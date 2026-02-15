Getty Images
'Çok erken' - Ella Toone, Man Utd'nin Chelsea ile oynayacağı Lig Kupası finalini kaçıracak. Son sakatlık haberi, İngiltere yıldızının 2026'nın ilk Lionesses kampına da katılamayacağını ortaya koydu
Onaylandı: Ella Toone, Man Utd'nin Chelsea ile oynayacağı Lig Kupası final maçını kaçıracak gibi görünüyor.
Skinner, Ocak ayında Toone'un "kalçasında kemik stresi reaksiyonu" yaşadığını ve bu nedenle altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı. 26 yaşındaki oyuncu bu sürecin iyimser bir şekilde sona ermesi halinde, 15 Mart'ta Chelsea ile oynanacak Lig Kupası finali öncesinde, Mart ayının ilk haftasında sahalara dönebilecek.
Ancak Skinner'ın United'ın 7 numaralı oyuncusu hakkında verdiği son bilgi, durumun böyle olmayacağını gösteriyor. Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Toone'un Lig Kupası finalinde oynayıp oynayamayacağı sorulduğunda Skinner, "Muhtemelen hayır. Muhtemelen biraz erken olacak" yanıtını verdi.
Açıklama: Toone'un sakatlığından ne zaman dönebileceği ve kaçırabileceği büyük Man Utd maçları
Bu sadece Man Utd için bir darbe değil, çünkü Toone kupa finalini kaçıracak, aynı zamanda muhtemelen diğer bazı önemli maçlarda da yer alamayacak.
Neyse ki, United'ın Perşembe gecesi İspanya'da Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etmesi, önümüzdeki Perşembe günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçının eskisi kadar önemli bir maç olmamasını sağladı. Ancak, önümüzdeki hafta sonu Toone'un kaçıracağı Chelsea ile oynanacak önemli bir FA Cup maçı da var.
Red Devils, Lig Kupası finalinden sonra West Ham ve Everton ile karşılaşacak. Her iki maç da gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için önemli ve Toone'un her ikisinde de forma giyemeyeceği görülüyor. Skinner, 29 Mart'taki Manchester derbisini Toone'un geri dönüş tarihi olarak belirledi. "Manchester City maçı civarında geri dönüşünü hedefliyoruz" dedi. "Umarım o zaman onu tekrar aramızda görebiliriz."
Bu, United'ın Madrid'deki büyük galibiyetin ardından beklendiği gibi Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselirse, Toone'un 24 veya 25 Mart'ta Bayern Münih ile oynanacak ilk maçta da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Sadece Man Utd için bir darbe değil: Toone'un sakatlığı İngiltere için de sorun yaratıyor
Toone'un devam eden yokluğundan olumsuz etkilenecek olan sadece United değil. İngiltere'nin 2026 yılındaki ilk kampı bu ayın sonunda başlayacak ve Lionesses'in 3 Mart'ta Ukrayna ve 7 Mart'ta İzlanda ile oynayacağı 2027 Kadınlar Dünya Kupası ilk eleme maçları da bu kampta yer alacak. Ancak, Toone'un sakatlığının son durumu, onun bu uluslararası maçlar için kadrodan çıkarılacağını gösteriyor ve bu da Sarina Wiegman'ın takımı için büyük bir darbe.
Wiegman, Salı sabahı bu maçlar için kadrosunu açıklayacak ve Toone'un yanı sıra bu hafta kaval kemiğinde ince bir kırık olduğu doğrulanan Beth Mead'in de yokluğunda hücum seçeneklerini nasıl değerlendireceğini belirlemesi gerekecek. İngiltere her iki maçta da favori olacak, ancak İspanya ile aynı grupta olduğu ve sadece grup birincisinin Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazandığı göz önüne alındığında, hata yapma lüksü yok.
Manchester United'ın sakatlar listesinde başka kimler var? Eksiklikler arttıkça yeni bulunan derinlik test edilecek
Toone şu anda United'ın en önemli eksik oyuncusu ve takım, güçlü bir Ocak transfer döneminin ardından bu tür sakatlıklarla başa çıkabilecek daha geniş bir kadroya sahip, ancak şu anda bu kadro sınanıyor. Hızlı bek Anna Sandberg, Madrid'de baldırından sakatlandı ve önümüzdeki birkaç gün içinde değerlendirmeye alınacak. İsveçli forvet Fridolina Rolfo ise bu maçı ve Pazar günü London City Lionesses ile oynanan lig maçını kaçırdı. Melvine Malard da bu maçta sürpriz bir şekilde forma giyemedi.
Kanat oyuncusu Leah Galton, 2026'da hiç oynamasına izin vermeyen sırt sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor. Celin Bizet, ilk çocuğunu dünyaya getirmek için hazırlandığı için şu anda sahalardan uzak olan bir başka forvet. Hinata Miyazawa ise FA Cup'ta Chelsea ile oynanacak maçın ardından Asya Kupası'na katılacak. Bu turnuva 21 Mart'ta sona erecek ve Japonya milli takım oyuncusu muhtemelen Lig Kupası finalinde forma giyemeyecek ve Nadeshiko beklentileri karşıladığı takdirde, potansiyel Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına yetişmesi zor olacak.
