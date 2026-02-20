Chelsea, yeni AI forma sponsoru açıkladı

Chelsea, "dünyanın önde gelen endüstriyel yapay zeka sağlayıcısı" olarak tanımladıklarıIFS ile küresel bir "çok yıllık ortaklık" kurduğunu duyurdu. Bu hafta sonu erkek takımı Burnley ile, Sonia Bompastor'un kadın takımı ise FA Kadınlar Kupası beşinci turunda Manchester United ile karşılaşacak ve bu maçlarda formalarında IFS logosu yer alacak.

Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü bugün, dünyanın önde gelen endüstriyel yapay zeka sağlayıcısı IFS ile çok yıllı küresel bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, IFS derhal Ana Ortak statüsüne yükseltilecek ve 2025/26 sezonunun geri kalanında formalarımızın ön kısmında yer alacak. Bu, futbol performansının, operasyonel mükemmelliğin ve taraftar katılımının merkezine gelişmiş yapay zekayı yerleştiren uzun vadeli bir işbirliğinin başlangıcı olacak."