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Çöküşün eşiğinde: Perez, Vinicius'a olan sabrını yitiriyor

FEATURES
La Liga
Vinicius Junior
Real Madrid
Y. Diomande
İspanya
Brezilya

Bir yıl önce, Real Madrid'e yakın çevreler, Vinicius Junior'ın sözleşme yenilemesini kesinleşmiş bir mesele olarak değerlendiriyordu.

Ancak bu güven, Brezilyalı yıldıza yakın olanları şaşırtıyordu; çünkü onlar Vinicius'un Real Madrid'e dayattığı taleplerin büyüklüğünü çok iyi biliyorlardı.

12 ay sonra tablo tamamen değişti. Brezilyalı kanat oyuncusu, sözleşmesinin son yılına yenileme konusunda bir anlaşmaya varılmadan girdi ve iki tarafın tutumları büyük ölçüde birbirinden uzaklaştı.

"Sport" gazetesi, Real Madrid'in Vinicius'un talep ettiği 15 milyon euroluk imza bonusunu kabul etmediğini bildirdi.

Real Madrid, Vinicius ile aynı menajerlik ajansını paylaşan Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomande'yi transfer etmek için harekete geçerek, transfer piyasasındaki niyetleri konusunda net bir mesaj veriyor.

Vinicius'un, Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomande ile "Roc Nation" adlı aynı menajerlik ajansını paylaşması ise bir tesadüf; Real Madrid, bu oyuncuyla 120 milyon euro karşılığında transfer anlaşmasını tamamlamak üzere ve bu rakam, Florentino Perez'in seçim kampanyası sırasında daha önce açıkladığı rakam.

"Roc Nation"ın, Fildişili forvetin Real Madrid'e transferine ilişkin resmi işlemleri tamamlamak için öbür gün pazartesi Madrid'e gelmesi bekleniyor. Vinicius dosyası ise, Real Madrid içinde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde hâlâ açık durumda.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor

    Bu denklemdeki yeni unsur ise bugün, cumartesi günü ortaya çıktı. "The Athletic" gazetesine göre Arsenal, oyuncu ile Real Madrid arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiği kanısına vardıktan sonra Vinicius ile anlaşma imkânını değerlendiriyor.

    Vinicius, 2018 yılında 60 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle Real Madrid'e katılmıştı. 

    Sözleşmesini yenileme isteğini alenen defalarca dile getirmesine rağmen, kulüpteki geleceği artık ince bir ipe bağlı hâle geldi; oyuncu taleplerinden geri adım atmazsa Florentino Perez bu ipi koparabilir.

    Real Madrid, aynı anda birden fazla transfer üzerinde çalıştığı için karmaşık bir durum yaşıyor. Bir yandan Diomande ve Rodri ile anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor.

    Diomande takıma sağ kanatta doğal bir kanat oyuncusu kazandıracak; Rodri ise Jose Mourinho'nun kadrosuna "başlı başına taktik bir sistem" olabilecek bir oyuncu ekleyecek.

    Portekizli teknik adama yakın kaynaklar, Fildişili oyuncunun transferinin sonuçlandırılacak ilk transfer olacağını doğruluyor; özellikle de çok yönlü bir oyuncu olması ve her iki kanatta da oynayabilmesi nedeniyle. Mourinho'nun teknik ekibi, oyuncuyu Dünya Kupası müsabakaları sırasında yakından takip etmişti.

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  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Çöküşün eşiğindeki anlaşma

    Vinicius'un yaz tatilini geçirmesinin ardından önümüzdeki hafta menajeriyle birlikte Madrid'e dönmesi planlanıyor; geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

    Oyuncu, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına girdiği turnuvada, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan Norveç karşısında elenmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

    Bu durum kulüp içinde ciddi bir endişeye yol açıyor; çünkü Real Madrid'in kabul edemeyeceği bir senaryonun kapısını aralıyor: Son yıllarda en önemli oyuncularından birinin bedelsiz ayrılması.

    İki taraf arasındaki çekişme uzun bir döneme dayanıyor; ilk ciddi girişimler, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından 2024 yazında yaşandı. 

    Ardından Ballon d'Or töreninin ardından ve özellikle Suudi Arabistan'dan gelen ve resmi bir görüşmeye kadar ilerleyen ilginin ardından temasların hızı arttı.

    Ballon d'Or ödülünü Rodri'ye kaptırmasından bu yana Vinicius eskisi gibi olamadı; işin ilginç yanı, Brezilyalı yıldız için İngiltere'nin olası bir hedef gibi göründüğü bir dönemde, Rodri'nin kendisinin de Premier Lig'den gelerek Madrid'e dönebilecek olması.

  • Asıl anlaşmazlık paraya dayanıyor

    Oyuncunun temsilcileri ile Real Madrid arasındaki temel anlaşmazlık noktası mali şartlarda yatıyor. Vinicius'un temsilcileri, oyuncunun yeni sözleşmesini tam olarak tamamlaması durumunda alacağı 15 milyon euroluk bir sadakat primi talep ediyor. Buna ek olarak, Kylian Mbappe'nin maaşına yakın, sezon başına yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen bir maaş isteniyor.

    Kısa süre önce yirmi altıncı yaşına giren Vinicius, Mbappe'nin takıma gelişinden bu yana seviyesi eskisi gibi olmasa da, kariyerinin en büyük sözleşmesini imzalamak için bunun ideal an olduğunu düşünüyor.

    Sözleşme yenilenmesi konusunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda, kulüp onu satmayı planlıyor. Ciddi bir şekilde harekete geçen ilk Premier Lig kulübü Arsenal oldu; kulüp, değeri 160 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir teklif sunmayı değerlendiriyor.

    Buna karşılık bu transfer, Barcelona'nın Julian Alvarez'i kadrosuna katma yarışındaki en önemli rakiplerinden birini de saf dışı bırakabilir.

    Diomande ve Rodri transferlerinin sonuçlanmaya yaklaşması ve Vinicius'un geleceğine dair belirsizliğin sürmesiyle birlikte, Real Madrid gerek kulüp içinde gerekse dışında bir domino etkisiyle karşı karşıya kalabilir; bu durumu Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri yakından takip ediyor.

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