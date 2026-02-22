Getty Images Sport
'Çok kızgın' Igor Tudor, Arsenal'in Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ezici bir galibiyetle mağlup etmesinin ardından, Tottenham'ın başarısız oyuncularına 'aynaya bakmalarını' söyledi
Tudor, Spurs'un başarısızlıklarını eleştiriyor
Tudor, Spurs'un kuzey Londra'daki rakibi tarafından bir kez daha mağlup edildiği maçta ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Eberechi Eze'nin 4-1'lik galibiyette hat-trick yaptığı maçın ardından, İngiltere milli takım oyuncusu Pazar günü iki gol attı ve Spurs, Viktor Gyokeres'in de iki gol attığı maçta bir kez daha Arsenal'in 4-1 galip gelmesini izlemek zorunda kaldı.
Spurs, West Ham'ın sadece dört puan önünde 16. sırada kalırken, Tudor oyuncularına sert çıktı ve bu zor durumdan kurtulmak istiyorlarsa "aynaya bakmaları" gerektiğini vurguladı.
Tudor, "Takımlar arasında büyük fark var, bu maçta Arsenal bizim için çok güçlüydü" dedi.
Spurs'un "takımın zihniyetini değiştirmesi gerektiğini ve bunun tek yolunun çalışmak olduğunu" da ekledi. Topa sahip olsalar bile, takımda güven eksikliği bariz. Çok üzgünüm, çok kızgınım, her şeyden, ama bir bakıma hedefimizin ne olduğunu anlamak da iyi bir şey.
"Çözüm, her birimizin aynaya bakması ve alışkanlıklarımızı değiştirmek için gerçekten çalışmasıdır. Buna (uyanmak için) ihtiyacımız yoktu. Arsenal şu anda muhtemelen dünyanın en iyi takımı, ama bunu mazeret olarak kullanamayız."
Tudor'un tırmanması gereken zorlu tepe
1 Kasım'dan bu yana Spurs, 18 lig maçından sadece ikisini kazandı ve sezonun bu noktasında puan kaybetmeye devam etmeyi göze alamayacak durumda.
Tudor, BBC Radio Five Live'a şunları söyledi: "Şu anda bu noktada olan bir takıma karşı zor bir başlangıç oldu. Fiziksel ve zihinsel olarak farklı bir seviyedeler, bu yüzden onları tebrik ediyorum. Çok daha iyilerdi ve bu galibiyeti hak ettiler. Yapmak istediğimiz şeylerin ruhunu yakaladım, ama bu yeterli olmadı. Şu anda nerede olduğumuzu anlamak güzel.
"Salı günü, çok çalışmamız ve ciddiyetle çalışmamız gerektiğini anladım. Şu anda takım sorunlarla dolu. Tek anahtar, her gün antrenmanlara çalışmak ve alçakgönüllü olmak. Daha agresif olmalıyız, daha kompakt olmalıyız. Anahtarlar bunlar.
"Bir takımın zihinsel keskinliği ile diğer takımların zihinsel keskinliği arasındaki farkı anlıyorsunuz. Bu, değiştirmemiz gereken bir şey. Bunu yapabilecek oyuncular gördüm, ama bunu yapmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Küme düşmeyi düşünmek kimseye bir şey kazandırmaz."
"Spurs'un düşeceğini sanmıyorum."
BBC yorumcusu ve eski Spurs orta saha oyuncusu Danny Murphy, kulübün kötü performansına rağmen küme düşmeyeceğini ısrarla savunuyor.
Murphy, "Spurs'un küme düşeceğini sanmıyorum. Yeterli güçleri var. Maçları kaybetmeye devam ederseniz ve güveniniz azalırsa, ne kadar iyi oyuncunuz olursa olsun, işler zorlaşır.
"Bu durumdan kurtulmayı başaramazlarsa gerçekten çok şaşırırım. Önümüzdeki maçların hepsi çok önemli. Bence yeterli güçleri var.
Spurs'un küme düşmesinden bahsetmemiz inanılmaz. Bu gerçekten çok saçma. İster transferleri ister kulüp sahiplerini suçlayın, bu kulüp için felaket olur. Bazı taraftarların küme düşmenin en iyisi olabileceğini söylediğini duydum. Ben öyle düşünmüyorum."
Sırada ne var?
Spurs, önümüzdeki hafta sonu Fulham ile karşılaşarak bir başka Londra derbisine çıkacak. Ardından Crystal Palace ile karşılaşacaklar. Tudor'un takımı ise Anfield'a giderek Liverpool ile oynayacak ve Villa Park ile Stamford Bridge'de sırasıyla Aston Villa ve Chelsea ile zorlu deplasman maçlarına çıkacak.
