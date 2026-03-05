Getty Images Sport
Çılgın istatistik, Arsenal'in Brighton'ı yendiği maçta oyuna yeniden başlaması için otuz dakikadan fazla süre harcadığını gösteriyor
Arsenal'in şaşırtıcı yeniden başlama istatistiği açıklandı
Opta'nın istatistiklerine göre, Arsenal Brighton karşısında oyunu yeniden başlatmak için toplam 30 dakika 51 saniye harcadı. Bu dikkat çekici rakam, bu sezon Premier Lig maçlarında yeniden başlatma için harcadıkları en uzun süreyi temsil ediyor. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, maçın geleneksel 90 dakikasının yaklaşık üçte biri, kuzey Londralıların topu tekrar oyuna sokmak için harcadıkları süre ile geçti. Gecikmeler, çeşitli duran top durumlarına titizlikle yayıldı ve Gunners, köşe vuruşları, kale vuruşları, taç atışları ve serbest vuruşlar sırasında zamanı yoğun bir şekilde yönetti. Bu rutin geçişleri kasıtlı olarak yavaşlatarak Arsenal, oyunun ritmini etkili bir şekilde bozdu, Brighton'ın momentumunu boğdu ve Amex'teki ev sahibi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Hurzeler, Gunners'ın karanlık sanatlarını eleştiriyor
"Bugün futbol oynamaya çalışan tek bir takım vardı bence... Ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. İyi iş çıkarmak istiyorum. Oyuncularımın gelişmeye devam etmesini, sahada futbol oynamaya devam etmesini istiyorum," dedi Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra öfkeyle. Seagulls teknik direktörü, lig liderinin taktiksel davranışlarından bıkmış ve saatin ziyaretçiler tarafından tüketilirken, adil bir oyun oynamak isteyen tek takımın kendi takımı olduğunu iddia etti.
33 yaşındaki teknik adam, modern futbolun duraklamalara olan bağımlılığını değerlendirirken çekinmedi ve şunları söyledi: "Sonuçta, elbette her takım zamanı yönetir ve boşa harcar, ama bence bir sınır olmalı ve bu sınır Premier League tarafından belirlenmeli. Sınır hakemler tarafından belirlenmeli, şu anda istediklerini yapıyorlar. Şu anda odadaki herkese bu futbol maçını gerçekten beğenip beğenmediklerini sorsam, belki bir kişi Arsenal'in büyük bir hayranı olduğu için elini kaldırır, ama onun dışında kimse kaldırmaz."
Arsenal gerçekten en kötü suçlu mu?
Kuzey Londralılar görünüşe göre oyun yönetimine öncelik verdiler. Verilere göre Arsenal, köşe vuruşları, kale vuruşları, taç atışları ve serbest vuruşlardan topu oyuna sokmak için ortalama 31,4 saniye harcadı. Ancak Hurzeler'in öfkesi bir yana, rakamlara daha derinlemesine bakıldığında modern futbolun durumu hakkında biraz farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Opta'ya göre, her yeniden başlama için 31,4 saniye yüksek bir süre olsa da, bu bir anomali değildir. Aslında, 2025-26 sezonunda Premier Lig maçlarında bir takımın oyunu yeniden başlatmak için bu ortalamadan daha uzun süre harcadığı 195 örnek vardır.
Arteta gürültüyü önemsemiyor
Gerginlik sahada bitmedi, Arteta maç sonrası basın toplantısında Hurzeler'in sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Rakip teknik adamın Arsenal'in "kendi kurallarını koyduğunu" ve maçın akışını manipüle ettiğini söylediği kendisine aktarıldığında, İspanyol teknik adam bu iki takımın karşılaştığı her maçta tekrarlanan bir tema olarak bu şikayetleri hemen reddetti.
"Ne sürpriz! Hayır. Önceki maçlara bakarsanız, ondan her zaman bu tür yorumlar duyarsınız" diye yanıtladı Arteta. Arsenal menajeri eleştirilerden rahatsız görünmüyordu ve 90 dakika boyunca Brighton'ın 13 şut atmasına karşılık Arsenal'in sadece 4 şut atmasına rağmen, takımını ligin zirvesinde 7 puan farkla liderliğe taşıyan sonuca odaklanıyordu.
Modern Premier League döneminde "karanlık sanatlar" ve zaman kaybettirme konusundaki tartışmalar şüphesiz devam edecek olsa da, Gunners yöntemleri konusunda açıkça pişmanlık duymuyor. Taktikler sonuç verdiği sürece, Arsenal'in odak noktası şampiyonluk yarışı olmaya devam edecek ve şikayetler rakip takımlara bırakılacak.
