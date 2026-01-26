"Çok fazla güç" - ABD milli takımının efsane oyuncusu Brad Friedel, "kendilerini toparlamaları" gerektiğini söylerken, Christian Pulisic'in MLS'e transfer olmasının neden kötü bir fikir olacağını açıklıyor. AC Milan sözleşmesi iddiası

BetMGM bonus kodu gibi teklifleri listeleyen ve inceleyen SportsbookReview.com aracılığıyla konuşan eski USMNT kalecisi Brad Friedel, Pulisic'i MLS'de görmek isteyip istemediğini soran GOAL'a şöyle cevap verdi: "Gelecekte, evet. Durum şöyle: Bir ABD taraftarı olarak, milli takımın en iyi oyuncularının mümkün olan en yüksek seviyede oynamasını istiyorum, çünkü bu, milli takımın dünyanın en iyileriyle daha güçlü bir şekilde rekabet etmesini sağlayacaktır. Herkesin mutlaka Avrupa'da oynaması gerekmez, elbette MLS oyuncuları da olabilir. Ancak en iyi oyuncuların hepsinin MLS'de olması, zihinsel olarak çok daha kolay bir lig olması, standartların düşmesine izin verilmesi, yükselme veya düşme olmaması, çok az bir baskı olması. Oyuncuların bir sonraki kontratlarının ne zaman geleceğini bilmemelerini, her zaman yerlerini almak için baskı yapan genç oyuncuların olmasını, her zaman daha iyi olmaları gerektiğini seviyorum.

"Weston McKennie ve Christian Pulisic gibi oyuncular gelirse, MLS kulübünde çok fazla güce sahip olacaklar ve sadece daha iyi olmaya odaklanmayacaklarından endişelenirim. Benim endişem bu olurdu. Her oyuncu böyle değildir, bazıları kendilerini motive edebilir, ama bunu yapamayan birçok oyuncu da vardır.

“Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklayabiliriz: NBA'deki oyuncuların Euro League'de mi yoksa NBA'de mi oynamasını tercih edersiniz? Premier League'de oynama fırsatınız varsa ve bunu yapacak kaliteye, başka bir ülkede oynama ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama kalitesine ve yeteneğine sahipseniz, bunlar şu anda kulüp futbolu için en iyi etkinliklerdir. Öyleyse, kendinizi sınayın ve bunu yapın. Bu, ABD milli takımının çoğunluğu için benim dileğimdir. Herkes için geçerli değil ve sonunda Christian, Weston ve Tyler [Adams]'ın geri dönüp tüm bu oyuncuların kariyerlerini MLS'de bitirmelerini çok isterim. Bu harika olurdu. Ancak kariyerlerinin zirvesindeyken, MLS'nin henüz o noktaya gelmediğini düşünüyorum."

