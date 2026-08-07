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Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Ciddi bir açık: Barcelona'nın yıldızı Camp Nou'da "kafa karıştıran bir bilmece"

FEATURES
La Liga
Barcelona
A. Balde
J. Cancelo
H. Flick
İspanya

Barcelona kulübü, sol bek pozisyonunda beklenen bir boşlukla sezon başına doğru ilerliyor.

Joao Cancelo, Barcelona'ya dönüş konusunda hâlâ görüşmelerini sürdürürken, Alejandro Balde ise yeni sezon hazırlık dönemi boyunca normal şekilde antrenman yapmasını engelleyen fiziksel sorunlar nedeniyle fiilen bir çıkış yapamadı.

AS gazetesi, Balde'nin yaşadığı sorunların, ister Birmingham karşısındaki hazırlık maçında olsun ister teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin hazırlık döneminde oynadığı iki deneme maçında olsun, bir dakika bile forma giymesine izin vermediğini açıkladı.

Balde'nin fiziksel durumunu çevreleyen gizlilik, geçmişte de yaşadığı bir sakatlık olan fıtık nedeniyle kesin olarak bir sırt sorunu mu çektiğini, yoksa daha endişe verici olacak şekilde kasık bölgesinde bir ağrı mı yaşadığını bilmeyi zorlaştırıyor.

Alejandro Balde, geçen sezon Cancelo'nun gelişinin ardından ilk on birdeki yerini kaybetmiş ve Dünya Kupası'nda forma giymemişti.

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    Baldé, Flick'i ikna etmek için iyi bir fırsatı harcadı

    Teoride, Balde'nin mevcut hazırlık döneminde ilk 11'deki yerini geri kazanmak ve hak ettiğine dair Flick'i ikna etmek için iyi bir fırsatı vardı.

    Alman teknik direktör, geçtiğimiz sezon boyunca birçok kez, Balde'nin bunu başaracak potansiyele sahip olduğu için seviyesini daha fazla yükseltmesi gerektiğine zaten işaret etmişti.

    Aslında, Flick'in Barcelona teknik ekibinin başındaki ilk sezonunda Balde'nin sezonu iyiden de öteydi.

    Teknik direktörün kendisi, takımın İngiltere'de yaptığı kamp sonunda Balde'nin durumu sorulduğunda konuştu ve sol beğin günden güne geliştiğini söyledi.

    Flick, Barcelona'nın Udine kentinde ev sahibi takım ve Nottingham Forest'a karşı katılacağı üçlü müsabakada, cumartesi günü birkaç dakika süre alabilmesini umduğunu ifade etti.

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