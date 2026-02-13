"Çok fazla dokunuş harcıyor" - Michael Owen, Thomas Tuchel'e Harry Kane için taktiksel tavsiyelerde bulunuyor ve bu, İngiltere'nin Dünya Kupası zaferinde kilit rol oynayabilir

Kane'in forvet pozisyonunu terk etme isteği konusunda sorgulanması ilk kez olmuyor, zira istatistikleri daha da iyi olabilirdi. Owen, İngiltere'nin kaptanından en iyi performansı almanın bir yolunu bulmasını umuyor.

Eski Three Lions forveti, şu anda online casino karşılaştırma sitesinin İngiltere elçisi olduğu casino.org ile yaptığı röportajda, Kane'in sahada dolaşmasının bir sorun olup olmadığı sorulduğunda GOAL'a şunları söyledi: "Bu, büyük ölçüde yanında kimlerin oynadığına bağlı. Spurs'ta oynarken bu çok iyi işliyordu çünkü [Heung-min] Son çok hızlıydı ve ikisi yer değiştiriyordu - biri geri çekiliyor, diğeri ileri çıkıyordu. Defans oyuncularının onları marke etmesi zordu.

"Çok şey takımda kimin oynadığına bağlı. Geri çekilip topu etrafa dağıtabilir ama benim için, Harry Kane'in - özellikle şu anki yaşında - gol atmak için enerjisini saklamasını, ceza sahası içinde ve çevresinde kalmasını isterim.

“Merkez forvet olmanın sorunu, topu almak için takım arkadaşlarına çok fazla güvenmek zorunda olman. Zor bir maçsa ve topu pek alamıyorsan, doğal eğilim oyuna dahil olmak, geriye çekilmek olur. Bu sana biraz güven verir ve oyuna dahil olduğun hissini verir, ama bazen gol atmak için o hedefe ihtiyacın vardır.

“Şahsen, onun tartışmasız dünyanın en iyi golcüsü olduğunu düşünüyorum. Onun derinlerde oynayarak çok fazla top kaybı yapmasını istemiyorum. Tabii ki, oyuna bağlanmak, takımın yapı taşı olmak için yapması gereken bir şey, ama onun çok derinlere inmesini istemem.

“Bunu da anlıyorum, çünkü yaşlandıkça hızınız biraz düşebilir ve birkaç top oynayıp birkaç asist yapsanız bile gol atmasanız bile iyi bir maç çıkardığınızı hissedebilirsiniz. Ben de bunu yaşadım.

“Genel olarak, o bizim en büyük umudumuz. Turnuva öncesinde kim sakatlanmaz, en çok kime ihtiyacımız var? Hala o olmalı. Ligimizde kim var? Harry Kane, kimseye benzemeyen bir şekilde gol atıyor. Onun formda olmasına ve gol atmak için tüm enerjisini saklamasına gerçekten ihtiyacımız var.”