Chelsea ve İngiltere, 2026 Dünya Kupası öncesinde Cole Palmer'ın aşırı yorgunluk tehlikesi konusunda uyarıldı

Molango, Palmer'ın sezon sonu öncesinde "parçalanmış" durumda olduğunu söyledi. İngiltere milli takım oyuncusu bu sezon şu ana kadar 19 maçta forma giydi, ancak sakatlığı nedeniyle katılımı sınırlı kaldı. 2023/24 sezonunda tam bir sezon oynadı, ardından Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi ve geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda da yer aldı.

Molango, Chelsea'nin antrenman sahasını ziyaret ettiğini ve Palmer'ın, maç takviminin sürekli talepleri nedeniyle diğer oyuncular gibi ciddi sakatlık riski altında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Oyuncu, "Bizim için endişe kaynağı elbette oyuncuların sağlığı, çünkü Cole Palmer gibi birine baktığımda... Cole Palmer, aralıksız üç yaz üst üste Dünya Kupası'na katılırsa sakatlanabilir.

"Milli takımla 10 haftalık bir süre geçirdikten sonra, dört gün içinde 14 Temmuz'da sona erecek Kulüpler Dünya Kupası'nı oynamak için ABD'ye gitmesi ve ardından iki hafta içinde antrenmanlara geri dönmesi bekleniyor... Chelsea'nin antrenman kampındaydım, geri döndüklerinde perişan durumdaydılar."