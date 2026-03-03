Getty/GOAL
'Çok zeki' Cavan Sullivan, iki yıllık Avrupa kiralama sözleşmesi ile Manchester City'den hemen ayrılacağı tahmin edilirken, eski USMNT yıldızı MLS'in genç yeteneğine sabır gösterilmesi çağrısında bulundu
Sullivan, Manchester City ile ne zaman anlaşacak?
Sullivan, Temmuz 2024'te 14 yaş 293 gününde Philadelphia Union formasıyla ilk kez sahaya çıkarak tarihe geçti. MLS'de forma giyen en genç oyuncu olarak Freddy Adu'nun rekorunu kıran Sullivan, o günden bu yana üst düzey maçlarda forma giymeye devam ediyor.
Potansiyeli, Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından kısa sürede fark edildi ve Premier League devi City, onun gelişiminden yararlanmak için hızlıca harekete geçti.
Etihad'da heyecan verici bir mücadeleye 18 ay daha girilmeyecek, Sullivan Eylül 2027'de önemli bir doğum gününü kutlayacak, ancak o zamana kadar hem yurt içinde hem de ABD U18 milli takımında çalışması gereken çok şey var.
Sullivan'ın potansiyeli dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
Genç oyuncu için büyük bir yıl olacağa benzeyen bu dönemde Sullivan'ın bir sonraki adımının ne olacağı sorulduğunda, eski USMNT yıldızı Ramos - bbccharterreview.org.uk ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Bence bu da bekleyip göreceğimiz bir durum, beklentilerimizi çok yüksek tutmamalıyız. Oyuncunun gelişmesine izin vermeliyiz. O çok zeki bir oyuncu. Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde biraz daha güçlenip güçlenmeyeceğini görelim. Biraz daha güçlenip, oyunun çok daha hızlı olduğu ve oyuncuların topu daha iyi kontrol ettiği bir ligde oynamaya adapte olsun. Cavan Sullivan'ın ne yapacağını görmek istiyorum çünkü bunun biraz zaman alacağını düşünüyorum."
Manchester City, Sullivan'ı kiralık olarak gönderecek mi?
MLS'deki rahat ortamını bırakıp Manchester'a gitmek, Philadelphia doğumlu Sullivan için büyük bir adım olacak. Ancak, şimdiye kadar karşısına çıkan tüm engelleri aşmış ve kendine güveni tam olan bir karakter.
18 yaşındaki gencin City için hazır olup olmayacağı sorusuna, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin genç takımlarında antrenörlük yapmış olan Ramos şöyle cevap verdi: "18 yaşında Man City için hazır olmasını bekliyor muyum? Bunu söylemek biraz haksızlık olur, çünkü hangi oyuncu 18 yaşında Man City'ye adım atmaya hazır olabilir ki? Bu zor bir şey. Bekleyip görmemiz gerektiğini söylemeliyim."
Daha önce İngiltere'yi birkaç kez ziyaret eden Sullivan'ın City'nin ilk takım kadrosuna doğrudan dahil edilmeyeceği beklentisiyle Ramos, Blues'un gelecekteki yıldızın Avrupa futboluna uyum sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda şunları söyledi: "Şu anda bu tamamen spekülasyon olur, çünkü iki yıl sonrasını düşünüyoruz. İki yıl sonrasını düşünürsek ve genç oyuncuların durumunu değerlendirirsek, onun seviyesini ve İngiltere'deki oyunun fiziksel boyutunu göz önüne alırsak, tahminde bulunmam gerekirse, Man City ile sözleşme imzalayıp birkaç yıl Hollanda'da oynayacağını söyleyebilirim."
Sullivan, ABD milli takımı için bir başka genç yetenek olabilir mi?
Sullivan, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, dünyanın dört bir yanındaki diğer genç yeteneklerle karşılaştırılıyor. O, Amerika'nın Barcelona süperstarı Lamine Yamal'ın versiyonu olarak tanıtılıyor. Union'ın genç yıldızının bu yolda ilerleyip ilerlemediğini sorulan eski USMNT kalecisi Brad Friedel, GOAL'a şöyle cevap verdi: "Şu anda, evet.
"Ben gerçekten koşmadan önce yürümeyi öğrenen türden biriyim. Şüphesiz çok yetenekli. Ben daha çok, o yaştaki kimseye çok fazla baskı uygulamayalım diyenlerdenim. Oyuncu olarak ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, duygusal ve sosyal olarak, o yaştaki herkesin yapması gereken işler var ve hayatlarında bazı şeyleri deneyimlemeleri gerekiyor. Baskı genellikle genç, olağanüstü oyuncular için iyi bir şey değildir.
“O inanılmaz bir yetenek mi? Kesinlikle inanılmaz bir yetenek. Keşke, ama günümüzün sosyal medyasında bu gerçekten zor, onunla ilgili çok daha az şey olsaydı. Keşke çok daha az şey olsaydı ve çocuk sadece oynayıp gelişseydi, ama dünya şu anda böyle işlemiyor. Umarım bununla çok iyi başa çıkabilir. Anladığım kadarıyla etrafında çok iyi bir grup insan var. Bakalım ne olacak. Çok, çok özel bir oyuncu olabilir."
Manchester City ve USMNT bunun böyle olmasını umuyor. Ancak Sullivan, dünya sahnesine çıkan ilk parlak yıldız olmadığı için hala kanıtlaması gereken çok şey var. Ondan önce birçok kişinin hızla söndüğünü hatırlatmaya gerek yok.
