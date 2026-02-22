Tudor, Spurs'un kuzey Londra'daki rakibi tarafından bir kez daha mağlup edildiği maçta ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Eberechi Eze'nin 4-1'lik galibiyette hat-trick yaptığı maçın ardından, İngiltere milli takım oyuncusu Pazar günü iki gol attı ve Spurs, Viktor Gyokeres'in de iki gol attığı maçta bir kez daha Arsenal'in 4-1 galip gelmesini izlemek zorunda kaldı.

Spurs, West Ham'ın sadece dört puan önünde 16. sırada kalırken, Tudor oyuncularına sert çıktı ve bu zor durumdan kurtulmak istiyorlarsa "aynaya bakmaları" gerektiğini vurguladı.

Tudor, "Takımlar arasında büyük fark var, bu maçta Arsenal bizim için çok güçlüydü" dedi.

Spurs'un "takımın zihniyetini değiştirmesi gerektiğini ve bunun tek yolunun çalışmak olduğunu" da ekledi. Topa sahip olsalar bile, takımda güven eksikliği bariz. Çok üzgünüm, çok kızgınım, her şeyden, ama bir bakıma hedefimizin ne olduğunu anlamak da iyi bir şey.

"Çözüm, her birimizin aynaya bakması ve alışkanlıklarımızı değiştirmek için gerçekten çalışmasıdır. Buna (uyanmak için) ihtiyacımız yoktu. Arsenal şu anda muhtemelen dünyanın en iyi takımı, ama bunu mazeret olarak kullanamayız."