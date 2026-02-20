Goal.com
Claudia Martinez NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Claudia Martinez: Paraguay'ın genç golcü yıldızı, Trinity Rodman ve Washington Spirit ile bir araya gelmeye hazırlanıyor

Geçen yılki Copa America Femenina'da izlenecek çok sayıda büyük isim vardı. Marta'nın uluslararası futboldan emekliliğinden dönüşü, turnuvaya girerken en önemli haberdi. Real Madrid'den Linda Caicedo, Chelsea'den Mayra Ramirez ve Manchester City'den Kerolin gibi yıldızlar da parlamaya hazırdı. Ancak bu tür etkinlikler, yeni isimlerin ön plana çıkması için de bir platform sağlar ve Paraguaylı 17 yaşındaki Claudia Martinez de tam olarak bunu başardı.

Güney Amerika'nın güçlü takımlarından birinde oynamamasına ve milli takımının en genç oyuncusu olmasına rağmen, Martinez beş maçta altı gol atarak Paraguay'ın turnuvada beşinci olmasını sağladı ve bunun sonucunda Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.

Güney Amerika'daki kadın futbolunu yakından takip edenler, Martinez'in adını duymuşlardır. O yılın başlarında 17 yaş altı kıta şampiyonasında parlayan Martinez, bir önceki yıl Copa Libertadores'e katılmaya hak kazanan Club Olimpia'nın birinci takımında forma giyiyordu. Ancak 2025 yazında, neredeyse 1 milyon dolar değerinde bir transferle yurt dışına ilk kez adım atarak, 2026'da takip edilmesi gereken en heyecan verici genç yeteneklerden biri haline geldi.

  • Sharon Siakaloba Claudia Martinez Zambia Paraguay Women 2025 Getty Images

    Her şeyin başladığı yer

    Brezilya sınırındaki Capitan Bado'da doğan Martinez, büyürken en çok handbolla ilgileniyordu ve bu sporu çok seviyordu. Ancak babası Timeteo futbol oynuyordu ve kızını maçlarına götürerek, kuzenleri ve okuldaki erkek arkadaşlarıyla oynadığı bu spora aşık olmasını sağladı. Daha sonra, beş kişilik bir takıma katıldı ve 15 yaşında, memleketinden Paraguay'ın başkenti Asuncion'a taşındığında Sportivo Ameliano'ya katıldı.

    Bu, yaklaşık 400 kilometre güneydeki bir yerdi ve beraberinde birçok değişiklik getirdi. Öncelikle, Capitan Bado'da insanlar Guarani ve Portekizce konuşuyordu. Asuncion'da Martinez, İspanyolca'sını geliştirmek zorunda kalacaktı. Ancak genç kız için daha heyecan verici olan, futbolun daha yaygın olmasıydı.

    Martinez geçen yıl La Nacion'a verdiği röportajda, "Asuncion'a geldiğimde, devasa 11 kişilik sahalar gördüm. Çok etkileyiciydi. Daha önce hiç böyle bir sahada oynamamıştım. Bu benim için çok yeni bir şeydi, ama çabuk adapte oldum" dedi.

    Bir yıl sonra, şehrin en başarılı kulübü olan Club Olimpia'ya transfer oldu ve Paraguay genç milli takımlarında ilk kez forma giydi. 2024'te Copa Libertadores'te oynadı ve hem U17 Güney Amerika Şampiyonası'nda hem de U20 Kadınlar Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti. Böylece, gelecek vaat eden kariyerinde daha büyük sahnelere adım atmaya başladı.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Büyük fırsat

    2025 yılında Martinez kendini dünyaya tanıttı. İlkbaharda U17 Güney Amerika Şampiyonası'nda en golcü oyuncu olarak bitirip Paraguay'ın herhangi bir seviyede ilk kez kadınlar futbol şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan genç forvet, bu ivmeyi 2024 sonunda ilk kez forma giydiği A milli takımla katıldığı ilk büyük turnuvaya taşıdı.

    Paraguay'ın turnuvadaki ilk maçında Bolivya'ya karşı ilk on birde sahaya çıkan Martinez, 4-0'lık galibiyette hat-trick yaptı. Birkaç hafta sonra olağanüstü bir final maçına çıkacak olan Kolombiya ve Brezilya'ya karşı goller attıktan sonra, grup aşamasını Venezuela'ya karşı son dakikada attığı galibiyet golüyle tamamladı. Bu, Paraguay'ın yarı finale yükselmesine yetmedi, ancak beşincilik maçına kalmayı başardılar ve Şili'yi yenerek 2027 Pan Amerikan Oyunları'na katılma hakkı kazandılar.

    Turnuvanın sonunda Martinez, Brezilya'dan Amanda Gutierres ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaşırken, 17 yaşında Copa America En İyi 11'e seçilerek bireysel başarıya da ulaştı.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Nasıl gidiyor?

    Beklendiği gibi, böylesine büyük bir sahnedeki performansları dünyanın en iyi kulüplerinin dikkatini çekti ve ESPN'ye göre, Washington Spirit 950.000 dolar (697.000 sterlin) gibi muazzam bir ücret ödeyerek onu kadrosuna kattı. Bu transfer, kadın futbol tarihinin en pahalı 10 transferi arasında yer alıyor.

    Martinez, bir yıl uzatma opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme imzaladı ve ilk sezonunda NWSL'nin en heyecan verici forvetlerinden bazılarıyla takım arkadaşı olacak. Bunlar arasında, Spirit ile rekor bir sözleşme imzalayan ABD'li yıldız Trinity Rodman da bulunuyor.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    En büyük güçlü yönler

    Martinez'in en büyük gücünün ne olduğu açıktır: bitiriciliği. Sağ ayağındaki güçlü vuruş ve sol ayağını da yeterince iyi kullanabilmesi, tereddüt etmeden yaptığı bir şey, bu konuda ona yardımcı oluyor. Topun olmadığı yerlerdeki harika hareketleri sayesinde birçok gol pozisyonuna girebilen, muhteşem hızıyla rakip savunmanın arkasında tehlike yaratan ve güçlü teknik özellikleri sayesinde her zaman diğer oyuncuların paslarına güvenmek zorunda kalmayan Martinez, en üst düzeyde bir golcü olmak için gereken birçok özelliğe sahiptir.

    18 yaşındaki oyuncunun, takımı topu elinde tutmadığında da etkileyici bir performans sergilediği de dikkat çekicidir, ki bu genç forvetlerde her zaman görülen bir durum değildir. Defansif görevine kendini adamış olması, iyi bir tutum ve karakterin önemli bir göstergesidir.

  • Gisele Thompson Claudia Martinez USWNT Paraguay 2026Getty Images

    İyileştirme alanı

    Martinez'in gençlik seviyesinde bu niteliklerini düzenli olarak sergilediğini gördük ve geçen yılki Copa America'da elde ettiği başarı olağanüstüydü, ancak genç oyuncunun bir sonraki adımı, NWSL gibi üst düzey bir ligde her hafta kalitesini göstermek olacak.

    18 yaşındaki Martinez'in hala oldukça zayıf olması şaşırtıcı değil ve ABD ve ötesindeki savunmacılara meydan okumak ve genel olarak daha fazla tehdit oluşturmak için fiziksel olarak gelişmesi gerekecek. Ancak bunlar endişe verici kusurlar değil ve onun yaşında ve deneyiminde bir oyuncu için doğal kusurlar, zamanla üzerinde çalışabileceği türden kusurlar.

  • Sam KerrGetty Images

    Sıradaki... Sam Kerr mi?

    Çeşitli bitirişleri, çevikliği, her iki ayağını da kullanma becerisi ve gösterdiği harika golcü içgüdüsüyle, Martinez bazen Sam Kerr'i andırıyor. Kerr, fiziksel açıdan çok daha güçlü ve rakip savunmacılar için çok daha zorlu bir rakip, ki bu yaş ve deneyim farkı göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Avustralyalı oyuncu ayrıca Martinez'in henüz tam olarak gösteremediği bariz hava hakimiyeti gücüne de sahip.

    Ancak genç oyuncu, hava toplarında tehdit oluşturabilecek potansiyeli gösterdi ve fiziksel özellikleri gibi, bu da zamanla geliştirebileceği bir özellik.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2026Getty Images

    Sırada ne var?

    Martinez'in NWSL'de nasıl bir performans sergileyeceğini görmek çok ilginç olacak. Genç oyuncu, şu anda Paraguay ile U20 CONMEBOL Kadınlar Şampiyonası'nda olduğu için lige biraz dezavantajlı bir şekilde girecek. Ülkesinin bu turnuvanın final aşamasına ulaşmasına yardımcı olan Martinez, 28 Şubat'ta oynanacak final maçlarına kadar uzakta olacak, bu nedenle yeni sezon başlamadan iki haftadan az bir süre önce Spirit takım arkadaşlarıyla bir araya gelemeyecek.

    Sonuç olarak, forvetin ABD'deki ilk sezonunda gelişmesi biraz zaman alabilir ve ayrıca Martinez'in yıldızlarla dolu hücumda nereye sığacağı da merak konusu. Rodman'ın yanı sıra, Croix Bethune'un sürpriz ayrılığına rağmen, Spirit'in kadrosunda Nijerya'dan Gift Monday, Kolombiya'dan oyun kurucu Leicy Santos, İtalya'dan forvet Sofia Cantore ve Fildişi Sahili'nden Rosemonde Kouassi gibi isimler bulunuyor.

    Bu, kadroda büyük bir rekabet olduğu anlamına geliyor, ancak bunun diğer tarafı, Martinez'in takıma girip hemen başarılı olması için büyük bir baskı olmayacağıdır. Tüm bu destek, bu yetenekli genç forvetin öğrenmesi ve gelişmesi için mükemmel bir ortam yaratacaktır. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, Paraguay'ın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma çabalarında önemli bir rol oynayacağı büyük bir yıl olacak.

