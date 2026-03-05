Getty Images Sport
Cole Palmer, Chelsea'nin galibiyetinin ardından Aston Villa yıldızının kutlama rutinini alay konusu yaptı. Palmer, 107 maç süren tuhaf 'penaltı atamama' rekorunu nihayet kırdı
Palmer, Villa Park'ı sessizliğe boğdu
Chelsea, West Midlands'da Villa'yı 4-1'likacımasız bir skorla mağlup ederek Premier League tablosunda beşinci sıraya yükseldi. Joao Pedro, klinik bir hat-trick ile manşetleri süslerken, Palmer maç sonrası konuşmaların sosyal medyadaki antiklarına ve uzun zamandır beklenen istatistiksel atılımına odaklanmasını sağladı. Bu galibiyet, Liverpool'u geride bırakan ve ligde üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Manchester United ve Aston Villa'ya yaklaşan Liam Rosenior'un takımı için önemli bir dönüm noktası oldu.
Sosyal medyada patlama
Onana, maçlardan sonra tünelden geri dönerken şakayla karışık bir şekilde üçe kadar sayıp parmaklarını ceplerine sokarak galibiyetleri kutlama şekliyle sık sık viral oluyor. Ancak Palmer, Instagram'da Onana'yla dalga geçmek için Belçikalı oyuncunun imza niteliğindeki rutini ve Chelsea'nin Villa'yı yendiği maçtaki kutlamalarının birkaç fotoğrafını paylaşan bir video yayınladı.
Geçen yılın sonlarında, Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes de, Gunners'ın Villa'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Onana'nın stilini taklit ederek viral oldu. Savunma oyuncusu, o maçta ilk golü attı ve tünelde Villa'nın orta saha oyuncusunun stilini taklit etti.
Palmer, ilk beş sıradaki rakibe karşı açık oyunda nihayet gol attı.
Trolling'in ötesinde, Palmer, günü ilk beş içinde başlayan bir rakibe karşı nihayet penaltı dışı bir gol atarak kişisel bir dönüm noktasına ulaştı. Ligin en üretken golcülerinden biri olmasına rağmen, bu özel 'penaltı dışı' gol orucu şaşırtıcı bir şekilde 107 Premier Lig maçına kadar sürmüştü.
Bu istatistik, Palmer'ın aksi takdirde parlak kariyerinde tuhaf bir dipnot haline gelmişti ve eleştirmenler, yüksek riskli maçlarda set parçalarına olan bağımlılığını işaret ediyordu. Villa Park'ta açık oyunda attığı gol, bu söylemleri etkili bir şekilde susturdu ve ligin elit savunma birimlerine karşı da başarılı olabileceğini kanıtladı.
İlk dört için yarış kızışıyor
Chelsea, bir dizi önemli maça hazırlanırken bu ivmeyi değerlendirmeye çalışacak. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain ile zorlu bir karşılaşmaya çıkmadan önce, Blues Cumartesi günü FA Cup beşinci turunda Wrexham ile karşılaşacak. Palmer, eleştirenleri susturmaya devam etmek ve Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosunda Dünya Kupası için yerini garantilemek için kesinlikle gol atmaya çalışacaktır.
