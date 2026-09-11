24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Çılgın bir gol başlangıcı: Raphinha, Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı

FEATURES
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Barcelona
Real Madrid
M.City
Raphinha
K. Mbappe
E. Haaland
I. Toney
İspanya

Her 49 dakikada bir gol: Raphinha, Avrupa'nın büyük golcülerini utandırıyor

Raphinha'nın sezona giriş performansı, Barcelona tarihinde doğrudan yerini aldı. Brezilyalı oyuncu, Katalan takımının bu sezonki ilk beş maçının tamamında gol atarak Blaugrana tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Önceki sezonlarda iki forvet, İspanya Ligi'nin ilk 5 haftasında gol atmayı başarmıştı: 1950-1951 sezonunda César Rodríguez ve 2009-2010 sezonunda Zlatan Ibrahimovic. 

Ancak Raphinha, Ligi'de şu ana kadar yalnızca 4 hafta oynadı; çünkü Barça'nın beşinci maçı Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

Raphinha, Barcelona'nın şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda gol attı. Elche karşısında iki gol, Athletic Bilbao karşısında bir gol, Rayo Vallecano karşısında iki gol daha ve Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında bir gol kaydetti. Ardından bu gol serisini Avrupa kupasına taşıyarak Feyenoord'u 5-1 yendikleri maçta iki gol attı.

Sport gazetesi, Brezilyalı oyuncunun sezona önceki sezonlarda sergilediklerinden çok daha üstün bir seviyede başladığını ve kariyeri boyunca hiç ulaşamadığı gol rakamlarına eriştiğini belirtti. Gazeteye göre bu rakamlar artık kendisini yalnızca İspanya Ligi'nin en iyi forvetleriyle değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın en dikkat çeken golcülerinden bazılarıyla da kıyaslamasına imkân tanıyor.

Raphinha, Barcelona'nın ilk 5 resmi maçında 8 gol attı: İspanya Ligi'nde 6 gol ve Feyenoord karşısındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk çıkışında 2 gol. Sahada toplamda yaklaşık 390 dakika görev alarak yaklaşık her 49 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

Bu seri, kulüp tarihine geçmesini de sağladı. Şimdiye kadar Barcelona'da hiçbir oyuncu, tek bir sezonun farklı kupalar arasında dağılan ilk 5 maçında gol atmamıştı. 

Avrupa maçından önce Raphinha, İspanya Ligi'nin ilk 4 haftasında gol atan Barcelona tarihindeki altıncı oyuncu olmuştu ve böylece Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas ve Lionel Messi gibi isimlerin izinden gitti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Mbappe ve Haaland'ı geride bırakmak

    İspanya Ligi'nde istatistiksel üstünlük daha da belirgin görünüyor. Raphinha 319 dakikada 6 gol atıp 1 asist yaptı ve şu anda müsabakanın gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Ayrıca ilk 4 haftada Barcelona'nın kaydettiği 17 golün üçte birinden fazlasını tek başına attı.

    Ancak karşılaştırma İspanya Ligi sınırlarını aşıyor; zira şu ana kadar Avrupa'nın beş büyük liginde Raphinha'dan daha fazla gol atan hiçbir oyuncu yok. 

    Brezilyalı yıldız, 6 golle listenin zirvesinde bulunuyor ve her biri 5'er gol kaydeden Roma oyuncusu Donyell Malen ile Rayo Vallecano oyuncusu Sergio Camello'nun önünde yer alıyor. 

    İspanya Ligi'nde ise Kylian Mbappé, Fermín López ve Lamine Yamal, her biri 4'er golle listede boy gösteriyor.

    Şampiyonlar Ligi'ni de eklersek, Raphinha'nın resmi gol sayısı 8'e ulaşıyor; Mbappé ise Real Madrid ile Inter Milan maçında bu sezonki ilk Avrupa golünü hanesine ekledikten sonra 5 gole ulaştı.

    Öne çıkan dünya çapındaki isimler arasında, sezona Manchester City ile güçlü başlayan Erling Haaland da geliyor.

    Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında takımının 2 golünü attıktan sonra bu sezon 5 gole ulaştı. Bu mükemmel bir oran, ancak yine de Raphinha'nın şu ana kadarki ortalamasının altında kalıyor.

    Karşılaştırma Avrupa'nın ötesine genişlerse, dikkat çekici gol rakamlarıyla bir başka isim ortaya çıkıyor: Ivan Toney. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin forveti, Suudi Roshn Ligi'nin ilk 6 haftasında 8 gol kaydetti.

    Böylece Toney, Raphinha'nın gol sayısına eşitledi, ancak bunun için bir maç fazlaya ve lig maçlarında 515 dakika süreye ihtiyaç duydu.

    • Reklam
  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    8 golün 7'si penaltı olmadan

    Rafinha'nın gol atmak için uzun süreye ihtiyacı yok; sekiz golü 5 maçta geldi ve bunların yalnızca bir tanesini penaltıdan kaydetti.

    İspanya La Liga'da 319 dakikada 6 gol attı; bu da yaklaşık her 53 dakikada bir gol anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki golü de eklendiğinde bu ortalama her 49 dakikada bir gole düşüyor.

    Sezon henüz başındayken benzer bir ortalamayı aylarca sürdürmek neredeyse imkânsız görünüyor. Ancak 5 maçın ardından gerçek tartışmaya kapalı: Rafinha 8 gol attı ve her 49 dakikada bir gol kaydediyor. Şu an itibarıyla Mbappe ve Haaland'ı, hatta büyük Avrupa liglerindeki gol krallığı için yarışan hemen hemen tüm forvetleri geride bırakan bir ortalamayla gol atıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin