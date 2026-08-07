Barcelona kulübü, sol bek pozisyonunda beklenen bir boşlukla sezon başına doğru ilerliyor.
Joao Cancelo, Barcelona'ya dönüş konusunda hâlâ görüşmelerini sürdürürken, Alejandro Balde ise yeni sezon hazırlık dönemi boyunca normal şekilde antrenman yapmasını engelleyen fiziksel sorunlar nedeniyle fiilen bir çıkış yapamadı.
AS gazetesi, Balde'nin yaşadığı sorunların, ister Birmingham karşısındaki hazırlık maçında olsun ister teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin hazırlık döneminde oynadığı iki deneme maçında olsun, bir dakika bile forma giymesine izin vermediğini açıkladı.
Balde'nin fiziksel durumunu çevreleyen gizlilik, geçmişte de yaşadığı bir sakatlık olan fıtık nedeniyle kesin olarak bir sırt sorunu mu çektiğini, yoksa daha endişe verici olacak şekilde kasık bölgesinde bir ağrı mı yaşadığını bilmeyi zorlaştırıyor.
Alejandro Balde, geçen sezon Cancelo'nun gelişinin ardından ilk on birdeki yerini kaybetmiş ve Dünya Kupası'nda forma giymemişti.