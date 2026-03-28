Salah ile Roma arasındaki bağ, İtalyan başkentinden Merseyside'a transfer olmasının üzerinden neredeyse on yıl geçmesine rağmen hâlâ inanılmaz derecede güçlü. 2015'ten 2017'ye kadar Giallorossi'de geçirdiği iki yıllık dönemde, forvet oyuncusu taraftarların gözdesi haline geldi ve Avrupa'nın önde gelen hücum yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. Anfield'dan ayrılması artık kesinleşirken, İngiltere'deki haberlere göre Roma, 33 yaşındaki oyuncunun değerlendirdiği seçenekler arasında yer alıyor. Salah'ın küresel yükselişinin başladığı yere geri dönmesi, birçok Roma taraftarı için bir rüya olsa da, duygusal bir arzudan resmi bir sözleşmeye geçiş süreci birçok zorlukla dolu.