ücreti talep edebilecekleri anlamına geliyor. Şu an için Blues, cumartesi günü küme düşme tehlikesi yaşayan Burnley'i evinde ağırlayacağı maça odaklanmış durumda.
