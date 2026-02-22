Chelsea, Wesley Fofana'ya yönelik iğrenç ırkçı tacizi kınayan bir açıklama yayınladı

Fofana, 1-1 berabere biten maçta iki sarı kart gördü ve maçın sonlarında oyundan atıldı. Defans oyuncusu daha sonra Instagram'da maruz kaldığı tacizi paylaştı ve şu mesajı ekledi: "2026, hala aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Bu insanlar asla cezalandırılmıyor. Irkçılığa karşı büyük kampanyalar düzenliyorsunuz, ama kimse aslında hiçbir şey yapmıyor."

Burnley orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri de maçtan sonra ırkçı tacize maruz kaldığını açıkladı ve bu da Clarets'in sert tepkisine yol açtı: "Kulüp, bu gönderiyi Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier League ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak. Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor – her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımımız var. Hannibal, kulüpten ve Burnley taraftarlarından tam destek görecek. Taraftarların bu tacizi kınadığını zaten gördük. Irkçılığa yer yok."