"Çok fazla güç" - ABD milli takımının efsane oyuncusu Brad Friedel, "kendilerini toparlamaları" gerektiğini söylerken, Christian Pulisic'in MLS'e transfer olmasının neden kötü bir fikir olacağını açıklıyor. AC Milan sözleşmesi iddiası
27 yaşındaki Pulisic, kariyerinin zirvesinde olmalı. İtalya'da düzenli olarak sergilediği performanslar, oyunundaki tüm potansiyelini ortaya çıkardığını gösteriyor. Gol konusunda kişisel rekorlar kırarken, Rossoneri için de talismanik bir varlık haline geldi.
Uluslararası düzeyde de benzer bir konuma sahip olan Pulisic, bir süredir USMNT kadrosunun en önemli oyuncusu ve bu yaz ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda yine küresel sahneye çıkacak.
Bu etkinlik, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi gibi isimlerin MLS'de bu markayı oluşturmasına yardımcı olarak Amerikan futbolunun daha da büyümesine katkıda bulunacak. Arjantinli GOAT, Inter Miami'de hız kesmeye niyetli değil.
Transfer dedikoduları hiç bitmezken, daha fazla büyük ismin Atlantik'i geçmesi bekleniyor, ancak Friedel, Pulisic gibi oyuncuların yakın zamanda bu yolu izlemesi gerektiğine ikna olmuş değil.
MLS, şimdilik Pulisic'ten uzak durması gerektiğini açıkladı
BetMGM bonus kodu gibi teklifleri listeleyen ve inceleyen SportsbookReview.com aracılığıyla konuşan eski USMNT kalecisi Brad Friedel, Pulisic'i MLS'de görmek isteyip istemediğini soran GOAL'a şöyle cevap verdi: "Gelecekte, evet. Durum şöyle: Bir ABD taraftarı olarak, milli takımın en iyi oyuncularının mümkün olan en yüksek seviyede oynamasını istiyorum, çünkü bu, milli takımın dünyanın en iyileriyle daha güçlü bir şekilde rekabet etmesini sağlayacaktır. Herkesin mutlaka Avrupa'da oynaması gerekmez, elbette MLS oyuncuları da olabilir. Ancak en iyi oyuncuların hepsinin MLS'de olması, zihinsel olarak çok daha kolay bir lig olması, standartların düşmesine izin verilmesi, yükselme veya düşme olmaması, çok az bir baskı olması. Oyuncuların bir sonraki kontratlarının ne zaman geleceğini bilmemelerini, her zaman yerlerini almak için baskı yapan genç oyuncuların olmasını, her zaman daha iyi olmaları gerektiğini seviyorum.
"Weston McKennie ve Christian Pulisic gibi oyuncular gelirse, MLS kulübünde çok fazla güce sahip olacaklar ve sadece daha iyi olmaya odaklanmayacaklarından endişelenirim. Benim endişem bu olurdu. Her oyuncu böyle değildir, bazıları kendilerini motive edebilir, ama bunu yapamayan birçok oyuncu da vardır.
“Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz: NBA'deki oyuncuların Euro League'de mi yoksa NBA'de mi oynamasını tercih edersiniz? Premier League'de oynama fırsatınız varsa ve bunu yapacak kaliteye, başka bir ülkede oynama ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama kalitesine ve yeteneğine sahipseniz, bunlar şu anda kulüp futbolu için en iyi etkinliklerdir. Öyleyse, kendinizi sınayın ve bunu yapın. Bu, ABD milli takımının çoğunluğu için benim dileğimdir. Herkes için geçerli değil ve sonunda Christian, Weston ve Tyler [Adams]'ın geri dönüp tüm bu oyuncuların kariyerlerini MLS'de bitirmelerini çok isterim. Bu harika olurdu. Ancak kariyerlerinin zirvesindeyken, MLS'nin henüz o noktaya gelmediğini düşünüyorum."
Sözleşme draması: Pulisic, Premier Lig'de ikinci bir şans ister mi?
Pulisic, AC Milan ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadığı için geleceği hakkında bazı önemli kararlar almak zorunda. San Siro'daki sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek ve 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Premier League'deki hayranlarının eski Chelsea yıldızına ilgi duyduğu söylenirken, ayrılık söylentileri de başladı. Pulisic'in İngiltere'nin en üst liginde bir şans daha denemek isteyip istemeyeceği sorulduğunda Friedel, "Christian'ı şahsen tanımıyorum, ben genç milli takımlarda oynarken o hep A milli takımdaydı. Geri dönüp onun birçok sözünü okudum, Chelsea'de saha dışında zorluklar yaşadığı anlaşılıyor. İtalya'ya gittiğinde, saha dışında işler biraz daha kolaylaştı. Şimdi birkaç yaş daha yaşlandı, daha olgunlaştı, bu yüzden belki de ister.
“Bunun için yeteneği var mı? Evet, yeteneği var, kesinlikle. Sözleşme şartları, Premier Lig'deki birçok kulüp için zor olabilir, çünkü az bir maaş almıyor ve az bir maaş da istemeyecektir. Ama bilemiyorum. İnanılmaz derecede iyi oynadığı bir yer buldu, oradan ayrılır mı? Başka yerler her zaman daha mı iyidir? Zor bir soru.
“Ailesi ve danışmanı ile birçok iç tartışma yaşanacaktır. Henüz sözleşme imzalamamış olması, dünyanın onun başka bir yer aradığına inanmasına neden olacaktır. Kanıtı, sözleşmenin şu anda nerede olduğu ya da olmadığıdır. Diğer bir sorun da AC Milan'ın kendi iç sorunları olması. Belki de o kalmak istiyor, ama kulüp de kendini toparlamalı. Eğer bunu yaparlar ve kanıtlarlarsa, o zaman sözleşmeyi imzalayacaktır. Bu da olabilir.”
Dünya Kupası penceresi: Pulisic, küresel sahnede dikkatleri üzerine çekebilir
Milan, Pulisic ve temsilcileriyle temas halinde kalarak, tüm tarafları memnun edecek bir uzlaşma sağlanabileceğini umuyor. Şu an için, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Pennsylvania doğumlu oyuncu, Serie A şampiyonluğu mücadelesinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye odaklanmış durumda ve saha dışı dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesi önemli.
Bu konular yaz aylarında tekrar gündeme gelebilir ve Pulisic, Dünya Kupası'nı, daha fazla hücum gücü arayan takımlara kendini tanıtmak için bir vitrin olarak kullanabilir. Amerika'ya dönüş, daha uzun vadeli planların bir parçası olabilir.
