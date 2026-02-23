Christian Chivu, Juventus'a karşı yaşanan tartışmalı olayın ardından Alessandro Bastoni'nin "berbat bir hafta" geçirdiğini itiraf ederken, Inter teknik direktörü takımının Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir geri dönüş yapacağına inanıyor

Mevcut atmosferin Bastoni'nin sahadaki performansını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, Chivu oyuncunun son zamanlarda yaşadığı zorluklar hakkında çarpıcı bir şekilde samimi davrandı. Rumen teknik adam şöyle konuştu: "Berbat bir haftaydı ve onun için bu zihinsel ve fiziksel durumda oynamak kolay değildi. Ama şimdi odak noktamızı değiştirdik."

Bu dürüst itiraf, Juve ile oynanan iç saha maçının ardından San Siro'da yaşanan baskı ortamını ortaya koyuyor, ancak Chivu, takımının bu dramayı geride bırakıp kıtasal turnuvada önündeki göreve odaklanmak için gerekli iç liderliğe sahip olduğunu ısrarla vurguluyor.