"Çocuklar buna belki kölelik derlerdi!" - Patrice Evra, Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun kramponlarını temizlemenin "bir ödül" olduğunu iddia ediyor

Evra, söz konusu değişikliklerin iyi bir şey olarak değerlendirilmesi gerektiğine ikna olmuş değil. The Telegraph gazetesine, Sir Alex Ferguson'un Old Trafford'daki ikonik saltanatında yarının yıldızlarının nasıl yetiştirildiğini anlattı: "Eskiden çocuklar bizim kramponlarımızı temizlerdi, ama bu bir ödül gibiydi. 'Aman Tanrım, Ronaldo'nun, [Roy] Keane'in veya [Ryan] Giggsy'nin kramponlarını temizliyorum. Bugün bunu yapsanız, çocuklar buna kölelik derlerdi. Bu onların suçu değil, çünkü onlara her şeyi veriyoruz. Eğitim farklı, ebeveynler farklı. Geçmişte zor yoldan öğrendik ve bildiğimiz şey bu, en iyi performansımızı da bu şekilde sergiliyoruz.

"Ferguson bu çocuklardan bazılarına saç kurutma makinesi verirse, ertesi gün antrenmana geleceklerinden emin değilim. Onları suçlayabilir miyim? Hayır. Çünkü bu farklı bir nesil. Bu toplumun bir parçası. Bu futboldan daha büyük bir şey."