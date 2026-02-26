Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea ve İngiltere, 2026 Dünya Kupası öncesinde Cole Palmer'ın aşırı yorgunluk tehlikesi konusunda uyarıldı
Palmer uyarısı
Molango, Palmer'ın sezon sonu öncesinde "parçalanmış" durumda olduğunu söyledi. İngiltere milli takım oyuncusu bu sezon şu ana kadar 19 maçta forma giydi, ancak sakatlığı nedeniyle katılımı sınırlı kaldı. 2023/24 sezonunda tam bir sezon oynadı, ardından Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi ve geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda da yer aldı.
Molango, Chelsea'nin antrenman sahasını ziyaret ettiğini ve Palmer'ın, maç takviminin sürekli talepleri nedeniyle diğer oyuncular gibi ciddi sakatlık riski altında olduğunu düşündüğünü söyledi.
Oyuncu, "Bizim için endişe kaynağı elbette oyuncuların sağlığı, çünkü Cole Palmer gibi birine baktığımda... Cole Palmer, aralıksız üç yaz üst üste Dünya Kupası'na katılırsa sakatlanabilir.
"Milli takımla 10 haftalık bir süre geçirdikten sonra, dört gün içinde 14 Temmuz'da sona erecek Kulüpler Dünya Kupası'nı oynamak için ABD'ye gitmesi ve ardından iki hafta içinde antrenmanlara geri dönmesi bekleniyor... Chelsea'nin antrenman kampındaydım, geri döndüklerinde perişan durumdaydılar."
- Getty Images Sport
'İnsanlar onun milyoner olduğunu söylüyor'
PFA yöneticisi, Chelsea'deki şaşırtıcı maaşına rağmen Palmer'a ve yoğun maç programı nedeniyle tekrar tekrar sakatlık sorunları yaşayan Avrupa'nın en iyi oyuncularına olan empatiğini de ortaya koydu.
O, "Bu sadece gerçeklik. Bunun sektör olarak istediğimiz şey olup olmadığını merak ediyorsunuz. Emin değilim. Bazen kendimize dürüst olmamız ve bazen azın daha çok olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum.
"İnsanlar onun milyoner olduğunu söylüyor, evet öyle, ama bu size ekstra bir akciğer veya ekstra bir bacak vermez ve 'Cole Palmer'ı sahada görmek istiyorum çünkü beni hayal kurmaya iten kişi o' diye düşündüğünüz bir aşamaya gelirsiniz.
“Ve gerçek şu ki, taraftarlar şu anda biletlerin yüzde 100'ünü ödüyorlar ve çoğu zaman şanslıysalar maçın yüzde 70'ini, oyuncular kendilerini kısıtlamaya başladıkları için yüzde 60'ını alıyorlar.
“Premier Lig, futbol açısından en iyi üründür, 38 maç için 4 milyar sterlinin üzerinde gelir elde ederler. Dolayısıyla, kıtlığın değerinin anlaşılmasına yönelik bir unsur vardır. Noel güzeldir çünkü her Salı günü değildir ve bence bunu keşfetmemiz gerekir çünkü futbolda daha fazlasının daha iyi olduğunu düşünürüz, oysa bazen daha azı daha iyidir.
“Son uluslararası maç arasına baktığımda (Jude) Bellingham'ın, Lamine Yamal'ın ve Lucy Bronze'un oynamadığını görüyorum. Bu, görmek istediğimiz futbol mu? Çünkü açıkçası insanlar benim gibi birinin oynamasını izlemek için para harcamak istemiyorlardı.”
Palmer Dünya Kupası'na katılacak mı?
Palmer, devam eden sakatlığı nedeniyle Thomas Tuchel yönetiminde henüz forma giymedi. İngiltere milli takımında son olarak Haziran ayında Andorra'yı 1-0 yendikleri maçta forma giydi. Senegal'e 3-1 yenildikleri maçta yedek kulübesindeydi ve Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers ve Jude Bellingham gibi rakipleri olduğu için 10 numara pozisyonunu kendine ait kılmak için ciddi bir rekabetle karşı karşıya.
Eze, Kasım ayında Tottenham'a karşı hat-trick yaptıktan sonra Tim Sherwood şöyle dedi: "Kuzey Londra derbisinde hat-trick yaptığı için biraz heyecanlanabiliriz, bu Eze için çok önemli, Arsenal için çok önemli. Ama bana daha önce, en yetenekli 10 numara, gerçek bir 10 numara, orta sahada oynayacak oyuncu kimdir diye sorsaydınız, ben Eze derdim. Eze derdim. Hızlı, her iki ayağıyla da oynuyor. Her şeye sahip. Vizyonu var. İngiltere'deki en yetenekli 10 numara o. 10 numara ile oynayacaksak, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası'nda bunu yapmak isteyeceğinden emin değilim. 10 numara ile oynayacaksak, bu Eze olmalı."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
İngiltere, önümüzdeki ay Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak. Palmer'ın kadroya dahil edilip edilmeyeceği, Tuchel'in onun için ne gibi planları olduğunu ortaya çıkaracaktır.
Reklam