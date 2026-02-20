Claudia Martinez: Paraguay'ın genç golcü yıldızı, Trinity Rodman ve Washington Spirit ile bir araya gelmeye hazırlanıyor

Brezilya sınırındaki Capitan Bado'da doğan Martinez, büyürken en çok handbolla ilgileniyordu ve bu sporu çok seviyordu. Ancak babası Timeteo futbol oynuyordu ve kızını maçlarına götürerek, kuzenleri ve okuldaki erkek arkadaşlarıyla oynadığı bu spora aşık olmasını sağladı. Daha sonra, beş kişilik bir takıma katıldı ve 15 yaşında, memleketinden Paraguay'ın başkenti Asuncion'a taşındığında Sportivo Ameliano'ya katıldı.

Bu, yaklaşık 400 kilometre güneydeki bir yerdi ve beraberinde birçok değişiklik getirdi. Öncelikle, Capitan Bado'da insanlar Guarani ve Portekizce konuşuyordu. Asuncion'da Martinez, İspanyolca'sını geliştirmek zorunda kalacaktı. Ancak genç kız için daha heyecan verici olan, futbolun daha yaygın olmasıydı.

Martinez geçen yıl La Nacion'a verdiği röportajda, "Asuncion'a geldiğimde, devasa 11 kişilik sahalar gördüm. Çok etkileyiciydi. Daha önce hiç böyle bir sahada oynamamıştım. Bu benim için çok yeni bir şeydi, ama çabuk adapte oldum" dedi.

Bir yıl sonra, şehrin en başarılı kulübü olan Club Olimpia'ya transfer oldu ve Paraguay genç milli takımlarında ilk kez forma giydi. 2024'te Copa Libertadores'te oynadı ve hem U17 Güney Amerika Şampiyonası'nda hem de U20 Kadınlar Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti. Böylece, gelecek vaat eden kariyerinde daha büyük sahnelere adım atmaya başladı.