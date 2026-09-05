90'+1' - İNTER ÖNE GEÇTİ, LAUTARO MARTINEZ! Korner sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde top Akanji'ye geliyor, o da Arjantinliye çıkarıyor: tek dokunuş, duble ve 3-2.
90' - Anguissa bir kez daha inanılmaz bir fırsatı harcadı; Lucca'nın vurduğu topa kaleye iki metre mesafede dokundu ve akılalmaz şekilde dışarı gönderdi.
89' - Neres iyiliğe iyilikle karşılık verdi! De Bruyne onu topla buluşturdu, Barella kaydı ve Brezilyalı hareket halindeki penaltı gibi bir pozisyonda topu üstten dışarı vurdu.
88' - Thuram ne kaçırdı! Calhanoglu'nun ceza sahasına ara pasında Fransız, kaleye birkaç metre mesafeden topu çok auta gönderdi.
82' İNTER BERABERLİĞİ YAKALADI, THURAM! Carlos Augusto'nun soldan ortasında yükselen Fransız, daha önceki bir mücadelede yerde kalan Rrahmani'ye rağmen kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı.
78' - Inter yükleniyor, Thuram sağdan kaçıp sert vurdu ama top yan ağlarda kaldı.
74' - Calhanoglu'nun kullandığı kornerde Carlos Augusto kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
73' - Thuram direğe takıldı! Diuof'un sağdan ortasında Fransız, Rrahmani'nin üzerinden yükseldi ama uzak direğe nişanlanan top direkten döndü. Inter 2-2'ye çok yaklaştı.
59' - Yine Dimarco, yine Lautaro; ancak arka direğe gönderilen orta çok sert, Arjantinli topu üstten auta yolladı.
55' - İNTER FARKI BİRE İNDİRDİ, LAUTARO! Barella ortaladı, Dimarco imkânsıza yakın bir pozisyondan topu içeri çevirdi, Arjantinli de iki adım mesafeden sadece topu ağlara bırakıp skoru 1-2 yaptı.
53' - NAPOLI FARKI İKİYE ÇIKARDI, HOJLUND! Danimarkalı oyuncudan uzaktan sol ayağıyla öldürücü bir yerden vuruş, top Martinez'in uzanamayacağı noktadan ağlara gitti. Napoli birkaç dakika içinde skoru 2-0'a getirdi.
52' - Inter'in cevabı geldi: Zielinski bekletmeden vurdu, Meret kornere çeldi.
50' - NAPOLI ÖNE GEÇTİ, POLITANO! Inter savunmasının Barella ve Bastoni ile çıkarken yaptığı hatada kanat oyuncusu Alisson Santos'tan pası aldı; bir kez vurdu, iki kez vurdu ve savunma duvarına takıldı ama üçüncüde hedefi bulup skoru 1-0 yaptı.
49' - İNTER PENALTI İSTEDİ! Barella, Rrhamani'den topu kaptıktan sonra Lobotka'nın ceza sahasında elle oynadığını savunarak yoğun itirazda bulundu. Sozza oyunu devam ettirdi, VAR'dan da çağrı gelmedi: Inter çılgına döndü.
45'4' - Dimarco direğe takıldı! 25 metreden kullanılan sol ayaklı serbest vuruş üst direğe çarptı, Meret ise yerinden kıpırdayamadı.
45'+2' - Inter cevap verdi! Lautaro soldan delip geçti, Di Lorenzo uzaklaştırdı ama Arjantinli topu yeniden kazanıp sert vurdu: Meret kornere çeldi!
45'+1 - Hojlund mutlak golü kaçırdı! Sağdan kullanılan kornerde yapılan aşırtmada top Danimarkalıya geldi; kontrol edip sol ayağının ucuyla kötü vurdu, zayıf kalan top Martinez için kolay oldu.
35' - Bisseck'ten inanılmaz bir hareket; ceza sahası çizgisi önünde Rafa Marin'e bacak arasından geçip sol ayağıyla falsolu bir vuruş denedi, top az farkla auta gitti.
29' - Yine Anguissa, Hojlund'un geriye çıkardığı topa arkadan tamamladı: belirleyici müdahale Akanji'den geldi, topu kornere çelmeyi başardı.
24' - Yine Esposito, Dimarco'nun ortasında döne döne yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
11' - Pio Esposito denedi, ceza sahasında güzel bir dönüşle vurdu ama top Meret'te kaldı.
6' - Martinez'den Anguissa'ya mucize kurtarış! Alisson soldan kaçtı, Kamerunlu oyuncuya penaltı noktası civarına doğru çıkardı; o da ilk anda dönerek vurdu, Inter kalecisinden olağanüstü bir refleks geldi ve Napoli'nin öne geçmesine izin vermedi, ardından Politano'nun ikinci vuruşunu da çıkardı.
2' - Inter adına hemen büyük fırsat! Lautaro'nun ceza sahası çizgisi önünde kafayla indirdiği topta Diouf, topa gelişine köşeye vurdu; Meret'nin harika kurtarışı topu kornere gönderdi.