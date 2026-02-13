Getty
Çeviri:
"Çok fazla dokunuş harcıyor" - Michael Owen, Thomas Tuchel'e Harry Kane için taktiksel tavsiyelerde bulunuyor ve bu, İngiltere'nin Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynayabilir
Rekor kıran: Kane şaşırtıcı rakamlar yayınlıyor
Kane, kulüp ve milli takımda olağanüstü bireysel performansını sürdürerek, yurt içi ve yurt dışı rakiplerine hâlâ büyük sıkıntılar yaşatıyor. Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, İngiltere milli takımında attığı gol sayısını 78'e çıkardı ve Bayern Münih'te 130 maçta 124 gol atarak rekorları alt üst etti.
İlk kupa zaferini elde ederek Bundesliga şampiyonu oldu ve Almanya'da iki Altın Ayakkabı ödülü kazandı. Bayern, devam eden iç saha şampiyonluğu savunmasında ve Şampiyonlar Ligi zaferi için ona ilham kaynağı olarak bakacak.
- Getty
Kane, 'işini' yapması gerektiğini hatırlattı.
Bu yaz Dünya Kupası finalleri yaklaşırken, Kane, Three Lions'ın kaptanı olarak İngiltere'nin dünya şampiyonluğu için mücadelesine öncülük edecek. En büyük sahnede sonuç üretmesi gerekecek ve zamanında, güçlü yönlerini kullanmaya devam etmesi gerektiği hatırlatılacak.
Eski Bayern teknik direktörü Felix Magath, Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Ben oyuncuları her zaman güçlü yönlerine göre kullanırım. Harry Kane gol atabilir. Herkes onu övüyor ve herkes onun defansda da koşmasını alkışlıyor. Ama bu onun işi değil. Orta saha veya defansda değil de forvette koşması takım için daha iyi olur."
Owen'ın tavsiyesi: İngiltere, kaptan Kane'den en iyi şekilde nasıl yararlanabilir?
Kane'in forvet pozisyonunu terk etme isteği konusunda sorgulanması ilk kez olmuyor, zira istatistikleri daha da iyi olabilirdi. Owen, İngiltere'nin kaptanından en iyi performansı almanın bir yolunu bulmasını umuyor.
Eski Three Lions forveti, şu anda online casino karşılaştırma sitesinin İngiltere elçisi olduğu casino.org ile yaptığı röportajda, Kane'in sahada dolaşmasının bir sorun olup olmadığı sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Bu, büyük ölçüde yanında kimlerin oynadığına bağlı. Spurs'ta oynarken bu çok iyi işliyordu çünkü [Heung-min] Son çok hızlıydı ve ikisi yer değiştiriyordu - biri geri çekiliyor, diğeri ileri çıkıyordu. Defans oyuncularının onları marke etmesi zordu.
"Çok şey takımda kimin oynadığına bağlı. Geri çekilip topu etrafa dağıtabilir ama benim için, Harry Kane'in - özellikle şu anki yaşında - gol atmak için enerjisini saklamasını, ceza sahası içinde ve çevresinde kalmasını isterim.
“Merkez forvet olmanın sorunu, topu almak için takım arkadaşlarına çok fazla güvenmek zorunda olman. Zor bir maçsa ve topu pek alamıyorsan, doğal eğilim oyuna dahil olmak, geriye çekilmek olur. Bu sana biraz güven verir ve oyuna dahil olduğun hissini verir, ama bazen gol atmak için o hedefe ihtiyacın vardır.
“Şahsen, onun tartışmasız dünyanın en iyi golcüsü olduğunu düşünüyorum. Onun derinlerde oynayarak çok fazla top kaybı yapmasını istemiyorum. Tabii ki, oyuna bağlanmak, takımın yapı taşı olmak için yapması gereken bir şey, ama onun çok derinlere inmesini istemem.
“Bunu da anlıyorum, çünkü yaşlandıkça hızınız biraz düşebilir ve birkaç top oynayıp birkaç asist yapsanız bile gol atmasanız bile iyi bir maç çıkardığınızı hissedebilirsiniz. Ben de bunu yaşadım.
“Genel olarak, o bizim en büyük umudumuz. Turnuva öncesinde kim sakatlanmaz, en çok kime ihtiyacımız var? Hala o olmalı. Ligimizde kim var? Harry Kane, kimseye benzemeyen bir şekilde gol atıyor. Onun formda olmasına ve gol atmak için tüm enerjisini saklamasına gerçekten ihtiyacımız var.”
- Getty
İngiltere maç takvimi: 2026 Dünya Kupası'na geri sayım
Kane, Mart ayı sonunda İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçlarında uluslararası gol sayısını artırmayı ve Peter Shilton'ın 125 maçlık rekoruna yaklaşmayı umuyor.
Bu maçlar, Tuchel'in Dünya Kupası planlarını hazırlamadan önce denemeler yapabileceği son maçlar olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra iki hazırlık maçı oynayacak olan Three Lions, 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşılaşarak dünya şampiyonluğu yolunda ilk adımını atacak.
Reklam