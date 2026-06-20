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Igor Protti bianco e nero
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Chiellini, Igor Protti'ye dokunaklı bir veda: "Benim idolüm ve kaptanım"

Livorno
Juventus
G. Chiellini
I. Protti

58 yaşında hayatını kaybeden eski forvet oyuncusunu, Juventus yöneticisi ve Livorno’daki eski takım arkadaşı anıyor

Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın eski kaptanı ve şu anda Juventus kulübünün yöneticisi olan Giorgio Chiellini, resmi Instagram hesabından dün 58 yaşında hayatını kaybeden Igor Protti’yi anarak ona veda etti.


"Merhaba Igor, kelimeleri bulmak kolay değil, çünkü benim için ne kadar önemli olduğun, kelimelerle ifade edilebileceğinden çok daha öte.

Seninle tanıştığımda daha çocuktum; sen benim idolüm ve kaptanımdın. Uzun yıllar boyunca o takımda gerçekten bir ağabey gibi oldun.

Farkında olmadan seni olgunlaştıran, uzun konuşmalarla değil, günlük davranışlarıyla sana çok şey katan insanlardandın.

Ve bana yakın olmaktan asla vazgeçmedin; sevinçlerde olduğu kadar zorluklarda da yanımdaydın, çünkü uzaktan bile sana ihtiyacım olduğunu hissediyordun.

Sana çok şey borçluyum. Yaptığım pek çok seçimde, sergilediğim pek çok tavırda, senin bana bıraktığın bir şey var."

  • CHIELLINI VE PROTTI, LIVORNO’DA BİRLİKTE

    Chiellini ve Protti, 2000 ile 2004 yılları arasında Livorno’da birlikte oynadılar. Chiellini, 2000'den 2004'e kadar Livorno'da forma giydi ve toplamda 68 maça çıkıp 4 gol attı. Protti ise 1985'ten 1988'e kadar ve ardından 1999'dan 2005'e kadar Livorno forması giydi; bu süre zarfında 304 maça çıkıp 140 gol attı.

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