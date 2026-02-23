Getty Images Sport
Çeviri:
Christian Chivu, Juventus'a karşı yaşanan tartışmalı olayın ardından Alessandro Bastoni'nin "berbat bir hafta" geçirdiğini itiraf ederken, Inter teknik direktörü takımının Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir geri dönüş yapacağına inanıyor
Bastoni topu her ele geçirdiğinde yuhalamalar yağar.
İtalyan milli oyuncu, Juventus ile oynanan son Derby d'Italia maçında Pierre Kalulu'nun haksız bir şekilde kırmızı kart görmesiyle ortayaçıkan tartışmalı olayın ardından medyanın odağında yer aldı ve Chivu, oyuncusuna uygulanan baskıdan bahsederken sözlerini sakınmadı. Bu dalga çok uzun sürüyor, bir haftadan bile uzun. Çünkü Inter-Juve maçından günler sonra tartışma hala devam ediyor. Geçen Pazar günü Lecce'deki Via del Mare stadyumunda, Nerazzurri savunmacısı topu her ele geçirdiğinde veya Lecce oyuncularına herhangi bir müdahale yaptığında tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Appiano Gentile'de maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, takımın Avrupa'da kurtarma görevi için hazırlık yaparken, dışarıdan gelen gürültünün Bastoni'nin hayatını zorlaştırdığını kabul etti.
- AFP
Inter, dramayı geride bırakacak iç liderliğe sahiptir.
Mevcut atmosferin Bastoni'nin sahadaki performansını etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, Chivu oyuncunun son zamanlarda yaşadığı zorluklar hakkında çarpıcı bir şekilde samimi davrandı. Rumen teknik adam şöyle konuştu: "Berbat bir haftaydı ve onun için bu zihinsel ve fiziksel durumda oynamak kolay değildi. Ama şimdi odak noktamızı değiştirdik."
Bu dürüst itiraf, Juve ile oynanan iç saha maçının ardından San Siro'da yaşanan baskı ortamını ortaya koyuyor, ancak Chivu, takımının bu dramayı geride bırakıp kıtasal turnuvada önündeki göreve odaklanmak için gerekli iç liderliğe sahip olduğunu ısrarla vurguluyor.
San Siro'da dönüşüm için plan
Inter, yarışmada kalmak için ikinci maça üstün bir performans sergilemek zorunda, ancak Chivu çaresizlikten ziyade denge mesajı veriyor. Takımının, yüksek riskli bir Avrupa gecesinin baskısıyla başa çıkmak için eşsiz bir donanıma sahip olduğuna inanıyor. "Yükümlülüklerimiz yok, görevlerimiz var. Bildiğimiz şeyi yapmalıyız ve böyle bir sonucu tersine çevirebilecek bir takım varsa, o da bizim takımımızdır, ancak asla dengemizi kaybetmemeliyiz. Penaltılara bile gidebilirsiniz. Çaresizliğe kapılmamalıyız, anları ve bu grubun gücünü mümkün olan en iyi şekilde yönetmeliyiz" diye açıkladı.
Chivu, Serie A'daki formun Avrupa'daki zor durumlarını değiştirdiği yönündeki iddiaları reddetti. "İlk maçta 3-1 kaybettik ve ligin bununla hiçbir ilgisi yok. Eğer tur atlamak istiyorsak, en iyi halimizi ortaya koymayı düşünmeliyiz. Üç aydır çocuklar hangi zihniyete sahip olduklarını gösterdiler, hiçbir zaman güvenlerini, öz saygılarını ve çalışma azimlerini kaybetmediler. Kaybedilen bir maçın önemi yok, önemli olan her darbeye karşılık vermek ve her zaman en iyi halimizi ortaya koymak" dedi Chivu.
- AFP
Kişisel deneyim ve grubun gücü
Inter ile eski bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chivu'ya, mevcut kadroyu motive etmek için kendi oyunculuk günlerinden yararlanıp yararlanmadığı soruldu. Kariyeri boyunca yönetimle olan ilişkisi hakkında şaşırtıcı bir kişisel anekdotu paylaştı.
"Ne önce, ne sırasında, ne de sonra koçu dinlemedim. Sorumluluğuma ve özgüvenime güvendim. Takım arkadaşlarımın seviyesine ulaşabilmek için endişeleniyordum çünkü onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Belki koçu dinleseydim kariyerimde daha fazlasını başarabilirdim, ama inatçıydım ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmamayı düşünüyordum. Onları çok fazla motive etmeme gerek yok çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorlar," diye itiraf etti Inter patronu.
Reklam