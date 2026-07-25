Çöküşün eşiğinde: Perez, Vinicius'a olan sabrını yitiriyor

Bir yıl önce, Real Madrid'e yakın çevreler, Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesini kesinleşmiş bir mesele olarak değerlendiriyordu.

Ancak bu güven, Brezilyalı yıldıza yakın olanları şaşırtıyordu; çünkü onlar Vinicius'un Real Madrid'e dayattığı taleplerin büyüklüğünü çok iyi biliyorlardı.

12 ay sonra tablo tamamen değişti. Brezilyalı kanat oyuncusu, sözleşmesinin son yılına yenileme konusunda bir anlaşmaya varılmadan girdi ve iki tarafın tutumları büyük ölçüde birbirinden uzaklaştı.

"Sport" gazetesi, Real Madrid'in Vinicius'un talep ettiği 15 milyon euroluk imza bonusunu kabul etmediğini bildirdi.

Real Madrid, Vinicius ile aynı menajerlik ajansını paylaşan Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için harekete geçerek, transfer piyasasındaki niyetleri konusunda net bir mesaj veriyor.

Vinicius'un, Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomande ile "Roc Nation" adlı aynı menajerlik ajansını paylaşması ise bir tesadüf; Real Madrid, bu oyuncuyla 120 milyon euro karşılığında transfer anlaşmasını tamamlamak üzere ve bu rakam, Florentino Perez'in seçim kampanyası sırasında daha önce açıkladığı rakam.

"Roc Nation"ın, Fildişili forvetin Real Madrid'e transferine ilişkin resmi işlemleri tamamlamak için öbür gün pazartesi Madrid'e gelmesi bekleniyor. Vinicius dosyası ise, Real Madrid içinde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde hâlâ açık durumda.