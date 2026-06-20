Chiellini, Igor Protti'ye dokunaklı bir veda: "Benim idolüm ve kaptanım"

Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın eski kaptanı ve şu anda Juventus kulübünün yöneticisi olan Giorgio Chiellini, resmi Instagram hesabından dün 58 yaşında hayatını kaybeden Igor Protti’yi anarak ona veda etti.





"Merhaba Igor, kelimeleri bulmak kolay değil, çünkü benim için ne kadar önemli olduğun, kelimelerle ifade edilebileceğinden çok daha öte.

Seninle tanıştığımda daha çocuktum; sen benim idolüm ve kaptanımdın. Uzun yıllar boyunca o takımda gerçekten bir ağabey gibi oldun.

Farkında olmadan seni olgunlaştıran, uzun konuşmalarla değil, günlük davranışlarıyla sana çok şey katan insanlardandın.

Ve bana yakın olmaktan asla vazgeçmedin; sevinçlerde olduğu kadar zorluklarda da yanımdaydın, çünkü uzaktan bile sana ihtiyacım olduğunu hissediyordun.

Sana çok şey borçluyum. Yaptığım pek çok seçimde, sergilediğim pek çok tavırda, senin bana bıraktığın bir şey var."