"Çılgın bir fikir!" - Mohamed Salah neden Roma'ya sansasyonel bir dönüş yapmayacak?
Giallorossi ile nostaljik bir bağ
Salah ile Roma arasındaki bağ, İtalyan başkentinden Merseyside'a transfer olmasının üzerinden neredeyse on yıl geçmesine rağmen hâlâ inanılmaz derecede güçlü. 2015'ten 2017'ye kadar Giallorossi'de geçirdiği iki yıllık dönemde, forvet oyuncusu taraftarların gözdesi haline geldi ve Avrupa'nın önde gelen hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. Anfield'dan ayrılması artık kesinleşirken, İngiltere'deki haberlere göre Roma, 33 yaşındaki oyuncunun değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor. Salah'ın küresel yükselişinin başladığı yere geri dönmesi, birçok Roma taraftarı için bir rüya olsa da, duygusal bir arzudan resmi bir sözleşmeye geçiş süreci birçok zorlukla dolu.
Gasperini yönetiminde taktiksel uyum
Sadece sportif açıdan bakıldığında, Salah, Gian Piero Gasperini’nin taktiksel düzeni için rüya gibi bir takviye olurdu. Matias Soule’nin kadroda olması ve Paulo Dybala’nın belirsiz geleceğine rağmen, Salah’ın futbol zekası ve patlayıcı hızı, Roma’nın hücumuna yıkıcı bir avantaj sağlayacaktır. Gasperini daha önce yaratıcı oyuncularının paylaştığı “aynı futbol dilinden” bahsetmişti ve Salah şüphesiz böyle bir ortamda parlayacaktır.
Olimpico'daki maddi engel
İngiliz basındaki haberler Roma taraftarları arasında heyecan uyandırsa da, söz konusu ekonomik rakamlar bu transferin baştan imkansız olduğunu gösteriyor. La Gazzetta dello Sport’a göre, Friedkin yönetim grubu kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sıkı bir yeni mali çerçeve uygulamaya koydu. Bu yeni stratejinin merkezinde, yeni transferler için sezon başına 4 milyon avroluk katı bir iç maaş sınırı bulunuyor. Salah'ın Liverpool'da yıllık brüt yaklaşık 20 milyon avro olan mevcut kazancıyla karşılaştırıldığında, bu "muazzam uçurum"un kapatılması imkansız hale geliyor ve Gazzetta, Mısırlı oyuncunun transferini nihayetinde "çılgın bir fikir" olarak nitelendiriyor.
Suudi Arabistan ve MLS'den gelen rekabet
Roma, mali açıdan zorlanırken, küresel rakipler fırsat kolluyor. Suudi Pro Ligi takımları Al-Ittihad ve Al-Nassr’ın, Salah’ın Liverpool’daki mevcut maaşını eşleştirmek, hatta aşmak için hazır olduğu bildiriliyor. Major League Soccer'dan takımlar da denkleme girebilir; yeni kurulan San Diego FC, Salah'ı yıldız transferi olarak kadrosuna katmaya büyük ilgi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşam tarzı çekici olsa da, köklerine derin bir bağlılığı olan bir oyuncu için memleketi Mısır'dan uzaklık, haberlere göre bir dezavantaj olmaya devam ediyor.