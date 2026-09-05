Serie A'da 3. hafta

Inter-Napoli 3-2

Goller: 50' Politano (N), 53' Hojlund (N), 56' Lautaro Martinez (I), 82' Thuram (I), 90'+1' Lautaro Martinez (I).





Son sezonlara damga vuran, Scudetto yarışının simge mücadelesi Serie A'nın üçüncü haftasında da büyük bir heyecana sahne oldu: Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda saat 18.00'de başlayan maçta, Cristian Chivu yönetimindeki son İtalya şampiyonu Inter, Massimiliano Allegri'nin geçen sezonun ikincisi Napoli'sini 0-2'den 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, son İtalya şampiyonluklarını kendi aralarında paylaşan iki takımın mücadelesine sahne oldu.





Önce Politano ve Hojlund ağları sarstı, ardından geri dönüşe Lautaro ile imza atıldı; Arjantinli yıldız 91. dakikadaki galibiyet golü de dahil olmak üzere iki gol kaydederken, Thuram da skora katkı verdi. Final bölümünde iki takım da birçok fırsat yakaladı, Inter penaltı itirazlarında bulundu; itirazın nedeni, Lobotka'nın ceza sahasında elle oynadığı iddiasıydı. Napoli ise son bölümde fazla geriye çekildi ve maçı kaybetti.





Ancak bu sezon başlangıçlar farklı oldu; Inter, üçte üç yaparak 9 puanla zirvede yer alırken, Como'ya sahasında yenilen Napoli ise daha önce Cenova'da aldığı galibiyetin ardından 3 puanda kaldı: İki rakip arasında şimdiden 6 puanlık fark oluştu.



















