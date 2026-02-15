Getty
"Çocuklar buna belki kölelik derlerdi!" - Patrice Evra, Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun kramponlarını temizlemenin "bir ödül" olduğunu iddia ediyor
Akademi yıldızları modern çağda kıdemli profesyoneller gibi muamele görüyor
Birkaç nesil boyunca, genç takım oyuncularından birinci takımın yıldızlarına bakmaları bekleniyordu. Bu, çamurla kaplı sahalarda oynadıktan sonra onların kramponlarını temizlemek anlamına geliyordu. Noel'de ikramiye alırlar ve zirveye ulaşmak için gereken özveriyi erken yaşta öğrenirlerdi.
Günümüzde akademi yıldızları kendi krampon anlaşmalarına sahip, kazançlı sözleşmeler imzalayabiliyor ve üst düzey profesyoneller gibi hissetmelerini sağlayan son teknoloji tesislerde her isteklerinin yerine getirilmesini görebiliyorlar.
Evra, söz konusu değişikliklerin iyi bir şey olarak değerlendirilmesi gerektiğine ikna olmuş değil. The Telegraph gazetesine, Sir Alex Ferguson'un Old Trafford'daki ikonik saltanatında yarının yıldızlarının nasıl yetiştirildiğini anlattı: "Eskiden çocuklar bizim kramponlarımızı temizlerdi, ama bu bir ödül gibiydi. 'Aman Tanrım, Ronaldo'nun, [Roy] Keane'in veya [Ryan] Giggsy'nin kramponlarını temizliyorum. Bugün bunu yapsanız, çocuklar buna kölelik derlerdi. Bu onların suçu değil, çünkü onlara her şeyi veriyoruz. Eğitim farklı, ebeveynler farklı. Geçmişte zor yoldan öğrendik ve bildiğimiz şey bu, en iyi performansımızı da bu şekilde sergiliyoruz.
"Ferguson bu çocuklardan bazılarına saç kurutma makinesi verirse, ertesi gün antrenmana geleceklerinden emin değilim. Onları suçlayabilir miyim? Hayır. Çünkü bu farklı bir nesil. Bu toplumun bir parçası. Bu futboldan daha büyük bir şey."
Ferguson, Messi ile görüşmesi için Evra'yı nasıl okudu?
Evra, Ferguson'dan aldığı doğrudan talimatları her zaman memnuniyetle kabul ederdi. 2008 yılında Lionel Messi ve Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesinde yapılan takım konuşması özellikle akılda kalıcıydı.
O dönemde beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo ile birlikte forma giyen Evra, bir başka GOAT ile karşı karşıya gelmekle ilgili şunları ekledi: "Ferguson, herkesin önünde toplantıya şöyle başladı: 'Beyler, bugün önemli bir maç var ve eğer kaybedersek, bunun sebebi Patrice olacaktır. Birbirimize baktık ve ben 'Tamam, bu çok büyük bir baskı' diye düşündüm. Ferguson şöyle dedi: 'Patrice, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olması umurumda değil. Kaybedersek, Messi'yi durduramazsak, suçu sana yükleyeceğim'. Beni tanıyordu ve beni nasıl yöneteceğini biliyordu.
"Ben kim olduğumu biliyorum. Eğitimimi biliyorum. Nerede büyüdüğümü biliyorum. Alex Ferguson'un 'Aferin, iyi oynadın' demesini hiç istemedim. Alex Ferguson'un beni öldürmesini ve 'O lanet pası kaçırdın' demesini istedim. Çünkü mükemmel olmak istedim."
Evra MMA'yı keşfederken Ronaldo 41 yaşında oynamaya devam ediyor
Bu profesyonel azim, Evra'nın farklı bir spor yolunda ilerlerken hala günde beş saat antrenman yaptığı anlamına geliyor. Karma dövüş sanatlarına yönelen Evra, geçen yıl Paris'te rakibinin çekilmesi nedeniyle iptal edilen bir dövüşü izledikten sonra, bir gün oktagona çıkmayı umuyor.
Eski Fransa milli takım oyuncusu Evra, her zaman kendine meydan okumak istediğini şöyle ifade etti: "Bruce Lee filmlerini izleyerek büyüdüm ve çocukken biraz kickboks yaptım. Sekizgen ringe çıkıp rakibimle yüzleşmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Yüzüne yumruk yeme korkusunu hissetmek - ya da korkmamak. Bunu açıklamak zor.
"İnsanlar bunun şiddet olduğunu söyler ama aslında MMA bir kovalamaca oyunudur. Her şey teknik ve rakibinizi yakalama şeklinizle ilgilidir. Güçle ilgisi yoktur. Bir MMA antrenmanı 90 dakikalık bir futbol maçı oynamak gibidir."
Evra, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun 41 yaşında rekor kıran futbol kariyerini sürdürmesini uzaktan izliyor. Portekizli ikon, Suudi Pro Ligi'nde greve gittikten sonra Al-Nassr'dan ayrılacağına dair spekülasyonlar yapıldı. Her zaman formda olan forvet, kariyerinde 1.000 gol hedefini hala kovalıyor.
