AFP
Çeviri:
Chelsea ve West Ham, Adama Traore'nin Marc Cucurella ve Joao Pedro ile çatışmasıyla başlayan çirkin kavganın ardından FA'nın cezalarını öğrendi
Saha kenarında çıkan kavga: Bir kıvılcım, orman yangınına dönüşüyor
Maçın sonlarına doğru West Ham'dan Adama Traore ile Chelsea'nin savunma oyuncusu Marc Cucurella arasında hararetli bir tartışma çıktı. Joao Pedro takım arkadaşını desteklemek için olaya müdahale edince, ilk kıvılcım hızla bir yangına dönüştü ve her iki takımın oyuncuları da saha kenarında itişip kakışmaya başladı. Maçın hakemleri, Liam Rosenior'un takımı ile Nuno Espírito Santo'nun Hammers takımı arasında yaşanan çekişmeli taktik mücadelesini gölgeleyen "çirkin kavga" nedeniyle birkaç dakika boyunca durumu kontrol altına almaya çalıştı.
- Getty Images Sport
FA disiplin cezası hakkında resmi açıklama yayınladı
Maç görüntülerini ve hakem raporunu ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra, FA her iki kulübün de oyuncularının düzenli bir şekilde davranmasını sağlayamadığını doğruladı. FA sözcüsü Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada, spesifik suçlamaları ve sonuç olarak verilen cezaları ayrıntılı olarak açıkladı.
FA'nın resmi açıklamasında şöyle denildi: "Chelsea ve West Ham United, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanan Premier Lig maçında oyuncularının karıştığı toplu kavga nedeniyle sırasıyla 325.000 sterlin ve 300.000 sterlin para cezasına çarptırıldı. Her iki kulüp de, 90. dakikada oyuncularının uygunsuz ve kışkırtıcı davranışlarda bulunmadığından emin olamadıklarını kabul etti. Bağımsız bir Düzenleme Komisyonu, duruşmanın ardından bu cezaları verdi." Bu karar, her iki Londra kulübüne de sahadaki gelecekteki davranışları konusunda sert bir uyarı niteliğinde.
Londra Stadyumu kaosunun arkasındaki katalizör
Resmi suçlamalar kulüplerin toplu başarısızlığına odaklanırken, Traoré ve Cucurella arasındaki bireysel mücadele şüphesiz kaosun katalizörü oldu. Traoré'nin fiziksel yaklaşımı ve Cucurella'nın savunmadaki azmi, ikinci yarı boyunca sürekli bir gerginliğe yol açtı. İspanyol milli oyuncu, köşe bayrağı yakınında eski Wolves kanat oyuncusunu engellediğinde, durum sonunda patlak verdi. Pedro'nun müdahalesi, gerginliği daha da tırmandırarak her iki takımın oyuncularını da sahaya çekmiş ve saha içinde gerginlik doruğa ulaşmıştır.
Mevcut düzenlemelere göre, Premier Lig takımlarının sıkı bir disiplin uygulaması bekleniyor ve Chelsea'nin biraz daha yüksek olan cezası, son dönemdeki disiplin sicilini yansıtıyor. Blues, bu sezon sık sık yüksek sayıda sarı kart görerek gündeme geldi.
- Getty Images Sport
Disiplin diyaloğu: Yöneticiler oyuncuların davranışlarını ele alıyor
Chelsea teknik direktörü Rosenior, maçtan sonra oyuncularıyla gelecekte benzer durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda konuştu, West Ham'ın ismi açıklanmayan bir yöneticisi ise teknik direktör Nuno Espirito Santo ve kaptan Jarrod Bowen ile bir araya gelerek oyuncuların davranışlarını tartıştı.
Şu anda 45 puanla ligde beşinci sırada yer alan Chelsea için odak noktası yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine kaydı. Buna karşılık West Ham, agresifliğini sahadaki performansına yansıtmanın bir yolunu bulmak zorunda. 25 puanla 18. sırada yer alan Hammers, önümüzdeki haftalarda küme düşmemek için çaresizce mücadele ediyor.
