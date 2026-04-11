Çöküşün sırrı... Real Madrid uçurumun eşiğinde

Real Madrid, geçtiğimiz Mart ayındaki milli takım arası öncesinde yükselişteydi, ancak ligin yeniden başlamasının ardından tamamen çöktü.

Milli takımlar arası ara sonrasında Real Madrid, endişe verici bir ani çöküş yaşadı. 5 galibiyetlik bir seri ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden rekabete dönen takım, şok edici bir duruma dönüştü.

"Marca" gazetesi, Mallorca ve Bayern Münih'e karşı alınan mağlubiyetler ile Girona'ya karşı alınan beraberliğin, Real Madrid'i La Liga yarışının dışında bıraktığını ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine getirdiğini belirtti.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa ve oyuncular, ara döneminin kötü bir zamanda geldiği konusunda önceden uyarıda bulunmuştu. Çünkü bu ara, takımın bu sezonki en iyi sonuç serisini durdurmuştu. En kötü tahminler gerçek oldu; takım ritmini, özgüvenini ve en önemlisi de sağlamlığını kaybetti.

