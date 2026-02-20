Getty Images Sport
Chelsea, yeni AI forma sponsoru açıkladı
Chelsea, "dünyanın önde gelen endüstriyel yapay zeka sağlayıcısı" olarak tanımladıklarıIFS ile küresel bir "çok yıllık ortaklık" kurduğunu duyurdu. Bu hafta sonu erkek takımı Burnley ile, Sonia Bompastor'un kadın takımı ise FA Kadınlar Kupası beşinci turunda Manchester United ile karşılaşacak ve bu maçlarda formalarında IFS logosu yer alacak.
Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü bugün, dünyanın önde gelen endüstriyel yapay zeka sağlayıcısı IFS ile çok yıllı küresel bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu anlaşma kapsamında, IFS derhal Ana Ortak statüsüne yükseltilecek ve 2025/26 sezonunun geri kalanında formalarımızın ön kısmında yer alacak. Bu, futbol performansının, operasyonel mükemmelliğin ve taraftar katılımının merkezine gelişmiş yapay zekayı yerleştiren uzun vadeli bir işbirliğinin başlangıcı olacak."
IFS kimdir?
Chelsea'nin açıklamasında IFS'nin kim olduğu hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor ve şöyle ekleniyor: "Endüstriyel yapay zeka yazılımı alanında dünyanın önde gelen sağlayıcısı olan IFS, kuruluşların karmaşık, gerçek dünyadaki operasyonel sorunları çözerek yapay zeka ile somut sonuçlar elde etmelerini sağlıyor. Bu ortaklık kapsamında IFS, yazılımını ve pazar lideri yapay zeka ajanlarını Chelsea'ye getirerek kulübün operasyonlarında hassasiyeti artıracak ve kulübün çalışmalarının neredeyse her alanında performansı artıracak.
"Bu ortaklık, Chelsea'yi futbolun teknolojik evriminde ön saflara taşıyor. IFS AI'nın gücünü kullanarak insanları, varlıkları ve zekayı gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayan kulüp, sahadaki rekabet gücümüzü artırırken, dünya çapında milyonlarca taraftarın deneyimini de iyileştiriyor.
"Chelsea için bu anlaşma, sadece sahada değil, elit kulüplerin nasıl kurulduğu ve işletildiği konusunda da öncü olma niyetini gösteriyor. Gelişmiş yapay zekayı temellerimize yerleştirerek, kulüp, küresel sporda performans ve inovasyon için bir referans noktası olma konusundaki uzun vadeli hedefimizi güçlendiriyor."
Chelsea, Three'den ayrılıyor
Telekomünikasyon şirketi Three'nin 2023'te sona ermesinden bu yana Blues'un kalıcı bir forma sponsoru bulunmuyor. IFS, bu sezonun sonunda forma önü sponsoru olarak kalmayacak. BBC Sport'a göre Chelsea, bir sonraki kalıcı sponsorundan yaklaşık 65 milyon sterlin (87 milyon dolar) istiyor.
Chelsea'nin başkanı Jason Gannon, "IFS ile ortaklık kurmaktan ve kulübün daha da büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olmak için onların öncü AI yazılımından yararlanmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.
"Bu ortaklık, bu alanda liderliği sürdürme, ileri teknolojinin getirdiği fırsatları değerlendirme ve saha içinde ve dışında yaptığımız her şeyi iyileştirmek için yapay zekanın gücünü ortaya çıkarma niyetimizin bir ifadesidir."
IFS'nin CEO'su Mark Moffat ise şöyle konuştu: "Spor da endüstri gibi, marjlar düşük, riskler yüksek ve doğru anda doğru karar vermek her şey demektir. IFS Industrial AI, küresel ekonomiyi besleyen endüstriler için bunu sağlıyor. Chelsea FC de aynı tavizsiz standardı benimsiyor ve bu ortak hedefimiz, onların Ana Ortağı olmaktan gurur duymamızın nedenidir."
Sırada ne var?
Chelsea, bu hafta sonu Burnley ile oynayacağı maç öncesinde Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyor. Dördüncü sırada yer alan Manchester United'ın sadece bir puan gerisindeler.
Liam Rosenior, teknik direktörlük görevine iyi bir başlangıç yaptı ve başlangıcı hakkında şunları söyledi: "Daha iyisi olamaz, değil mi? Premier League açısından. Büyük bir kulüpte yeni bir işe başladığınızda, iyi bir başlangıç yapmak istersiniz. Bence bunu başardık, ama daha kat etmemiz gereken çok yol var ve bu, takımın potansiyeli açısından çok heyecan verici. Kazanmaya devam ederken gelişmeye devam ettiğimiz sürece, bu beni çok mutlu bir teknik direktör yapacaktır."
