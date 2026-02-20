Claudia Martinez: Paraguay'ın genç golcü yıldızı, Trinity Rodman ve Washington Spirit ile bir araya gelmeye hazırlanıyor

Güney Amerika'nın güçlü takımlarından birinde oynamamasına ve milli takımının en genç oyuncusu olmasına rağmen, Martinez beş maçta altı gol atarak Paraguay'ın turnuvada beşinci olmasını sağladı ve bunun sonucunda Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı.
Güney Amerika'daki kadın futbolunu yakından takip edenler, Martinez'in adını duymuşlardır. O yılın başlarında 17 yaş altı kıta şampiyonasında parlayan Martinez, bir önceki yıl Copa Libertadores'e katılmaya hak kazanan Club Olimpia'nın birinci takımında forma giyiyordu. Ancak 2025 yazında, neredeyse 1 milyon dolar değerinde bir transferle yurt dışına ilk kez adım atarak, 2026'da takip edilmesi gereken en heyecan verici genç yeteneklerden biri haline geldi.