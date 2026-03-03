'Çok zeki' Cavan Sullivan, iki yıllık Avrupa kiralama sözleşmesi ile Manchester City'den hemen ayrılacağı tahmin edilirken, eski USMNT yıldızı MLS'in genç yeteneğine sabır gösterilmesi çağrısında bulundu

Sullivan, Temmuz 2024'te 14 yaş 293 gününde Philadelphia Union formasıyla ilk kez sahaya çıkarak tarihe geçti. MLS'de forma giyen en genç oyuncu olarak Freddy Adu'nun rekorunu kıran Sullivan, o günden bu yana üst düzey maçlarda forma giymeye devam ediyor.

Potansiyeli, Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından kısa sürede fark edildi ve Premier League devi City, onun gelişiminden yararlanmak için hızlıca harekete geçti.

Etihad'da heyecan verici bir mücadeleye 18 ay daha girilmeyecek, Sullivan Eylül 2027'de önemli bir doğum gününü kutlayacak, ancak o zamana kadar hem yurt içinde hem de ABD U18 milli takımında çalışması gereken çok şey var.