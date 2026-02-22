Getty Images Sport
Chelsea, Wesley Fofana'ya yönelik iğrenç ırkçı tacizi kınayan bir açıklama yayınladı
Fofana ve Hannibal ırkçı hakaretlere maruz kaldı
Fofana, 1-1 berabere biten maçta iki sarı kart gördü ve maçın sonlarında oyundan atıldı. Defans oyuncusu daha sonra Instagram'da maruz kaldığı tacizi paylaştı ve şu mesajı ekledi: "2026, hala aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Bu insanlar asla cezalandırılmıyor. Irkçılığa karşı büyük kampanyalar düzenliyorsunuz, ama kimse aslında hiçbir şey yapmıyor."
Burnley orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de maçtan sonra ırkçı tacize maruz kaldığını açıkladı ve bu da Clarets'in sert tepkisine yol açtı: "Kulüp, bu gönderiyi Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier League ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak. Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor – her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımımız var. Hannibal, kulüpten ve Burnley taraftarlarından tam destek görecek. Taraftarların bu tacizi kınadığını zaten gördük. Irkçılığa yer yok."
Chelsea açıklama yaptı
Chelsea de Fofana'ya yönelik tacizlere yanıt olarak bir açıklama yayınladı. Kulüp, "Chelsea Futbol Kulübü, Wesley Fofana'ya yönelik iğrenç çevrimiçi ırkçı tacizlerden dehşete düşmüş ve tiksinmiştir. Wes'in bugün Burnley ile oynanan Premier Lig maçının ardından maruz kaldığı ırkçı tacizler iğrençtir ve tolere edilemez. Bu tür davranışlar tamamen kabul edilemez ve futbolun değerlerine ve kulüp olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır. Irkçılığa yer yoktur. Wes'in yanındayız. Ona tam destek veriyoruz, tıpkı sadece işlerini yaptıkları için bu nefreti sık sık katlanmak zorunda kalan tüm oyuncularımıza verdiğimiz destek gibi. İlgili makamlar ve platformlarla işbirliği yaparak failleri tespit edecek ve mümkün olan en sert önlemleri alacağız."
Premier League, Chelsea ile Burnley arasındaki olaylara yanıt verdi
Premier League, şu açıklamayla destek verdi: "Wesley Fofana ve Chelsea'nin yanında durarak, sosyal medyada maruz kaldığı iğrenç ırkçı tacizi kınıyoruz. Irkçılığın futbolumuzda veya toplumun hiçbir yerinde yeri yoktur ve ayrımcı tacize maruz kalan oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Futbol herkes içindir."
UEFA, Vinicius Jr hakkındaki iddiaları soruşturuyor
Olay, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr'ın hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Gianluca Prestianni tarafından ırkçı tacize uğradığı iddialarının ardından meydana geldi. UEFA, Estadio da Luz'da meydana gelen olayı soruşturuyor. Brezilya Futbol Konfederasyonu, ırkçılık suçundan suçlu bulunan herkese ibretlik cezalar verilmesi çağrısında bulundu.
CBF'nin açıklamasında şöyle denildi: "Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), FIFA'nın olayı takip etmesini ve UEFA'nın ırkçı tacizden sorumlu olanları tespit etmek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almasını bekliyor. CBF ayrıca, olayda yer alanları tespit etmek ve ibretlik bir şekilde cezalandırmak için, mağdurun ve olay yerinde bulunanların ifadeleri dikkate alınarak Vinícius Jr.'a karşı işlenen eylemlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması için UEFA'ya resmi bir talepte bulundu."
