Cole Palmer, Chelsea'nin galibiyetinin ardından Aston Villa yıldızının kutlama rutinini alay konusu yaptı. Palmer, 107 maç süren tuhaf 'penaltı atamama' rekorunu nihayet kırdı

Onana, maçlardan sonra tünelden geri dönerken şakayla karışık bir şekilde üçe kadar sayıp parmaklarını ceplerine sokarak galibiyetleri kutlama şekliyle sık sık viral oluyor. Ancak Palmer, Instagram'da Onana'yla dalga geçmek için Belçikalı oyuncunun imza niteliğindeki rutini ve Chelsea'nin Villa'yı yendiği maçtaki kutlamalarının birkaç fotoğrafını paylaşan bir video yayınladı.

Geçen yılın sonlarında, Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes de, Gunners'ın Villa'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Onana'nın stilini taklit ederek viral oldu. Savunma oyuncusu, o maçta ilk golü attı ve tünelde Villa'nın orta saha oyuncusunun stilini taklit etti.