Çılgın istatistik, Arsenal'in Brighton'ı yendiği maçta oyuna yeniden başlaması için otuz dakikadan fazla süre harcadığını gösteriyor

"Bugün futbol oynamaya çalışan tek bir takım vardı bence... Ben asla bu şekilde kazanmaya çalışan bir teknik direktör olmayacağım. İyi iş çıkarmak istiyorum. Oyuncularımın gelişmeye devam etmesini, sahada futbol oynamaya devam etmesini istiyorum," dedi Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra öfkeyle. Seagulls teknik direktörü, lig liderinin taktiksel davranışlarından bıkmış ve saatin ziyaretçiler tarafından tüketilirken, adil bir oyun oynamak isteyen tek takımın kendi takımı olduğunu iddia etti.

33 yaşındaki teknik adam, modern futbolun duraklamalara olan bağımlılığını değerlendirirken çekinmedi ve şunları söyledi: "Sonuçta, elbette her takım zamanı yönetir ve boşa harcar, ama bence bir sınır olmalı ve bu sınır Premier League tarafından belirlenmeli. Sınır hakemler tarafından belirlenmeli, şu anda istediklerini yapıyorlar. Şu anda odadaki herkese bu futbol maçını gerçekten beğenip beğenmediklerini sorsam, belki bir kişi Arsenal'in büyük bir hayranı olduğu için elini kaldırır, ama onun dışında kimse kaldırmaz."