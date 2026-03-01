"Çılgın birkaç ay olacak" - Rob Mac, Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme mücadelesi devam ederken heyecanlanıyor

Wrexham tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor ve FA Cup'ta Chelsea ile karşılaşarak şimdiye kadarki masalsı hikayelerinin en büyük zorluğuyla karşı karşıya kalacak. The Blues, Liam Rosenior yönetiminde istikrarlı bir başlangıç yaptı ve Championship takımına elenmenin şokunu yaşamak istemeyecektir. Menajer, oyuncularına yaklaşan FA Cup beşinci tur maçı ile ilgili dışardaki gürültüyü görmezden gelmeleri için özel olarak meydan okuduğunu açıkladı. "FA Cup'a odaklanıp buraya gelmeyen bir takım olmak istemedim" diye ekledi. "Bizim tarzımız bu değil, ama bu işi hallettik ve şimdi sadece FA Cup haftasını kucaklamak ve keyfini çıkarmak istiyorum, çünkü bu tura gelmek ve ilk altı arasında yer almak için çok çalıştık."