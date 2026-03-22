Maçın gidişatı tekdüzeydi, maçın performans değerlendirmeleri de öyle.
Çeviri:
CM'nin Como-Pisa maçında verdiği notlar: Diao durdurulamaz, Douvikas Lautaro'nun peşinde
COMO'NUN NOTLARI
Butez 6: Neredeyse hiç iş başına çağrılmadı; Pisa'nın yarattığı tek iki fırsatı iptal eden yardımcı hakem ve VAR sayesinde kurtuldu.
Var Der Brempt 6: 1. dakikadan itibaren sürpriz bir şekilde sahaya çıktı, çok dikkatli başladı ve dakikalar geçtikçe kendini geliştirdi. Pisa kanatlardan neredeyse hiç atak yapamadı ve bu da işini kolaylaştırdı.
Diego Carlos 6: İlk yarıda yaptığı tek hata, ceza sahası içinde küçük bir tehlikeye yol açtı ancak bu durum takım arkadaşları tarafından anında çözüldü.
(77'den itibaren Goldaniga sv)
Kempf 6,5: Stoijlkovic'i iki kez ofsayta düşürerek çok iyi bir iş çıkardı. Arkada kimse geçemedi.
Moreno 7: Sürekli baskı yaptı, atağa eşlik etti ve Nico Paz'a asist de yaptı.
Perrone 7,5: Oyun okuma, pas dağıtımı, dikey oyun ve bir golle muhteşem bir performans sergiledi. Alkışlar.
Da Cunha 6,5: önceki maçlara göre gol bölgesinde takım arkadaşları kadar göze çarpmadı, neredeyse acil durumdaydı ve Fabregas, skor garantilendiğinde ona yarım devre dinlenme verdi.
(59' Caqueret 6,5: Da Cunha'nın yokluğunu hissettirmedi, hatta 4-0'da Alberto Moreno'ya yaptığı dikey pas çerçevelenmeye değer)
Jesus Rodriguez 6: İsteyerek olmasa da maçın olumsuz notu o oldu, ancak bu, maçın başında aldığı darbe nedeniyle etkilenen performansı nedeniyle değil, sakatlığının sezonun geri kalanına nasıl etki edeceği konusundaki endişesi nedeniyleydi
(37' Baturina 7,5: Fabregas'a göre "fiziksel zorluklar" yaşıyordu ve bu yüzden yedek kulübesinde başladı. Oyuna girer girmez o da maçı ikiye böldü)
Nico Paz 7: 4 maçlık aradan sonra gol attı ve evinde Ekim ayından beri görmediği bir golü buldu. O da fiziksel olarak biraz zorlanıyor gibi görünüyordu, ancak gol ona ekstra enerji verdi.
Diao 8: nihayet geri döndü. 28 dakikada gol ve asistle maçı yönlendirdi. Tıpkı bir yıl önce olduğu gibi, Fabregas'ın sezon finali için elindeki en önemli koz.
(77' Kuhn 6,5: kendini göstermek için birkaç dakikası vardı ve hemen kanatta slalom yapıp Perrone'nin 5-0'lık golüne asist yaptı. O da var)
Douvikas 7,5: Neredeyse dokunduğu ilk topta gol attı. Bu, onu Lautaro'nun 3 puan gerisinde, golcü sıralamasında ikinci sıraya taşıyan 11. lig golü.
(59' Morata 5,5: gol şöleninde sadece o eksik. Formda değil ve bu belli oluyor).
Teknik Direktör Fabregas: 6,5: Her şey çok kolaydı
PISA NOTLARI
Nicolas 5: 5 gol çok fazla ve ilk iki golde elinden bir şey gelmedi. Üçüncü golden itibaren kendi direğinde zayıf ve tepkisiz kaldı.
Caracciolo 5: Maç boyunca Diao'yu durdurmakta zorlandı, tüm takımla birlikte dengesini kaybetti.
Albiol 4,5: Como forvetlerinin dikey hareketlerini durdurmada yavaş ve beceriksizdi.
Canestrelli 5: Birkaç kez sert müdahalelerle direnmeye çalıştı, ancak o da erken pes etti
(77' Iling Jr. sv)
Leris 5,5: 3-5-2 sisteminde bir kanat oyuncusunun görevi sadece hücumdan ibaret olsaydı bu yeterli olurdu, ancak çok fazla koşuyor ve savunmada zayıf kalıyor.
Hojholt 5: Orta sahada neredeyse hiç varlık gösteremedi.
Akinsanmiro 4,5: Bu kez Inter'in yetenekli oyuncusu, hem hücum desteği hem de neredeyse hiç olmayan savunma filtresi konusunda tamamen başarısız oldu
(46' Meister 6: En azından biraz daha fiziksel güç katarak deniyor. Golü de atıyor, ancak Stoijlkovic ofsayttaydı).
Loyola 5: Hücuma katkı sağlamıyor ve savunmada zorlanıyor, kötü
(64' Stengs 5: o da ortada yoktu)
Angori 4,5: Diğer kanat oyuncusu Leris'e kıyasla hiç hücum yapamıyor
Tramoni 5: Saha içinde birkaç hareket ve ilk yarının ortasında tek bir atak. Bu yeterli değil
(77' Piccinini notsuz),
Moreo 5: Tek hücum silahı olarak seçildi, Como'nun stoperlerinin baskısı altında "yutuldu"
(51' Stojilkovic 6: bir gol, Meister'in golüne yol açan pas. Her ikisi de ofsayt nedeniyle iptal edildi, ama en azından Pisa'nın karanlığında zayıf bir ışık oldu).
Teknik Direktör Hiljemark 5: Pisa'nın direnişi sadece 6 dakika sürdü ve Como ile olan teknik farkın ötesinde, başından beri eksik olan şey mücadele arzusuydu. Ve sıralama giderek daha da karmaşık hale geliyor