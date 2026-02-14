Cole Palmer'ın Sevgililer Günü kaçamağı! Chelsea yıldızı Dubai'ye uçarken takım arkadaşları Hull'a gidiyor

Chelsea'nin orta saha oyuncusu Palmer, Sevgililer Günü'nde bir değişiklik yapmaya karar verdi ve takım arkadaşları Cuma gecesi Hull'u 4-0 yenerek FA Cup'ta galibiyet elde ederken, partneri Olivia Holder ile Dubai'ye uçtu.

İngiltere milli takım oyuncusu takımla seyahate çıkmadı ve bunun yerine kısa bir kış tatili için Orta Doğu'ya gitti. Holder, Instagram'da seyahati belgeledi ve otellerinden çektiği fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflar kısa sürede internette yayıldı. Bir fotoğrafta, Holder bir buket gül tutarken poz verirken, Palmer aynada Holder'ın arkasında görünüyordu. Bir başka fotoğrafta ise Chanel çanta da dahil olmak üzere çeşitli hediyeler görünüyordu. Bu, çiftin geçen yılın sonlarında çıkmaya başlamasından sonra birlikte geçirdikleri ilk Sevgililer Günü'nün lüks geçtiğini gösteriyordu.

Çiftin ayrıca Dubai'de Türk-Akdeniz mutfağına özgü lüks bir restoran olan GAL'de bir akşam geçirdiği de bildirildi.