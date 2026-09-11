Çılgın bir gol başlangıcı: Raphinha, Mbappe ve Haaland'ı geride bıraktı

Raphinha'nın sezona giriş performansı, Barcelona tarihinde doğrudan yerini aldı. Brezilyalı oyuncu, Katalan takımının bu sezonki ilk beş maçının tamamında gol atarak Blaugrana tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Önceki sezonlarda iki forvet, İspanya Ligi'nin ilk 5 haftasında gol atmayı başarmıştı: 1950-1951 sezonunda César Rodríguez ve 2009-2010 sezonunda Zlatan Ibrahimovic.

Ancak Raphinha, Ligi'de şu ana kadar yalnızca 4 hafta oynadı; çünkü Barça'nın beşinci maçı Şampiyonlar Ligi'ndeydi.

Raphinha, Barcelona'nın şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda gol attı. Elche karşısında iki gol, Athletic Bilbao karşısında bir gol, Rayo Vallecano karşısında iki gol daha ve Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında bir gol kaydetti. Ardından bu gol serisini Avrupa kupasına taşıyarak Feyenoord'u 5-1 yendikleri maçta iki gol attı.

Sport gazetesi, Brezilyalı oyuncunun sezona önceki sezonlarda sergilediklerinden çok daha üstün bir seviyede başladığını ve kariyeri boyunca hiç ulaşamadığı gol rakamlarına eriştiğini belirtti. Gazeteye göre bu rakamlar artık kendisini yalnızca İspanya Ligi'nin en iyi forvetleriyle değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve dünyanın en dikkat çeken golcülerinden bazılarıyla da kıyaslamasına imkân tanıyor.

Raphinha, Barcelona'nın ilk 5 resmi maçında 8 gol attı: İspanya Ligi'nde 6 gol ve Feyenoord karşısındaki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk çıkışında 2 gol. Sahada toplamda yaklaşık 390 dakika görev alarak yaklaşık her 49 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

Bu seri, kulüp tarihine geçmesini de sağladı. Şimdiye kadar Barcelona'da hiçbir oyuncu, tek bir sezonun farklı kupalar arasında dağılan ilk 5 maçında gol atmamıştı.

Avrupa maçından önce Raphinha, İspanya Ligi'nin ilk 4 haftasında gol atan Barcelona tarihindeki altıncı oyuncu olmuştu ve böylece Kubala, César, Ibrahimovic, Cesc Fàbregas ve Lionel Messi gibi isimlerin izinden gitti.

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