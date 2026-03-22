Butez 6: Neredeyse hiç iş başına çağrılmadı; Pisa'nın yarattığı tek iki fırsatı iptal eden yardımcı hakem ve VAR sayesinde kurtuldu.





Var Der Brempt 6: 1. dakikadan itibaren sürpriz bir şekilde sahaya çıktı, çok dikkatli başladı ve dakikalar geçtikçe kendini geliştirdi. Pisa kanatlardan neredeyse hiç atak yapamadı ve bu da işini kolaylaştırdı.





Diego Carlos 6: İlk yarıda yaptığı tek hata, ceza sahası içinde küçük bir tehlikeye yol açtı ancak bu durum takım arkadaşları tarafından anında çözüldü.

(77'den itibaren Goldaniga sv)





Kempf 6,5: Stoijlkovic'i iki kez ofsayta düşürerek çok iyi bir iş çıkardı. Arkada kimse geçemedi.





Moreno 7: Sürekli baskı yaptı, atağa eşlik etti ve Nico Paz'a asist de yaptı.





Perrone 7,5: Oyun okuma, pas dağıtımı, dikey oyun ve bir golle muhteşem bir performans sergiledi. Alkışlar.





Da Cunha 6,5: önceki maçlara göre gol bölgesinde takım arkadaşları kadar göze çarpmadı, neredeyse acil durumdaydı ve Fabregas, skor garantilendiğinde ona yarım devre dinlenme verdi.

(59' Caqueret 6,5: Da Cunha'nın yokluğunu hissettirmedi, hatta 4-0'da Alberto Moreno'ya yaptığı dikey pas çerçevelenmeye değer)





Jesus Rodriguez 6: İsteyerek olmasa da maçın olumsuz notu o oldu, ancak bu, maçın başında aldığı darbe nedeniyle etkilenen performansı nedeniyle değil, sakatlığının sezonun geri kalanına nasıl etki edeceği konusundaki endişesi nedeniyleydi

(37' Baturina 7,5: Fabregas'a göre "fiziksel zorluklar" yaşıyordu ve bu yüzden yedek kulübesinde başladı. Oyuna girer girmez o da maçı ikiye böldü)





Nico Paz 7: 4 maçlık aradan sonra gol attı ve evinde Ekim ayından beri görmediği bir golü buldu. O da fiziksel olarak biraz zorlanıyor gibi görünüyordu, ancak gol ona ekstra enerji verdi.





Diao 8: nihayet geri döndü. 28 dakikada gol ve asistle maçı yönlendirdi. Tıpkı bir yıl önce olduğu gibi, Fabregas'ın sezon finali için elindeki en önemli koz.

(77' Kuhn 6,5: kendini göstermek için birkaç dakikası vardı ve hemen kanatta slalom yapıp Perrone'nin 5-0'lık golüne asist yaptı. O da var)





Douvikas 7,5: Neredeyse dokunduğu ilk topta gol attı. Bu, onu Lautaro'nun 3 puan gerisinde, golcü sıralamasında ikinci sıraya taşıyan 11. lig golü.

(59' Morata 5,5: gol şöleninde sadece o eksik. Formda değil ve bu belli oluyor).





Teknik Direktör Fabregas: 6,5: Her şey çok kolaydı