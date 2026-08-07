Teoride, Balde'nin mevcut hazırlık döneminde ilk 11'deki yerini geri kazanmak ve hak ettiğine dair Flick'i ikna etmek için iyi bir fırsatı vardı.

Alman teknik direktör, geçtiğimiz sezon boyunca birçok kez, Balde'nin bunu başaracak potansiyele sahip olduğu için seviyesini daha fazla yükseltmesi gerektiğine zaten işaret etmişti.

Aslında, Flick'in Barcelona teknik ekibinin başındaki ilk sezonunda Balde'nin sezonu iyiden de öteydi.

Teknik direktörün kendisi, takımın İngiltere'de yaptığı kamp sonunda Balde'nin durumu sorulduğunda konuştu ve sol beğin günden güne geliştiğini söyledi.

Flick, Barcelona'nın Udine kentinde ev sahibi takım ve Nottingham Forest'a karşı katılacağı üçlü müsabakada, cumartesi günü birkaç dakika süre alabilmesini umduğunu ifade etti.