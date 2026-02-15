Bu sadece Man Utd için bir darbe değil, çünkü Toone kupa finalini kaçıracak, aynı zamanda muhtemelen diğer bazı önemli maçlarda da yer alamayacak.

Neyse ki, United'ın Perşembe gecesi İspanya'da Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etmesi, önümüzdeki Perşembe günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçının eskisi kadar önemli bir maç olmamasını sağladı. Ancak, önümüzdeki hafta sonu Toone'un kaçıracağı Chelsea ile oynanacak önemli bir FA Cup maçı da var.

Red Devils, Lig Kupası finalinden sonra West Ham ve Everton ile karşılaşacak. Her iki maç da gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek için önemli ve Toone'un her ikisinde de forma giyemeyeceği görülüyor. Skinner, 29 Mart'taki Manchester derbisini Toone'un geri dönüş tarihi olarak belirledi. "Manchester City maçı civarında geri dönüşünü hedefliyoruz" dedi. "Umarım o zaman onu tekrar aramızda görebiliriz."

Bu, United'ın Madrid'deki büyük galibiyetin ardından beklendiği gibi Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselirse, Toone'un 24 veya 25 Mart'ta Bayern Münih ile oynanacak ilk maçta da forma giyemeyeceği anlamına geliyor.