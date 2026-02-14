Getty Images Sport
Cole Palmer'ın Sevgililer Günü kaçamağı! Chelsea yıldızı Dubai'ye uçarken takım arkadaşları Hull'a gidiyor
Palmer'ın romantik kaçamağı
Chelsea'nin orta saha oyuncusu Palmer, Sevgililer Günü'nde bir değişiklik yapmaya karar verdi ve takım arkadaşları Cuma gecesi Hull'u 4-0 yenerek FA Cup'ta galibiyet elde ederken, partneri Olivia Holder ile Dubai'ye uçtu.
İngiltere milli takım oyuncusu takımla seyahate çıkmadı ve bunun yerine kısa bir kış tatili için Orta Doğu'ya gitti. Holder, Instagram'da seyahati belgeledi ve otellerinden çektiği fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflar kısa sürede internette yayıldı. Bir fotoğrafta, Holder bir buket gül tutarken poz verirken, Palmer aynada Holder'ın arkasında görünüyordu. Bir başka fotoğrafta ise Chanel çanta da dahil olmak üzere çeşitli hediyeler görünüyordu. Bu, çiftin geçen yılın sonlarında çıkmaya başlamasından sonra birlikte geçirdikleri ilk Sevgililer Günü'nün lüks geçtiğini gösteriyordu.
Çiftin ayrıca Dubai'de Türk-Akdeniz mutfağına özgü lüks bir restoran olan GAL'de bir akşam geçirdiği de bildirildi.
Gezi, sosyal medyada heyecan yarattı
Holder, tatil boyunca paylaşımlarına devam etti ve arka planda Palmer'ın biraz uzakta durduğu, kendisinin ise şezlongda dinlenirken çekilmiş bir plaj fotoğrafını da paylaştı. Çiftin ziyaret ettiği mekan, lüks yemekleriyle tanınıyor ve Japon wagyu sığır etinin fiyatının yaklaşık 800 sterlin olduğu bildiriliyor.
Palmer, Chelsea'de yıldızlığa yükseldiğinden beri nispeten özel bir kamu profili sürdürmüştür, bu nedenle paylaşımlar onun kişisel hayatına nadir bir bakış sunmuştur. Taraftarların çevrimiçi tepkileri eğlence ve merak karışımıydı ve çoğunlukla orta saha oyuncusunun maçı kaçırmak yerine izin aldığını kabul ettiler.Instagram
Palmer'ın dakika yönetimi
Chelsea personeli son haftalarda Palmer'ın iş yükünü yönetiyordu. Hull maçında forma giymedi ve bu karar disiplin cezası değil, baş antrenör Liam Rosenior'un önlem amaçlı aldığı bir karardı.
22 yaşındaki oyuncu, küçük sakatlıklar nedeniyle inişli çıkışlı bir sezon geçirdi ve kulüp, Blues'un Şampiyonlar Ligi için mücadele ettiği bu dönemde, sezonun son aylarında tam olarak formda olmasını sağlamak istiyor. Antrenmanlara kısa bir ara verilmesi, kulüp içinde faydalı olarak değerlendirildi. Palmer'ın önümüzdeki hafta Cobham'a dönmesi ve Stamford Bridge'de Chelsea'nin Burnley ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde hazırlıklara yeniden katılması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Palmer, son maçta Leeds'e karşı penaltıdan gol attı, ancak maçın sonlarında galibiyeti getirecek bir fırsatı kaçırdı. Chelsea, Daniel Farke'nin takımına karşı geriye düşerken, Palmer uzatma dakikalarında yakın mesafeden şutu üstten dışarı attı.
Bu aksiliklere rağmen, Blues ligde iyi bir konumda yer alıyor. Şu anda beşinci sırada yer alan takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Liverpool'un iki puan önünde. Chelsea, yenilenmiş Palmer'ın sezonun son bölümünde önemli bir rol oynayacağını umuyor.
