Chelsea ve West Ham, Adama Traore'nin Marc Cucurella ve Joao Pedro ile çatışmasıyla başlayan çirkin kavganın ardından FA'nın cezalarını öğrendi

Maç görüntülerini ve hakem raporunu ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, FA her iki kulübün de oyuncularının düzenli bir şekilde davranmasını sağlayamadığını doğruladı. FA sözcüsü Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada, spesifik suçlamaları ve sonuç olarak verilen cezaları ayrıntılı olarak açıkladı.

FA'nın resmi açıklamasında şöyle denildi: "Chelsea ve West Ham United, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanan Premier Lig maçında oyuncularının karıştığı toplu kavga nedeniyle sırasıyla 325.000 sterlin ve 300.000 sterlin para cezasına çarptırıldı. Her iki kulüp de, 90. dakikada oyuncularının uygunsuz ve kışkırtıcı davranışlarda bulunmadığından emin olamadıklarını kabul etti. Bağımsız bir Düzenleme Komisyonu, duruşmanın ardından bu cezaları verdi." Bu karar, her iki Londra kulübüne de sahadaki gelecekteki davranışları konusunda sert bir uyarı niteliğinde.