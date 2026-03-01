Getty
"Çılgın birkaç ay olacak" - Rob Mac, Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme mücadelesi devam ederken heyecanlanıyor
Wrexham, Premier Lig'i hayal ediyor
Wrexham'ın bu sezonki başarısı, SToK Cae Ras'tan uzakta elde ettiği müthiş bir rekor üzerine inşa edildi. Kuzey Galler ekibi, deplasmanlarda 18 puanlık bir potansiyelin 16'sını topladı ve baskı altında sonuçları zorlayarak elde etmelerini sağlayan taktiksel esnekliğini gösterdi. Her geçen hafta, Wrexham'ın Premier League'in vaat edilen topraklarına ulaşma ihtimali bir fanteziden çok, matematiksel bir olasılık haline geliyor. En üst ligde zengin bir geçmişe sahip olan Charlton'ı yenmesi, ligin geri kalanına niyetini gösteren bir adım oldu. Sezonun bitmesine hala uzun bir süre var, ancak Parkinson'un oyuncularının gösterdiği istikrar, yüksek riskli bir yükselme yarışının baskısıyla başa çıkabilecek kapasitede olduklarını gösteriyor.
Mac havada özel bir koku alıyor.
Kulüp, arka arkaya üç kez üst üste yükselme hedefinde beklentileri aşmaya devam ederken, ortak sahibi Rob Mac heyecanını hemen paylaştı. Sonuçları ve takımın arkasında oluşan ivmeyi değerlendiren Rob Mac, sosyal medyada kampanyanın son aşamasına yönelik beklentilerini dile getirdi. Ryan Reynolds ile birlikte kulübün yükselişinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen Always Sunny yıldızı, Racecourse Ground ile ilişkili herkes için "Çılgın birkaç ay olacak" diyerek havada özel bir şeylerin kokusunu aldığını açıkça belirtti.
Noel'den bu yana Wrexham'ın muhteşem formu
Wrexham, Noel gününden bu yana ikinci ligdeki diğer tüm takımlardan daha fazla puan topladı ve dördüncü kez üst üste yükselme şansını koruduğunu gösterdi. Phil Parkinson, Charlton'da 1-0 galip gelerek Şampiyonluk'ta iyi deplasman performansını sürdüren Wrexham takımının direncini övdü. Parkinson, BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Galibiyet için inanılmaz bir direnç gösterdik. Biraz baskı altındaydık ama bugün ceza sahasını savunma şeklimiz olağanüstüydü ve bunu başarmak bizim için çok önemliydi."
Chelsea, FA Kupası'nda bekliyor
Wrexham tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor ve FA Cup'ta Chelsea ile karşılaşarak şimdiye kadarki masalsı hikayelerinin en büyük zorluğuyla karşı karşıya kalacak. The Blues, Liam Rosenior yönetiminde istikrarlı bir başlangıç yaptı ve Championship takımına elenmenin şokunu yaşamak istemeyecektir. Menajer, oyuncularına yaklaşan FA Cup beşinci tur maçı ile ilgili dışardaki gürültüyü görmezden gelmeleri için özel olarak meydan okuduğunu açıkladı. "FA Cup'a odaklanıp buraya gelmeyen bir takım olmak istemedim" diye ekledi. "Bizim tarzımız bu değil, ama bu işi hallettik ve şimdi sadece FA Cup haftasını kucaklamak ve keyfini çıkarmak istiyorum, çünkü bu tura gelmek ve ilk altı arasında yer almak için çok çalıştık."
